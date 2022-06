Kate Bush: Nach 37 Jahren wird "Running Up That Hill" Sommerhit

Pop Die Wiedergeburt der Kate Bush: Nach 37 Jahren wird ihr Song «Running Up That Hill» zum Sommerhit Die Kids haben noch nie von ihr gehört. Doch dank der

Netflix-Serie «Stranger Things» stürmt ihr 80er-Hit die Hitparaden.

Die englische Musikerin ist so erfolgreich wie noch nie. Steffen Rüth und Stefan Künzli Jetzt kommentieren 25.06.2022, 14.15 Uhr

Die 63-jährige Pop-Rentnerin Kate Bush verdient sich gerade eine goldene Nase.

Eigentlich ist die 63-jährige Kate Bush längst im Ruhestand und lebt mit ihrer Familie in einem nah an einer Klippe gebauten Anwesen bei East Portlemouth in der südenglischen Grafschaft Devon. Vor elf Jahren hat sie ihr letztes Album veröffentlicht und auch auf der Bühne macht sie sich seit Jahren rar. Zuletzt gab sie 2014, nach jahrzehntelanger Live-Abstinenz, 22 Konzerte im Londoner «Hammersmith Odeon». Danach ist sie wieder abgetaucht.

Doch jetzt erlebt die notorisch öffentlichkeitsmeidende, scheue Pop-Rentnerin ein unverhofftes Comeback. Ihr alter Hit «Running Up That Hill» von 1985 ist auf bestem Weg, zum grossen Sommerhit des Jahres zu werden. In Grossbritannien, der Schweiz, in Australien, Schweden und vielen anderen Ländern hat der Song die Spitze der Hitparade gestürmt, und in Deutschland und den USA ist das gute Stück auf bestem Weg dazu. «Ich bin entzückt und überwältigt, wie viel Unterstützung und Zuneigung mein Song heute noch empfängt. Alles passiert so schnell und wirkt auf mich wie eine Naturgewalt, teilte Bush auf ihrer Website mit.

Das Original-Video von 1985. youtube

Möglich wurde die Renaissance durch die Ende Mai veröffentlichte vierte Staffel der Netflix-Mystery-Horror-Serie «Stranger Things». Dort spielt «Running Up That Hill» nämlich eine echte Paraderolle. Der Song, ohnehin wuchtig, gefühlvoll und mitreissend kämpferisch gesungen, ist das Lieblingslied der trauernden, jugendlichen Figur Max, die Kraft und Trost findet, wenn sie den Song auf ihrem Walkman hört. «Stranger Things» ist vor allem bei einem jugendlichen Publikum ­extrem beliebt und ganz offensichtlich kann sich die Jugend der Welt mit diesem dramatischen, ein wenig albtraumhaften Epos identifizieren und klickt es in riesiger Zahl auf ihren digitalen Endgeräten an. Allein Marktführer Spotify meldete letzte Woche 57 Millionen Streams, die Zahlen steigen rasant.

Die Version von «Stranger Things». youtube

Die Jugend streamt sich durch die 80er-Jahre

Das jugendliche Zielpublikum dürfte freilich von Kate Bush, dieser grossartigen Komponistin mit der ultrahohen Stratosphärenstimme, dieser Wegbereiterin aller Björks und Tori Amos, noch nie etwas gehört haben. Doch die Musik der 80er-Jahre beziehungsweise die Musik, die so klingt wie in den 80erJahren, feiert schon seit längerem eine Renaissance. Die Songs angesagter Stars wie The Weeknd («Blinding Lights»), Post Malone oder Dua Lipa lassen die für die Dekade typischen Sounds und Beats aufleben. Den Jugendlichen dürfte der rund 40-jährige Sound also durchaus vertraut sein.

Aber auch «Stranger Things» selbst huldigt dieser Dekade. Die seit 2016 laufende Serie spielt in den 80er-Jahren und erinnert ästhetisch und atmosphärisch an «E.T.» und «Back To The ­Future». Auch die eigensinnige Kate Bush ist «Stranger Things»-Fan. Sonst hätte sie ihren Song wohl auch kaum für die Nutzung in der Serie freigegeben.

Max's Song. Filmausschnitt aus «Stranger Things». youtube

Auf jeden Fall verdient sich die Engländerin gerade eine ganze Kiste voller goldener Nasen. Experten haben ausgerechnet, was Kate Bush gerade so einnimmt: Etwa 300000 Euro pro Woche. Was beweist, dass man mit Streaming durchaus reich werden kann. Oder wie im Fall von Kate Bush noch reicher.

Fleetwood Mac: Dreams von 1977. youtube

Tiktok-Video von Skater Nathan Apocada zum Song «Dreams».

Netflix als Königsmacher im Popgeschäft

Netflix wirkt jedenfalls auch als Multiplikator und Königsmacher im Popgeschäft. Doch «Running Up That Hill» ist nicht der erste ältere Song, der durch das Internet oder einen Film abrupt durch die Decke geht. Kürzlich explodierten die Streaming-Zahlen für Nirvanas «Something In The Way», nachdem der Song im Kinofilm «The Batman» lief. Und 2020 katapultierte ein Tiktok-Video von Nathan Apocada den 43 Jahre alten Fleetwood-Mac-Klassiker «Dreams» wieder in die Charts.

Und auch was die vierte Staffel von «Stranger Things» angeht, so ist die Weide möglicher Revival-Hits noch nicht abgegrast. «Pass The Dutchie» von Musical Youth und «You Spin Me Round» von Dead Or Alive warten darauf, wiederentdeckt zu werden.

Musical Youth: Pass The Dutchie von 1982. youtube

