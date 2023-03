Spotify & Co: Das sind die Schweizer Streaming-Millionäre

Pop Die Schweizer Streaming-Millionäre: Das sind die Topverdiener im grossen Geschäft mit Musik – die Rangliste Wer hat Erfolg und warum? Wir erklären, wie das Streaming-Geschäft funktioniert und wer profitiert. Die Liste der erfolgreichsten Schweizer Musikerinnen und Musiker birgt einige Überraschungen. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Einige der Top-Verdiener (Rangliste siehe weiter unten).

Die Büetzer Buebe, Gölä und Trauffer haben im letzten Jahr zweimal das Letzigrund-Stadion gefüllt. Eine ausserordentliche Leistung. Die Mundartbands Patent Ochsner, Lo & Leduc und Hecht füllen auf Tour regelmässig die grössten Schweizer Hallen. Sie sind aktuell die populärsten Bands und Musiker der Schweiz.

Die Zahlen der Streaming-Welt zeichnen aber ein fundamental anderes Bild. An der Spitze unserer Schweizer Streaming-Hitparade (siehe unten) stehen weniger überraschend die in der Schweiz lebenden, amerikanisch-schweizerischen Superstars Shania Twain und Tina Turner. Dabei ist Twain mit ihrem Coun­try-Pop auf den amerikanischen Markt ausgerichtet und Turner hat ihre Karriere schon vor 14 Jahren beendet.

Spannender und aufschlussreicher wird es dahinter: DJ Antoine folgt vor Rapperin Loredana, DJ Bobo, Rapper Monet192, Udo Jürgens und die Genfer Band Kadebostany. Mit den internationalen Superstars bilden sie den exklusiven Millionärsclub der Schweizer Musikerinnen und Musiker, die pro Monat mindestens 1 Million mal gestreamt werden. Die vermeintlich populärsten Schweizer Acts finden wir dagegen abgeschlagen unter ferner liefen: Lo & Leduc auf Platz 32, Hecht auf Platz 41, Patent Ochsner auf Platz 42, Gölä auf Platz 50 und Trauffer hat es nicht mal unter die besten 50 geschafft.

Die Schweizer Streaming-Hitparade Stand März 2023, basierend auf den monatlichen Hörer/- innen bei Spotify. Die Zahlen werden laufend angepasst und aktualisiert. 1. Shania Twain 14’258’200 2. Tina Turner 8’890’435 3. DJ Antoine 3’371’220 4. Loredana 1’949’495 5. DJ Bobo 1’550’472 6. Monet192 1’388’527 7. Udo Jürgens 1’344’389 8. Kadebostany 1’091’032 9. Remady 856’829 10. Stefanie Heinzmann 831’632 11. Eluveitie 745’979 12. Benjamin Amaru 675’833 13. Sophie Hunger 668’851 14. Yello 621’176 15. Boy 564’931 16. Andreas Vollenweider 534’799 17. The Gardener & The Tree 520’461 18. Pablo Nouvelle 512’147 19. Black Sea Dahu 504’668 20. Beatrice Egli 490’591 21. Pronto 486’859 22. Faber 476’444 23. Stephan Eicher 458’659 24. Bonaparte 343’497 25. Zeal & Ardor 313’267 26. OZ 298’654 27. Kings Elliot 286’710 28. Priya Ragu 271’390 29. Krokus 271’387 30. Luca Hänni 264’502 31. Gjon's Tears 261’340 32. Lo & Leduc 254’758 33. Gotthard 242’302 34. Bastian Baker 225’268 35. Pat Burgener 199’153 36. Celtic Frost 176’015 37. EAZ 171’208 38. Stubete Gäng 165’493 39. Marius Bear 164’500 40. Joya Marleen 159’446 41. Hecht 154’795 42. Patent Ochsner 151’115 43. Loco Escrito 140’162 44. Dino Brandao 134’528 45. Francine Jordi 130’557 46. 77 Bombay Street 123’678 47. Shakra 111’443 48. Bligg 111’305 49. Patric Juvet 107’694 50. Gölä 107’542

Wie oft ein Musiker pro Monat gestreamt wird, machen die Portale nicht öffentlich. Wir wissen aber, wie viele monatliche Hörerinnen und Hörer ein Künstler beim Branchenleader Spotify hat. Daraus haben wir unsere Streaming-Hitparade abgeleitet, die einige Überraschungen birgt. Die oben schon erwähnte Band Kadebostany zum Beispiel (Platz 8), ist in der Deutschschweiz nahezu unbekannt. Der Spitzenrang erklärt sich dadurch, dass die Band vor 10 Jahren in Frankreich den Hit «Castle In The Snow» landete, der insgesamt über 82 Millionen mal gestreamt wurde. Neben den grössten Hits von Shania Twain und Tina Turner wurden nur noch DJ Antoines «Ma Chérie» und «Welcome to Saint Tropez» öfter gestreamt.

Unerwartet ist auch die gute Platzierung von Stefanie Heinzmann auf Platz 10: Die Walliserin musste unlängst ihre Deutschlandtour wegen mangelnder Nachfrage absagen. Bei Spotify bleibt sie dagegen im Nachfragehoch.

Zu den grössten Überraschungen gehören der Appenzeller Musiker Benjamin Amaru, der noch nie in irgendwelchen offiziellen Hitlisten aufgetaucht ist, sowie der erstaunliche Solothurner Mundart-Rapper Pronto. Beide zählen zu den erfolgreichsten Streamern der Schweiz.

Gemäss iGroove (Stand Mai 2022) erhält ein Schweizer Künstler oder sein Rechteinhaber für einen Stream aufgerundet 0,0054 Franken. Ab einer Million Streams pro Monat beginnen Spotify & Co. interessant zu werden. Für 1 Million Streams bezahlt Spotify 5369 Franken. Für ihre Fanbase von 1550472 Hörer/-innen erhalten Loredana monatlich mindestens 10464 Franken, DJ Bobo mindestens 8322 Franken, Stefanie Heinzmann mindestens 4383 Franken und Beatrice Egli mindestens 2631 Franken ausbezahlt. Weil die Fans ihre Songs sicher mehrmals hören, multipliziert sich der Betrag dementsprechend und wird zu einem anständigen Lohn.

Einen interessanten Einblick in die ausbezahlten Beträge gewährt uns Prontos Manager. Pro Monat kommt der Rapper auf 2,5 Millionen Streams. Bei einer monatlichen Hörerschaft von knapp einer halben Million bedeutet das, dass ein Hörer pro Monat durchschnittlich fünfmal einen Song des Rappers hört. Dazu kommen noch 500'000 weitere Streams von anderen Plattformen. Demnach werden Pronto monatlich über 15000 Franken ausbezahlt. Ein anständiger Batzen.

Wichtig zu bemerken ist, dass immer mehr Musikerinnen und Musiker individuelle Verträge abschliessen. Je nachdem können sich die Einnahmen deutlich unterscheiden. Es gilt: Je bedeutender der Künstler, desto lukrativer der Vertrag. Shania Twain und Tina Turner werden sich nicht lumpen lassen.

Das Streaming-Geschäft kann sich lohnen. In der Schweiz für immerhin knapp 30 Musikerinnen und Musiker. Wie meist überall werden die Grossen noch grösser, die Kleinen müssen sich mit Brosamen abfinden. Für die grosse Mehrheit der Schweizer Künstler lohnt sich Streaming nicht.

Aber überhaupt: Wie funktioniert Erfolg im Streaming-Zeitalter? Welche Musik hat die besten Chancen auf den Plattformen gestreamt zu werden und warum? Von dieser Schweizer Streaming-Hitparade können aufschlussreiche Gesetzmässigkeiten, Muster und Regeln abgeleitet werden.

Internationale Ausrichtung ist Voraussetzung

Wer im Streaminggeschäft Geld verdienen will, muss sich international ausrichten, englisch texten und singen. Auch Französisch (Stephan Eicher), Spanisch (Loco Escrito) und Hochdeutsch (Bea­trice Egli, Loredana, Monet 1992) sind Optionen. Von den Top 30 auf unserer Bestenliste können denn auch alle auf Charts-Platzierungen im Ausland verweisen oder zumindest waren sie, wie Gardener & The Tree und Black Sea Dahu, im Ausland erfolgreich auf Tour.

Mundart ist chancenlos

Der Mundartboom ist ungebrochen. Die populärsten Bands in der Schweiz singen Mundart. Das bestätigt die Album-Jahreshitparade 2022, in der sich 24 Mundartalben in den Top 100 platzieren konnten. Ein ganz anderes Bild zeichnet die Streamingwelt. Mundart hat im Streaming-Geschäft ganz klar das Nachsehen. Lo & Leduc sind mit 254758 monatlichen Hörer/-innen die erfolgreichsten Schweizer Künstler, die sich nur auf den nationalen Markt konzentrieren. Generell kann man sagen, dass Mundartkünstler mit Streaming nicht mehr als ein Taschengeld in Aussicht haben, mit dem sie einen Teil der Spesen berappen können. Mundart-Rapper Pronto ist die grosse Ausnahme. Er ist aber klar international ausgerichtet.

Vorherrschaft des Englischen

Pop und Rock waren in den 60er-Jahren englisch dominiert. Mundart wurde lang der Volksmusik zugeschrieben. Erst im Laufe der 70er-Jahre entwickelten sich nationale und regionale Eigenarten des Pop und Rock. Auch in der Schweiz wurde Mundart salonfähig und kratzte an der angloamerikanischen Vorherrschaft. Die Pop- und Rockmusik wurde regionalisiert und damit auch bunter, vielfältiger und abwechslungsreicher. Ein willkommener Prozess, der jetzt über die Mechanismen des Streaminggeschäfts wieder behindert wird. Streaming zementiert die Vorherrschaft des Englischen im Pop.

Junger, urbaner Sound ist top, Rock und Schlager flop

Genrezahlen für die Schweiz gibt es ­leider nicht. Gemäss neusten Zahlen aus Deutschland (mit der Schweiz ver­gleichbar) ist der internationale Pop (28 Prozent) das beliebteste Streaming-Genre. Danach folgt Hip-Hop mit 23 Prozent (Loredana, Monet 1992). Streaming spricht immer noch in erster Linie eine junge, urbane Hörerschaft an.

Rockmusik (13 Prozent) wird dagegen nur bescheiden gestreamt. Die führenden, international erfolgreichen Hard-Rock-Bands wie Krokus, Gotthard und Shakra weisen denn auch Streamingwerte aus, die tiefer sind als erwartet. Besser schneidet noch Metal ab: ­Eluveitie (Platz 11), Zeal & Ardor (Platz 25) und Celtic Frost (Platz 36).

Anders präsentiert sich das Bild bei den physischen Tonträgern. Hier behaupten sich Rock und Metal (CD und immer stärker Vinyl) mit 30 Prozent vor der internationalen Popmusik. Auch Schlagerfans bewegen sich immer noch stark in der physischen Welt (CD, 12 Prozent). Insofern sind die Streamingzahlen von Beatrice Egli beachtlich.

Die alten Hits füllen die Kasse

Tina Turner, DJ Antoine, DJ Bobo und Remady profitieren vom Streaming-Zeitalter. Sie gehören wie die Rechteinhaber des 2014 verstorbenen Udo Jürgens zu den zehn Streaming-Grossverdienern, obwohl sie seit Jahren keinen Hit mehr landen konnten.

DJ Antoine war vor fünf Jahren zum letzten Mal in der Schweizer Hitparade mit dem Song «Yallah Habibi». Aber auch nur drei Wochen. Sein letzter grösserer Hit «Holyday» stammt von 2015 und seine grössten Erfolge «Ma Chérie» und «Welcome to Saint Tropez» sind schon zwölf Jahre alt.

DJ Bobo hat schon vor Jahren die Jagd nach Hits aufgegeben. Das letzte Mal war er vor zehn Jahren in der Hit­parade länger präsent und zwar mit dem Remix von «Somebody dance with me». Der Remix stammt von Remady, der ebenfalls zu den Grossverdienern im Schweizer Streaming-Geschäft gezählt werden darf. Der fast vergessene Zürcher DJ hatte in den frühen 10er-Jahren eine Reihe von Hits mit dem Sänger Manu-L («Single Ladies» und «Give me a Sign»). Seine letzte Hitparaden-Notiz liegt aber auch schon fünf Jahre zurück.

Fazit: Als Musikerin oder Musiker brauchst du nicht zwingend aktuelle Hits. Im Gegensatz zur Zeit vor der Streaming-Revolution verdienen Künstler heute vor allem mit ihren alten Hits. Gemäss GfK Entertainment werden in der Schweiz fast zwei Drittel (64 Prozent) des Streaming-Umsatzes über den Backkatalog generiert.

Hat Loredana ihre Streams gekauft? Vor vier Jahren erregte eine Dokumentation Aufsehen, in der ein anonymer Hacker aufzeigte, wie Künstler ihre Klickzahlen künstlich hochschrauben. Gegen eine Gebühr würden Computerprogramme gestartet, die einen gewünschten Song immer und immer wieder abspielen und innert Stunden und Tagen Millionen von Plays generieren würden. Die Idee dahinter: Man pusht den ersten und vielleicht auch zweiten Song eines neuen Künstlers im Sinn einer Anschubfinanzierung in luftige Klick-Höhen. Hat er eine gewisse Höhe erreicht, fliegt er von selbst. Die Algorithmen sorgen dafür. In diesem Zusammenhang gerieten auch die Rapperin Loredana und ihr ­Label Groove Attack Trax in Verdacht, ihre Klickzahlen ­manipuliert zu haben.

Noch heute tummeln sich im Netz unzählige dubiose Anbieter, die Klicks und Streams verkaufen und einen Platz auf wichtigen Playlisten versprechen. Automatisierter Erfolg. Doch Spotify und andere Streaminganbieter haben inzwischen reagiert. Die Plattformen beobachten heute sehr genau, wie viele Streams ein Account pro Woche vom identischen Song generiert und wie viele weitere Nutzer den Song gestreamt haben. Unverhältnismässige bis ­unmögliche Entwicklungen werden ­überprüft und die betreffende Musik im Fall des offensichtlichen Betrugs entfernt.

Manipulation und Betrugsversuche hat es im Musikgeschäft immer gegeben. Sie können auch mit dieser erhöhten Überwachung und Kontrolle nicht vollständig unterbunden werden. Aber die Streamingportale haben ein Interesse daran, dass solche Machenschaften möglichst unterbunden werden. Sie müssen ja für die Streams bezahlen. (sk)

