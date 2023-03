Benjamin Amaru: Er weiss, wie Streaming geht

Pop Der Ausserrhoder Benjamin Amaru ist kein Popstar: Aber er weiss, wie Streaming geht Wie ist das möglich? Der Musiker Benjamin Amaru

ist weitgehend unbekannt. Trotzdem ist einer der erfolgreichsten Schweizer im Streaming-Geschäft. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 10.03.2023, 17.00 Uhr

Benjamin Amaru: Seine Songs werden millionenfach gestreamt. Bild: Gian Rosen

Benjamin Amaru ist ein Phänomen, ein Streaming-Phänomen. Seine Songs werden millionenfach gestreamt, «You Don’t Know» und «U-Ser-Name» mehr als 12 Millionen Mal. In den letzten Monaten pendelten die monatlichen Hörer/innen zwischen 650000 und 800000. Das ist mehr als dreimal so viel wie Lo & Leduc. Benjamin Amaru zählt damit zu den erfolgreichsten Streamern der Schweizer Musikszene. «Das ist verrückt», sagt er selbst dazu.

2019 wurde er von SRF3 zum Best Talent gewählt, einem breiten Publikum dürfte der 25-jährige Musiker aber nach wie vor unbekannt sein. Er passt nicht in das hiesige Formatradio, aber auch nicht auf den roten Teppich oder in die Schweizer Illustrierte. Benjamin Amaru ist weder radio- noch fernsehtauglich - aber er weiss, wie Streaming geht.

Benjamin Amaru ist vor 25 Jahren als Benjamin Widmer in St. Gallen geboren und Niederteufen, Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen, der Vater ist Schweizer, die Mutter Iranerin. Schon früh hat die Mutter ihren Sohn in den Klavierunterricht geschickt und Musik wurde ein wichtiger Teil seines Lebens. «Inspiriert hat mich alles, was ich selber spielen und singen konnte», sagt er. Auch heute will er sich deshalb nicht auf ein Genre festlegen. Nach der Kanti in St. Gallen ist er nach Zürich gezogen, hat dort als Kellner gejobt. Daneben hat er Musik komponiert, aufgenommen und auf die Streaming-Plattformen gestellt. Sie hat eingeschlagen.

Es ist die grösste Herausforderung im Streaming-Geschäft: Wie mache ich im Millionenmeer von neuen Songs auf mich und meine Musik aufmerksam? Wie komme ich auf die relevanten Playlists? Wie hat es Benjamin Amaru geschafft? Was ist sein Erfolgsgeheimnis?

Angefangen hat es für Amaru 2018 mit seinem Song «You Don’t Know», der es auf die wichtigen Playlists «New Music Friday Switzerland» und «New Music Friday Deutschland». Das sind jene Playlists, die von Spotify-Leuten in Deutschland kuratiert werden. Es folgten Playlists aus dem Independent-Bereich wie «Indie brandneu» oder «Best of Indie». Das sind nur kleine Playlists, aber solche, die beachtet werden. So wurden unzählige weitere Playlist auf den Song aufmerksam. Die Lawine wurde losgetreten bis «You Don’t Know» weltweit 12 Mio mal gestreamt wurde. 2019 folgte die EP «Real Fake Rebel» mit «U-Ser-Name» und «Son Of The Desert», die ebenfalls millionenfach gestreamt wurden. «Das legte den Grundstein, für alles, was ich heute mache», sagt Amaru.

Sein Publikum ist international. Auf der ganzen Welt wird seine leicht melancholische, aber optimistische Musik gestreamt, am meisten aber in Deutschland. Er beteuert aber, dass hinter seinem Streamingerfolg keine Marketingmaschinerie steht, «Ein solches Marketing Budget gab es nie, weil ich vor allem in meine Produktionen investiere», sagt Amaru. Er konnte auf kein Netzwerk, keine Beziehungen zurückgreifen oder von einer bevorzugten Behandlung profitieren.

Eindringlich warnt er auch davon ab, Streams von dubiosen Anbietern zu kaufen. «Auch wenn es gelingen sollte, sich in irgendeine Playlist zu drängen. Das ist nicht nachhaltig», sagt er. In seinem Fall darf man vielleicht von Anfangsglück oder auch Zufall nennen, dass er mit seiner speziellen Musik im richtigen Moment, Leute in relevanten Positionen erreicht hat, die seine Musik mochten. Was danach folgte, ist aber durchdacht und folgt einer klaren Strategie und Taktik.

Amaru erklärt: «Wenn du einmal in diesen Algorithmen drin bist, musst du sie kontinuierlich mit Songs, mit gutem Material füttern. Das ist entscheidend». Nach dem Anfangserfolg sorgte er für einen kontinuierlichen Strom von Musik, um sich auf diese Weise in den Playlists zu etablieren und kontinuierlich zu wachsen. «Das Wachstum, das vor rund fünf Jahren einsetzte, ist sehr organisch verlaufen», sagt er.

Dabei kommt Benjamin Amaru zugute, dass er ungebunden ist und bei keinem Label unter Vertrag steht. «Ich bin mein eigener Herr und Meister und entscheide alles selbst. Wenn ich einen Song rausgeben will, mache ich es und muss es nicht noch von einem ganzen Apparat absegnen lassen», erklärt er und betont, dass Flexibilität in diesem Geschäft wichtig ist. Ein Erfolgsgeheimnis des Projekts Benjamin Amaru ist, dass der Künstler die volle Entscheidungs- und Planungsfreiheit hat. Viele Projekte stocken aufgrund der langen Entscheidungswege. «Ich könnte schon morgen einen Song veröffentlichen, wenn ich Lust hätte, sagt Amaru.

Das erklärt auch seinen relativ grossen Output an Songs. Amaru ermutigt Musikerinnen und Musiker es ihm gleichzutun. «Keine Angst vor einer Veröffentlichung», mahnt er. Wenn ein Song mal nicht ankommt? Kein Problem! Dann veröffentlicht er einfach den Nächsten.

Mitte Januar hat er die EP «Easy Lullabbies» herausgegeben. Ein Herzensprojekt. Es sind hingetupfte und hingestolperte Klavier-Instrumentals sowie mit verschnupfter, verkaterter Stimme vorgetragene Petitessen wie «Happy Eyes». Amaru ist dabei selbst überrascht, wie gut die Stücke von einer bis knapp fünf Minuten Länge beim Streaming-Publikum ankommen.

Spotify finanziert seit einigen Jahren sein Leben. «Ich verdiene einen guten Lohn für einen 25-jährigen Studenten», sagt Amaru und will aber nicht genauer darauf eingehen. Seit drei Jahren studiert er in Lausanne an der Hotelfachschule in Lausanne und macht nächstens den Bachelor. Konzerte gibt er deshalb zurzeit nur wenige. Nach dem Studium will er das Live-Erlebnis aber wieder forcieren. Eine ausverkaufte Schweiz- und Deutschland Tournee im letzten Jahr macht Lust auf mehr. Was er aber in zehn Jahren machen wird, könne er nicht genau sagen. «Wie schon heute möchte ich mein Geld mit etwas verdienen, das mir Freude macht. Das kann Musik sein, Kunst oder etwas anderes Kreatives», sagt er.

Schon heute weiss er aber, dass das Geschäftsmodell Streaming funktionieren kann: «Wie in jeder anderen Branche, braucht es auch Glück. Aber es ist definitiv möglich, in dieser neuen Zeitrechnung von der Musik zu leben», sagt er. Amaru widerspricht denn auch der Behauptung, dass Livemusik die einzige Möglichkeit ist, um von der Musik leben zu können. Man müsse die beiden Einnahmequellen sinnvoll miteinander verbinden. Amaru sieht das Streaming als Chance für ein stetiges, kontinuierliches und im besten Fall auch langfristiges Einkommen für Musiker. Es bietet auch die Chance auf Unabhängigkeit, solange die Rechte beim Musiker sind. «Im Moment ist Streaming für mich das Beste», sagt er.

