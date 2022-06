Amanda Gormans Gedichtband: Poesie mit der grossen Glocke

Lyrik Poesie mit der grossen Glocke Die Präsidentschaftswahl von Joe Biden machte sie weltberühmt. Nun erscheint Amanda Gormans grosser Gedichtband. Was kann sie wirklich? Florian Bissig Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Mit 24 Jahren bereits ein literarischer Weltstar: Die US-Lyrikerin Amanda Gorman. Zuma Wire/Imago

Es war ein eindrücklicher Moment, als Amanda Gorman am 20. Januar 2021 an Joe Bidens Inaugurationsfeier am Mikrofon stand. Die ganze Welt hing der jungen schwarzen Dichterin an den Lippen, als sie ihr Gedicht «Den Hügel hinauf» vortrug. In kühnen und klangvollen Versen thematisierte sie die leidvolle Geschichte der afroamerikanischen Bevölkerung und die Spaltung der Gesellschaft nach vier Jahren unter Trump und beschwor Heilung, Versöhnung und Hoffnung.

Weniger erhebend war die darauffolgende Kabbelei in Europa über die Frage, wer Gormans Gedicht übersetzen dürfe. Nicht etwa die Übersetzungskompetenz interessierte dabei, sondern die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, zu Minderheiten oder Randgruppen. Im Fall der deutschen Ausgabe beim Verlag Hoffmann und Campe war das Resultat angestrengt korrekt, aber künstlerisch unbefriedigend.

Ihre Gedichte sind hymnische und salbungsvolle Manifeste

Noch vor Jahresende veröffentlichte Gorman einen umfangreichen Gedichtband, der jetzt auf Deutsch erscheint. Sie knüpft darin an die grosse Rolle an, in die sie in Washington geschlüpft war: selbstbewusst, sendungsbewusst, moralbewusst. Schon im Motto-Gedicht «Schiffsmanifest» schlägt sie den hymnisch-salbungsvollen Ton an, mit dem sie damals auf allen Kanälen zu hören war («Noch kauern wir an den Rändern des Morgens…») und umreisst den Anspruch ihres Buchs.

Grösser geht’s kaum: «Einen Brief an die Welt verfassen als ihre Tochter», das ist ihre Mission. Zwar heisst es an anderer Stelle «Wir sind nicht ich – / wir sind wir». Doch damit kann sie die Pose der Bauchrednerin der Nation nicht unterwandern, die sich durch den Band zieht. Von Verantwortung ist die Rede, von Zeugenschaft und von einem Weckruf. Und von der Dichterin als

«Bewahrerin /

von Geistern & Gewinnen, /

unseren Teufeln & Träumen, /

unseren Heimsuchungen & Hoffnungen».

Die subtile Anspielung oder schillernde Mehrdeutigkeit ist Gormans Sache nicht. Ihre Botschaften hängt sie an die grosse Glocke. Oder genauer, sie ist selbst die Glocke. Im Klimagedicht «Weckruf» heisst es:

«Wir schreiben als Tochter einer /

sterbenden Welt /

als ihr Alarm mit neuem Gesicht.»

Nach einer bitteren Selbstanklage schlägt sie Alarm:

«Hört zu. Wir sind das laute Geläut /

auf diesem Planeten. /

Unsere Zukunft braucht uns /

alarmiert.»

Unglücklicherweise haben die Übersetzerinnen Daniela Seel und Marion Kraft das Geläut nicht gehört und «loud toll» mit «laute Maut» übersetzt. Das passt zwar zu Gormans assonanzgeschwängertem Stil, ergibt aber keinen Sinn. Es ist dies nicht der einzige Lapsus in der deutschen Übertragung, die sich überdies allerlei Freiheiten nimmt, ohne aber damit den verspielten Klangreichtum des Originals nachempfinden zu können. Das Duo der Lyrikerin Seel und der afrodeutschen Philologin Kraft ist immerhin in rhythmischer Hinsicht auf Gormans Spur und insgesamt ein Fortschritt gegenüber der Übertragung von «Den Hügel hinauf».

Amanda Gorman am 20. Januar 2021 an Joe Bidens Inaugurationsfeier. Erin Schaff/The New York Times via AP

Die Coronakrise retraumatisierte die Schwarzen in den USA

Etwas überraschend dominiert den ersten Teil des Bands eine Serie von Lockdown-Gedichten. Eine Analyse der politischen Krise oder eine Kritik der Konsumgesellschaft sucht man darin vergeblich. Stattdessen beschreibt Gorman mantrahaft die Zumutungen der Isolation, der Maskenpflicht und des verpassten Lebens und immer wieder das verlorene Jahr:

«Beerdigungen ohne Familien, /

verschobene Hochzeiten, /

Geburten in Einsamkeit.»

Dass Gorman jedoch keineswegs eine schnöde Massnahmenkritikerin ist, erhellt umso deutlicher, sobald der Zusammenhang zur Diskriminierung von ethnischen Minderheiten herausgestellt wird. Denn die pandemiebedingten Einschränkungen rührten an ein tiefes Trauma der schwarzen Gemeinschaft. Zu Hause bleiben müssen, keinen Zutritt zum Restaurant, Park, Bus oder Job zu haben, Abstand halten und Ausweichen müssen: Das war die alltägliche Erniedrigung im segregierten Leben. Entsprechend wenig Verständnis hat Gorman für die weissen «Karens», die sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein wenig einschränken müssen.

Dass die Afroamerikaner auch unter den Covid-Opfern überproportional vertreten sind, zeigt indessen, dass die Ungerechtigkeiten nicht bloss historisch sind. Sie sind Geschichte, die sich in der Gegenwart fortschreibt. Die Erinnerung an diese andauernde Geschichte in lyrischen «Mahnmalen» hat sich Gorman zur Aufgabe gemacht. Sie bringt das kollektive Trauma der Sklaverei, Ausbeutung und Unterdrückung zur Sprache, auf dass die künstlerische Aufarbeitung eine befreiende Wirkung habe. Darin liegt ihre ästhetisch-politische Mission.

Überzeugend ist die Verwendung von dokumentarischem Material

Oft verfolgt sie ihr Ziel in der predigthaften Metaphorik und der überbordenden Klangverliebtheit, die schon «Den Hügel hinauf» geprägt hatte. Doch Gorman hat auch andere und grössere formale Ambitionen. Sie arbeitet einerseits mit grafischen Elementen, etwa indem sie Texte in Form eines Walfischs oder einer Amerikaflagge komponiert, und andererseits mit literarischen Vorlagen. Mit Anspielungen an Homer, Shakespeare oder Melville, und mit einem lateinischen Motto von Terenz lässt sie allerdings die Harvard-Absolventin durchscheinen und unterläuft ihren Anspruch, mit der Stimme eines alle einschliessenden «Wir» zu sprechen.

Um so überzeugender und produktiver ist Gormans kreativer Umgang mit dokumentarischem Material. Beispielsweise in der Auseinandersetzung mit den Tagebüchern des schwarzen Soldaten Roy Underwood Plummer, der im Ersten Weltkrieg in Frankreich mit Gewalt, Rassismus und der Spanischen Grippe konfrontiert war. Dabei tritt die zuweilen etwas ermüdende Dauerpräsenz der selbst ernannten Tochter der Welt in den Hintergrund. Und Amanda Gorman wird dann ihrem Anspruch gerecht, eine traumatische Kollektiverinnerung fassbar werden und durch literarische Formgebung zu uns sprechen zu lassen.

Amanda Gorman: Call Us What We Carry / Was wir mit uns tragen. Gedichte. Zweisprachige Ausgabe, Deutsch von Marion Kraft und Daniela Seel, Hoffmann und Campe, 432 Seiten.

