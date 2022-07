Playlist zum Abtauchen Abkühlung gefällig? Das sind die coolsten Songs über Gewässer und ihre Geschichte Getty Wilde Seen, sanft dahinplätschernde Flüsse: Wasser war für Künstlerinnen und Künstler schon immer ein Reservoir der Inspiration. Wir stellen sechs Songs vor, die am Ufer eines Gewässers erdacht und erdichtet worden sind. Michael Graber, Stefan Künzli, Julian Schütt, Daniele Muscionico, Christian Berzins, Julia Stephan 0 Kommentare 16.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Kunz macht aus dem «Vierwaldstättersee» im Song kurzerhand ein Meer.

Im Zusammenhang mit Gewässern sind Schweizerinnen und Schweizer unverbesserliche Lokalpatrioten. Jede und jeder ist überzeugt, dass sein Bach, Fluss oder See der mindestens allerschönste ist. Es soll sogar Leute geben, die das ernsthaft vom Zürisee behaupten. Als Stadtluzerner bin ich daher verpflichtet, Ihnen mit Nachdruck zu versichern, dass der schönste aller Seen der Vierwaldstättersee ist.

Bisweilen erreichen die Seehuldigungen aber unappetitliches Kitsch-Niveau. Ganz haarscharf auf dieser Kante segelt auch Kunz mit seinem Song «Vierwaldstättersee». Im besten Privatradiogroove erklärt der an sich grundsympathische Marco Kunz den See kurzerhand zum Meer. «Wär hed behouptet, d’Schwiiz hed kes Meer?/ Das cha ned wohr si, denn, ech has scho gseh /Wo d’Seele frei em Wasser liid, de Nomittag zo Ferie werd /Am Vierwaldstättersee», heisst es da im Refrain. Mitsamt Mitklatsch- und Mitjohoho-Passagen.

Ich muss hier etwas gestehen: So toll finde ich diesen See gar nicht, auch wenn er, wie gesagt, der schönste seiner Art in der Schweiz ist. Aber es ist und bleibt halt einfach ein See. Die fast schon kultische Verehrung, die dem Vierwaldstättersee zuteil wird, irritiert mich ein bisschen. Das gilt übrigens auch für die Aare in Bern. Aber Seen, Flüsse und auch Berge üben nun mal allgemein eine grosse Faszination aus. Die Schwärmereien vermögen die Realität auszublenden. Nur zum Beispiel: Gewässer gehören gedanklich immer irgendwie allen. Es ist immer «unser» See, «unser» Fluss. Interessanterweise ist aber gerade das Wohnen und Leben am See meistens sehr teuer, und der Seezugang ist vielerorts über weite Uferstrecken durch Villenbauten eingeschränkt. Aus «unserem» wird «deren».

«Grossstadtlärm esch so färn», singt Kunz. Ich habe auf der Karte nachgeschaut: Es hat keine Grossstadt in Ufernähe des Vierwaldstättersees. Kein New York, nicht mal ein Zürich. «D’Wiise esch parat, chom legg di he/E de Loft, e Cremedoft», heisst es weiter im Text. Eigentlich, so die Vermutung, besingt Kunz eher die Badi als den See. Der 36-Jährige verarbeitet in seinem Song vor allem Erinnerungen an früher. Eben Badi. Als alles noch ein bisschen unkomplizierter war und die wichtigste Frage «Rakete oder Pralinato?» lautete: sweet memories. Mit dem Älterwerden werden dann die Badis etwas entzaubert. Zwischen Baucheinziehen und Dichtestress auf den Schattenplätzen bleibt gar nicht mehr so viel Zeit für Entspannung. Der Eintritt ist meistens zu teuer, und das Essensangebot scheint sich seit den 90er-Jahren nicht verändert zu haben («Chicken Nöggets»). Die Seele liegt gar nicht frei am Wasser, wie Kunz es besingt, sondern ist immer damit beschäftigt, ein Kind mit Sonnenschutzfaktor 50 einzucremen und statt einem Nachmittag Ferien gibt es einen Sonnenbrand mit Stress.

«D’Bar näbedra lohd d’Liechter a/ Ech bschtöu es Bier ond stoss met aune a», singt Kunz weiter. Ein Bier geht immer. An einem See schmeckt es sogar noch einen Zacken besser. Und am allerbesten schmeckt es am – Zürisee? Thunersee? Bodensee? Vergiss es! Man kann gegen Kunz sagen, was man will, aber wo er recht hat, hat er recht.

Michael Graber

Das brennende Casino Montreux entfachte 1971 den berühmtesten Rauch der Rockgeschichte. zvg

In Genf ist der UNO-Hauptsitz, in Lausanne das Hauptquartier des Internationalen Olympischen Komitees (IOK) und die Terrassen-Weinberge im Lavaux wurden 2007 von der Unesco ins Weltkulturerbe erhoben. Die Region um den Genfersee ist wahrlich göttlich gesegnet. Doch es war eine Katastrophe im kleinen Nest Montreux vor gut 50 Jahren, die den Genfersee weltberühmt machen sollte.

«We all came out to Mon­treux/ On the Lake Geneva shoreline», mit diesen Zeilen beginnt der Song «Smoke On The Water» der englischen Hardrock-Band Deep Purple. Der Text hat keine lyrische oder poetische Qualität, wie Bassist Roger Glover zugibt. Er und Sänger Ian Gillan haben ihn in knapp fünfzehn Minuten verfasst. Es war ein spontaner Schnellschuss, eine einfache Chronik der kata­strophalen Ereignisse vom 4. Dezember 1971: Der Tag, als das Casino in Montreux bis auf seine Grundmauern niederbrannte («Some stupid with a flare gun / Burned the place to the ground»).

Es war ein Wintertag wie mancher andere auch. Als Frank Zappa und seine ­Mothers Of Invention im Casino das Konzert am Nachmittag begannen, hatte die Sonne über dem Genfersee die Nebeldecke durchdrungen, das Wasser war kalt, aber nicht eisig oder gefroren. Die Mitglieder von Deep Purple machten am Genfersee Halt, um eine Platte aufzunehmen. Am Konzert von Zappa ­waren die englischen Rockmusiker als Gäste dabei, als ein Zuschauer eine Leuchtrakete direkt in die Decke abfeuerte. Sie konnten das brennende Casino rechtzeitig verlassen. Die Band schlenderte der Seepromenade entlang, als der Wind dicke Rauchwolken über den Genfersee trieb. Es war das Bild, das Glover und Gillan zum Songtitel inspirierte: «Smoke On The Water – Fire In The Sky».

youtube

Die Musiker von Deep Purple waren vom Song zunächst nicht sonderlich überzeugt, aber sie brauchten für ihr Album «Machine Head» noch einen weiteren Albumtrack. Niemand ahnte, dass der Song so einschlagen würde. Die Reaktionen waren überwältigend, das berühmte Intro wurde zum meistzitierten Gitarrenriff der Rockgeschichte. Der Song wurde zur Hymne und der Rauch über dem Genfersee zum berühmtesten Rauch der Rockgeschichte.

Wie durch ein Wunder kam im Flammeninferno ­direkt am See niemand ernsthaft zu Schaden. Und überhaupt entwickelte sich die Brandkatastrophe für viele zum grossen Glücksfall. Dank «Smoke On The Water» schafften es der Genfersee und das verschlafene Städtchen Montreux auf die Weltkarte der Rock- und Popkultur. Der Brand des Casinos ist heute so etwas wie das 1.-August-Feuer der Rockmusik in der Schweiz. Claude Nobs, dem Leiter des Montreux Jazz Festival, wurde ein klingendes Denkmal gesetzt («Funky Claude was running in and out») und sein Festival erlangte einen Weltruf, der bis heute anhält.

Das kleine Montreux kann mit den ganz Grossen der Festivalwelt nicht mithalten, kann sich Superstars eigentlich gar nicht leisten. Und doch kommen sie immer wieder und bleiben gleich einige Tage am Genfersee und seiner von der Natur verwöhnten Landschaft.

Stefan Künzli

Franz Liszt komponierte seine Frühlingsgefühle hinein in eine vom Walensee inspirierte Klavierromanze. Thomas Kessler Visuals / Thomask

Der Komponist Franz Liszt (1811–1886) muss einen wunderschönen Tag erwischt haben, als er am 19. Juni 1835 in Weesen ins Boot stieg und sich über den Walensee rudern liess. So jedenfalls hören wir es in seiner Klavierromanze «Au Lac de Walenstadt» (Teil der «Années de Pèlerinage»): Das As-Dur-Glück ist immens, der See lächelt liebevoll.

In der Schweiz meinte einst jedes Kind, dass der Walensee nie lächelt, sondern ein gefährlicher See sei, wo einst Piraten hausten und unterirdische Strömungen versunkene Schiffe für immer in 150 Metern Tiefe verschwinden lassen. So jedenfalls wurde es uns erzählt, wenn wir wieder im Stau standen, der Walensee zum Qualensee wurde. Das Trio Eugster machte dieses Warten zum Hitparaden-Lied «O Walesee!».

Nichts hörten wir Kinder damals von Liszt. War es Absicht, da der Komponist und Marie d’Agoult auf der Flucht waren, auf der Suche nach Ruhe und Liebesglück? Man lebte in nicht-standesgemässer Verbindung, war doch d’Agoult verheiratet. Drei Kinder hatte sie alsbald mit Liszt, eines hiess Cosima, die 1870 Richard Wagner heiratete. Als das Paar 1835 in Weesen ankam, gab es den Linth-Kanal schon, das erste Dampfschiff aber sollte erst 1837 fahren. Zwei Tage wohnte man im Hotel Schwert, das damals noch golden war.

Oliver Schnyders bewegte Interpretation. YouTube

187 Jahre später sitzen wir auf der «Schwert»-Terrasse, fragen, woher die Egli kommen, worauf die junge Servicefachfrau «Aus Russland – oder irgendwo da» sagt. Ob es Estland sei, fragen wir. Und siehe da, die Frau strahlt: «Das könnte es sein!» Wir bestellen zu ihrer Verwunderung ein halbes Huhn, warten, entdecken im Flur vor der Toilette ein Klavier, später im Hinterdorf eine Liszt-Vitrine und fragen den Schweizer Pianisten Oliver Schnyder, was er im Klavierstück von Liszt hört: «Die sanft wiegende Begleitung in der Linken mit ihrem ‹Triolenschweller› versinnbildlicht für mich den Ruderschlag, die duolischen Sechzehntel das freie Gleiten über das Wasser», lehrt er uns und fährt fort: «Darüber entfaltet sich eine einfache pentatonische Melodie, wie sie dem Paar von den umliegenden Maiensässen entgegengeklungen haben könnte. Die Wirkung dieser Klanglandschaft hat etwas zutiefst Archaisches.»

Schnyder nennt es «visionär», entstand es doch als impressionistisches Kleinod avant la lettre, fast 70 Jahre vor Debussys «Estampes»: «Es gibt kaum ein Werk, welches dem Klischee des exzentrischen, mit Ideen allzu verschwenderisch umgehenden Komponisten Liszt radikaler widersprechen würde. Das Stück ist wie eine Radierung, fast schon Minimal-Music. Einfachheit, kontrapunktische Meisterschaft und Tiefgang zeichnen dieses grossartige Landschaftsbild.»

Aus dem Radio im «Schwert» erklingen Lokalradio-Popsongs, draussen im See schreien die Möwen. Nur der unbekannte Gast in Zimmer 111, wo einst Liszt und die Gräfin schliefen, hört nachts bestimmt Sonatenklänge.

Marie d’Agoult schrieb nach der Abreise, dass die Ufer des Walensee sie noch lange in Erinnerung hielten. «Franz schrieb mir dort eine melancholische Harmonie, die den Seufzer der Wellen und die Kadenz der Ruder nachahmt, die ich nie ohne Weinen hören konnte.»

Christian Berzins

Auch Weiher und Tümpel haben ihr eigenes Lied: so etwa der Egelsee in Bern. Michael Graber

Es ist ein Tümpel. Eine bessere Glungge. Oder eine Pfütze, wie ihn Baze selber nennt. Mit diesen zweifelhaften Attributen für Gewässer ist der Egelsee gemeint. Gelegen ist dieser etwas versteckt in einem Wohnquartier in Bern. Zu Fuss ab dem Bahnhof in sportlichen 20 oder gemütlichen 30 Minuten erreichbar. Gemäss kurzer Nachfrage bei einem Kollegen aus der Region ist es «ein Dreckstümpel, der nur Mücken produziert». Immerhin: Gnade findet die tümpelige Glungenpfütze bei ihm im Winter. Durch seine bescheidene Grösse von zwei Hektaren und einer maximalen Tiefe von knapp zehn Metern friert der Egelsee sogar in durchschnittlichen Wintern rasch zu und lädt so zum Schlittschuhfahren – oder «Schlööfle», wie die Bernerinnen und Berner dieser Freizeitbeschäftigung sagen.

Mindestens etwas anderes wird am Egelsee auch gemacht: Zauberzigaretten geraucht. Also: gekifft. Davon berichtet nicht nur das Lied vom Rapper Baze, sondern das zeigt auch ein Augen- und Nasenschein vor Ort. Auf den Bänkli wird fleissig gedreht, gemischt und geraucht. Mit einer urbanen Selbstverständlichkeit sitzen hier Studentinnen und Studenten neben etwas verloreneren Seelen und füllen sich die Lungen mit Rauch auf der Suche nach etwas Rausch und Entspannung. «Trocknigs Mul, roti Auge ond Hunger uf aus», rappt Baze, «ou wimer dra hei zoge». Basil Anliker, eine der vielseitigsten und spannendesten Figuren in der Schweizer Musikszene, erzählt über (s)eine Jugend. Leicht nostalgisch, leicht verklärend und doch nie sentimental. Klar, eine Kifferhymne, aber keine, die peinlich wird.

Entstanden ist die Egelsee-Erinnerung als Interpretation von «Louenesee». Im Rahmen einer Fernsehsendung hatte Baze den Auftrag, den Klassiker von Span neu zu gestalten. Und während die Mundarturgesteine dabei den bergumrundeten Lauenensee als Fluchtort vor dem Lärm und dem Trubel der Stadt besingen, ist bei Baze rund dreissig Jahre später der See nur noch Mittel zur Weltflucht. Eben ein Ort, um sich mit ein bisschen Gras oder Hasch für eine kurze Zeit von der Welt etwas abzukapseln. Vielleicht, so denke ich mir am Ufer des Egelsees, sind die Probleme der Welt auch einfach etwas komplexer geworden. Ein Tag am Louenesee reicht nicht mehr, um herunterfahren zu können. Ob ein Joint da wirklich bessere Abhilfe schafft, ist zwar anzuzweifeln, aber es erspart zumindest die mühsame Anreise.

Es ist wohl weder am Egel- noch am Louenesee eine tatsächliche Flucht, sondern mehr eine eingebildete. Spätestens auf dem Heimweg holt einen das Leben sowieso wieder ein. Egal ob high von den Mountains oder THC. Die Bänkli am Egelsee sind so gelegen, dass die nahende Polizei rasch erspäht werden kann und ausser den roten Augen alle Spuren rasch verwischt werden können. Keine grossen Fluchthemmnisse. Baze wird nur von einer leicht tänzelnden Melodie am Klavier und einem rollenden Drum begleitet. Es klingt locker leicht. Nach ausgelegtem Badetüechli und angeworfenem Grill. Am Egelsee wird in einer Werkstatt etwas gewerkelt, die beiden Kindergärten sind ferienhalber verwaist. Jemand hat seinen Pulli vergessen. Grösse M. «Surf & Co.» steht drauf. Manchmal, da wird auch ein Tümpel zum Meer.

Michael Graber

Ach Gott, war die Conny süss! Wie sie den See besang, ihm in die tiefen Augen sah und um Hilfe bat. «Lago Maggiore, Traumparadies, See der Verliebten, zärtlich und süss.» Aber wie und wobei sollte der See helfen? Der Casus, der vorlag, war in der Tat mehr als vertrackt. Liebe lag in der Luft.

Conny wusste zwar, worum sie bat, immerhin zirka ungefähr: «Lago Maggiore, Du bist mein Freund, denn Du hast ja schon oft Pärchen vereint.» Der Lago, ein Matchmaker! In ihrem Liebeslied am Lago Maggiore sollte er der Bote sein.

Conny (Froboess), das singende Fräuleinwunder, gab sich als Zimmermädchen in einem Tessiner Nobelhotel aus und war mit dem Rad verunfallt, Jesses! Doch dem Unglück folgt nicht selten das Glück auf dem gebrochenen Fuss. Hilfreich zur Stelle stellte sich ein unbekannter Cabriofahrer namens Peter (Kraus) ein. Er lud die Conny in seinen Luxusschlitten und fuhr sie, schnell wie ein gesengtes Ferkel, nach Hause, ins Hotel.

Und dort, und als der Fuss seinen Aufritt hatte, begann es ihr zu dämmern. Sie dachte nach: Wer war dieser junge Mann, war er ein Gast, und wie sollte man diesen wiederfinden? Im Himmel jedenfalls spielten bereits die Geigen und der Film, der davon erzählt, sagt schon im Titel, was Sache war: «Conny und Peter machen Musik». Anderes durften Conny und Peter in den Sechzigerjahren nicht tun …

Der Schlagersteifen war ein Trällerspass, doch viel über die Historie zum Song am und über den Lago Maggiore weiss man nicht. Ein schönes Buch zählt den Ort der Turteltauben auf in der Sammlung «Deutsche Erinnerungsorte». In der Tat ist der Lago Maggiore eine erinnerungswürdige Location, weil ein Synonym für Kamelien, Fernweh – und für die deutsch-schweizerische Freundschaft. Doch auf dem Grund ist es mit dem Gewässer ähnlich verwickelt, wie es die Filmliebe von Conny und Peter war. Das Tessin, und davon ist die Rede, hat viele Seen. Der grösste, il maggiore, ist freilich der Lago, der sich genauso nennt. Der Hauptteil liegt in Norditalien, in der Schweiz eine Pfütze, was soll’s.

youtube

Man kennt seine Brissago-Inseln als subtropisches Idyll, das Städtchen Cannobio, seinen mittelalterlichen Kern, das Italien-Feeling und die üppige Botanik. Was die Schweiz betrifft, liegt beispielsweise die Stadt Locarno am Lago Maggiore. Tessinerinnen und Tessiner sind der Ansicht, bei bestimmtem Wetter und Sonnenstand sei ihr See ein düsterer Geselle. Nicht alle mögen ihn. Anders als wir Heimwehtessiner und die Deutschen bemängeln sie an ihm schroffe Hänge, jähe Felsen, unwirtliche Natur.

Und genau aus diesem Grund – man nimm es an – haben auch Conny und Peter damals geschummelt und den Lago gemieden. «Conny und Peter machen Musik» wurde in Lugano gedreht und nicht in Locarno, der Film spielt am Lago di Lugano. Der von der Filmcrew gemiedene maggiore liegt davon eine Autostunde entfernt.

Man muss den Ungeliebten rehabilitieren. Nur ein Vergleich lobt seine tatsächliche Qualität: Der Lago Maggiore liegt wie keiner im Mund, die Vokale a, o, i, e sind die Glocken der Tessiner Campanile. Wer keine Ohren hat zu hören, fährt eben an den Zugersee. Capito?

Daniele Muscionico

Keystone

Wer künstlerisch tätig ist, taucht vielleicht zuweilen ab, aber dann wieder auf. Denn nur an der Wasseroberfläche hat man den nötigen Schnauf und die nötige Gegenwart. Und die braucht es, sagt Stephan Eicher. «Will man kreativ sein, darf es nur die Gegenwart geben.»

Ein guter Song bleibt immer gegenwärtig. Selbst wenn er schon vierzig Jahre auf dem Buckel hat wie «Les filles du Limmatquai». Eicher hat dieses Lied verschiedene Male neu interpretiert, hat es quasi immer von neuem ins kalte Wasser einer neuen Zeit geworfen, und «Les filles du Limmatquai» hält sich nach wie vor wacker an der Oberfläche, geht nicht unter.

Bei einem guten Song bleibt aber auch seine Vergangenheit gegenwärtig. Dann reden wir von einem Klassiker. «Les filles du Limmatquai» ist ein Klassiker. Wer die Zeit seiner Entstehung noch miterlebt hat, denkt sogleich an die ­Zürcher Jugendunruhen der ­frühen Achtzigerjahre. Limmataufwärts ging es zum Opernhaus, wo die Krawalle begonnen hatten. Limmatabwärts befand sich das Autonome Jugendzentrum AJZ, Hotspot der Bewegten.

Der Fluss selbst ist meistens ruhig und träge, aber Eicher schlägt einen nervös schnellen Rhythmus an, der nichts gelassen Fliessendes hat wie die Limmat.

Im Song geht es auch eher um die Liebe und die Unruhe als um den Fluss. Eicher sagt in Interviews, er habe «Les ­filles du Limmatquai» aus Liebeskummer geschrieben, weil seine Freundin nach Paris gezogen war, um Schneiderin zu werden. Sie verliebte sich dort in seinen besten Freund, der sich um sie kümmern sollte.

youtube

Eicher selbst blieb zurück am Limmatquai, der nicht das Seine-Ufer ist, liebeskrank: «Je veux toujours l’amour.» Die Zürcher Frauen lockend, aber unnahbar, «Regarder ne pas toucher». Dazu die unverwechselbaren Gitarrenriffs, eine unvergleichliche Stimme, schon nicht mehr aggressiv wie die Punks, auch nicht bitterbös wie Lou Reed, dessen «Sweet Jane» Eicher damals wunderbar coverte.

Seine Stimme ist sanfter, fast wie die Limmat, gleichwohl ungezähmt. Dazu die ­irrschrägen Synthesizer-Einlagen. Seine Mitarbeit in der ­kultigen New-Wave-Band Grauzone («Eisbär») seines Bruders Martin Eicher scheint nachzuwirken.

Ich schätze mich glücklich, weil ich als Besucher schon einen frühen Auftritt von Stephan Eicher mitverfolgen konnte. Das war im «Domino» in Schaffhausen. Ich Naivling erwartete eine ganze Band, doch Eicher erschien tatsächlich solo. Ich erinnere mich an einen eher schmächtigen, schüchternen Mann, der mit seinem starken Gesicht und der Ledermontur allerdings sofort alle Blicke auf sich zog. Ein rechter Stenz, dachte ich zuerst, bevor Eicher dann mit seiner Rhythmusmaschine, Gitarre und den Effektgeräten ein Konzert hinlegte, das mir bleibenden Eindruck machte.

Er muss auch «Les filles du Limmatquai» gespielt haben. Denn danach zog es mich jedes Mal, wenn ich nach Zürich kam, an diesen vermeintlich magischen Ort. Ich hatte noch nie eine Freundin gehabt, war aber schon ganz im «Je veux toujours l’amour»-Modus. Ich erhoffte mir wohl allerhand am Limmatquai. Dort gab es für mich aber nur das eine: «Regarder ne pas toucher».

Julian Schütt

