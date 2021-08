Peter Stamm: Ist sein Roman "Archiv der Gefühle" männerfeindlich?

Grosse Schweizer Literatur Ist Peter Stamm ein Männerfeind? Ja, und das ist richtig so Der Schriftsteller Peter Stamm hat einen neuen Roman geschrieben,«Archiv der Gefühle». Er beschreibt darin den Mann auf seiner allerletzten Schwundstufe. Kann das gut gehen? Daniele Muscionico 25.08.2021, 05.00 Uhr

Peter Stamm übergiesst in seinem neuen Buch «Archiv der Gefühle» seinen Entscheidungsschwächling mit Humor.

Das ist kein Buch des bekannten Peter Stamm. Stamm, der maulfaulste Autor zwischen Bern-Bümpliz und dem Bergell. Und hoch hinauf bis ins Bergische Land. Stamm, der ätzende oder verzückende Terrorist der Stille, den man für seinen minimalistischen Sprachgebrauch verehrt oder verachtet.

Mit seinem jüngsten Roman «Das Archiv der Gefühle» zieht sich der Autor seine Maske vom Gesicht und seine Mönchskutte vom Leib und pardauz, was kommt zum Vorschein - ein humoristischer Männer-Forscher. Sogar Sexszenen sind ihm nicht fremd, als natürlicher Bestandteil von Literatur über Männer, die besonders gerne von Frauen verschlungen wird.

Dieses Mal macht uns der Autor Freude, indem er, mit sprachlicher Akribie und kalter Chirurgennadel einem waschlappigen Gefühlsverweigerer durch seine trüben Tage folgt.

Männerfeindlich? Kein Problem

Das allein wäre Spass genug. Die Demontage des starken Geschlechts als Plot eines Romans ist nicht neu, doch sie bereitet stets aufs Neue Vergnügen; besonders, wenn sie so herzhaft betrieben wird wie vom Meister.

Doch der Spass will hier nicht enden. Denn selten hat in der Schweizer Literatur ein Mannsbild aus dem hiesigen Dunstkreis, ein Dokumentarist (Alter 55) von seinem Erfinder einen derartigen Packen an Schuldgefühlen, Generalbedenken, Grundskepsis, Lebensangst und Verweigerungshaltung mit auf den Weg durch einen Roman bekommen. Und obenauf eine lebenslange Sehnsucht nach seiner Kinderfreundin. Diese Konstellation ist, selbst Stamm-Schwärmer mögen die Zumutung zu heftig finden, starker Tobak – und darüber hinaus erfrischend männerfeindlich.

Mit dem Erscheinen von «Archiv der Gefühle» ist jedenfalls für Stamm-Lesende eines gewiss: Auf dem Regal der Buchhändlerin, des Buchhändlers steht seit heute ein Schweizer Kafka, ein Freund der Groteske. Stamm, der Spezialist für die Männer-Dämmerung hat sich damit selbst übertroffen. Denn sein jüngster Roman ist der Durchbruch des Autors zu seiner eigentlichen Bestimmung. Stamm schlägt, gut und endlich Wurzeln auf dem Feld der Sozialparodie und Unterhaltungsliteratur.

Es darf gelacht werden. Oder wenigstens stilvoll gekichert, der Autor treibt es willentlich zu wild, als dass man ihn beim Wort nehmen will: Da wohnt seine namenlose, arbeitslose und farbloser Hauptfigur nach dem Tod seiner Mutter also wieder in seinem Kinderzimmer, sieht seinem Elternhaus beim fröhlichen Zerfall zu – und seinem Leben dem ödesten Ausgang nehmen: einem allmählichen Vergehen, Verschwinden, das keinem auffällt.

Herman Melville hat die Figur des «Bartleby, der Schreiber» entworfen, Stamm erfindet dessen Enkel, dem nichts wichtiger ist als das «Nein, ich will lieber nicht» zu allem, was die Gesellschaft an Fortschritt oder sozialer Zerstreuung anbietet. Unser Anti-Held hingegen will unbedingt: Ordnung und eine störungsfreie Verdauung. Wäre da, wie gesagt, in der Ferne oder im Körperinnern nicht dieser Brand - diese Frau.

Wer Peter Stamm kennt, weiss, dass auch sie nur eine Metapher sein kann. Franziska, die Sängerin mag eine Fantasie für das Unerfüllte sein. Stamm führt sie ein als Star, als öffentliche Projektionsfigur für Träume. Wieso also nicht ebenso als solche für den haltlosen Dokumentaristen? Der Name «Franziska» bedeutet «die Freie», sofern der Wink mit dem Zaunpfahl für einen Stamm nicht zu simpel ist.

Franz Kafkas «Bau» lässt freundlich grüssen

Bis sich im Roman die Beiden (möglicherweise) finden, legt sich der Ordnungshüter - statt frisch ins Leben zu greifen- ein Leben aus Papier zurecht und im Keller ein monumentales Archiv an. Franz Kafkas Bau lässt grüssen, Stamms «Bau» ist weit humorvoller, da realistischer. In diesem Archiv wird alles, was an wissenschaftlich fassbaren Phänomenen existiert, eingereiht. Auch, natürlich, die Liebe zu Franziska.

Stamm hat nicht, wie üblich, ein Kammerspiel geschrieben, er steigt dieses Mal tiefer, in den Keller. Und wie er von dort unten wieder an die Bewusstseinsoberfläche gelangt, das erzählt von seiner Könnerschaft. Er schafft leichthändig den Twist der Perspektiven und der Rückblenden, er kann den Seiltanz zwischen Zeiten.

Trotzdem, wie kommt ein Roman mit einer derart verkanteten Anlage an sein Ende? Ob gut oder nicht, der Autor muss sich etwas einfallen lassen. Und das hat er, soviel sei verraten. Und kein Wort mehr.

Peter Stamm: Archiv der Gefühle, S. Fischer, 189 S.