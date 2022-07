Theaterlegende Peter Brook: Ein Messias ohne Religion

Peter Brook Mit ihm starb die Hoffnung, Kunst sei die bessere Religion Die Theaterlegende Peter Brook ist tot. In der Schweiz hat er als Erster vorgeführt, was interkulturelles Theater sei. Der Pionier steht für ein Theater der Zukunft, doch eine blinde Stelle seiner Kunst ist unverzeihlich. Daniele Muscionico 06.07.2022, 05.00 Uhr

Als shabby chic noch nicht erfunden war. Bei Peter Brook war's Kult. Der britische Regisseur 1987 in seinem Pariser Theater Bouffes du Nord. Getty Images

Es war David Bennent, der da in den Apfel biss. Und so biss, dass seine Spucke und der Saft der Frucht weit über die Bühne in die ersten Reihen des Publikums spritzten. Den Spuck-Fleck auf der Bluse trug man nach Hause, stolz wie einen Orden.

Peter Brook war in der Schweiz, und mit dabei David Bennent, in den Neunzigerjahren Teil seines Ensembles. Brook war viel vorausgeeilt, vor allem ein Ruf. Und der ging so: Mit diesem «Theaterzauberer» würde Theater neu erfunden, würde es zurückgeführt auf den Nullpunkt der Geschichte, nacktes Spiel, nackte Kunst. Kunst als universale Sprache, die eins sei mit dem Leben, eben.

Und tatsächlich entdeckten wir: Nichts. Leere. Brook verzichtete auf Kulissen, auf die vierte Wand, er bediente sich ausschliesslich ein paar Tüchern und Musik, hergestellt von persischen Musikern am Rand des Spielfelds, einer Fläche Sand. Um sie herum sassen wir, gequält und gepeinigt, am Boden!

Eine Premiere: Interkulturelles Theater

Die Inszenierung von Shakespeares «Sturm» schien uns ein Wunder. Da war einer gekommen, der brannte die alte Theaterbude ab und verfeuerte ­Tradition und Rituale. Solche, die aus Samt bestanden, aus Rampensäuen, aus Pausen und Szenenwechseln. All das gab es hier nicht – oder dann so anders, dass wir es nicht wiederer­kannten.

Doch sie kannten wir, die Wunderbaren: den burkinischen Schauspieler Sotigui Kouyaté, eine enorm grosse, hagere ­Erscheinung. Er war der einzige schwarze Bühnendarsteller überhaupt, den wir in Europa damals zur Kenntnis nahmen. Als ehemaliges Mitglied der Fussball-Nationalmannschaft seines Landes prädestinierte ihn sein Vorleben, uns glauben zu machen, da wüsste einer, was wahres, echtes, was uneitles Theater sei.

Und dann, natürlich, David Bennent. Eben noch war der Schauspielstar 12 Jahre alt und 94 Zentimeter klein, der Junge in Volker Schlöndorffs Film «Die Blechtrommel». Mit langer Zunge schleckte er den kleinen See aus, der im Bauchnabel schwamm der nackten Katharina Thalbach: Brausepulver. Eine Szene, die erotischer nicht denkbar war.

Undenkbar bis zu Bennents Biss. Fleischlichkeit, Sinnlichkeit in einem nackten, puren, simplen Bild. Direkt vor unseren Augen. Peter Brook brachte den Schweizer Bennent zurück in die Schweiz, als Teil des Ensembles, das Shakespeares «Sturm» spielte. Als «Caliban» war er ein Ureinwohner, wutschäumend, revoltierend auf der von Prospero verzauberten (kolonisierten?) Insel.

Diesen Prospero spielte Kouyaté als afrikanischen Griot, Geschichtenerzähler auf dem Marktplatz seiner Heimat. Und diese Agora war nun eben – das Theater. Grossartig, wie sich der Staub unter den Schritten des Griot, leichte Schritte zwar und doch schwer, in die Luft hob und sich auf uns Sitzende setzte.

Eine Ahnung von besserer Welt

Peter Brooks Inszenierung brachte in die Schweiz den Geruch eines Theaters, das alles wegwischte, was wir hier gelernt und erfahren hatten. Goethe, Schiller, Büchner, Brecht, Regietheater, die Regisseure Götter, die Kraft ihres Genius, ihrer Kreativität (und horrender Kosten) eine Gegenwelt erfanden. Nichts von alledem interessierte den Regisseur, der in Paris in einer Abbruchruine – und in Afrika oder Indien – seine Art von Kunst pflegte.

Man liess sich sagen, dass Brook seine Theatersprache dem Publikum angepasst hätte, das ihm das Liebste sei: Kinder, Arbeiter, Immigranten (davon gab es in Paris mehr als genug), Gefangene, Behinderte, Blinde und Taubstumme. Von Menschen verschiedenster Herkünfte wollte er gelernt ­haben, was der Kern des Theaters sei.

Peter Brook, der Mann, der in Interviews Fragen stets auswich und den Konjunktiv über den Indikativ stellte, machte aus unserer Sicht Tabula rasa mit dem eurozentristischen Quark des westlichen Bildungs- und Bürgertheaters. Wir empfanden es als grosses Ausatmen. Und als nicht minder grosses Einatmen – von Welt. Wir sagten «polyglott» (heute wohl «interkulturell» ), weil sein Ensemble Mitglieder aus Afrika, Japan, England und der Schweiz kannte, und meinten damit ein Theater als Zeugin einer neuen – besseren, gerechteren: postkolonialistischen – Welt.

Was hat gefehlt? Die Hälfte der Menschheit

Rückblickend knickt man ein und versteht, auch dieser Messias war eben ein Mensch. Peter Brooks Idee vom Theater als kollektive Vision endete dort, wo der Zeitgeist nicht mehr wehte. Denn wenn er Shakespeare spielte, besetzte er die Rollen wie in Zeiten von Shakespeare ausschliesslich mit Männern. Mit alten und jungen, mit schwarzen und weissen. Warum nicht?

Doch wer das Besetzungsprinzip genau besehen hätte, würde festgestellt haben: Hélas, etwas fehlt! Wo blieben wir, die Frauen, wo waren im Ensemble die Schauspielerinnen? Anne Bennent und Miriam Goldschmidt waren die Ausnahmen. Doch wo keine Klägerin, da keine Richterin. Peter Brook, der im Alter von 97 Jahren starb, blieb die Genderfrage erspart. Man will es ihm gönnen.