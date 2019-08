Performances im Stadtpark und ein neuer Song

Das Performance Open Air im Stadtpark findet nur noch alle zwei Jahre statt und Marc Frischknecht alias Yes I’m Very Tired Now veröffentlicht den Song «Geronimo».

Christina Genova, Roger Berhalter

Maricruz Penalosa im Stadtpark. (Bild: 28.6.2018, Benjamin Manser)



Viele Besucher und Wetterglück hatte das Performance-Open Air, das am Wochenende zum zweiten Mal im Stadtpark stattfand. Die Organisatorin Maricruz Peñalosa wurde dieses Jahr von der Künstlerin und Kuratorin Riccarda Näf unterstützt. Am Ende des erfolgreichen Anlasses gab sie bekannt, dass er in Zukunft nur noch alle zwei Jahre stattfindet. «Wir hoffen, dass die St.Gallerinnen und St.Galler uns vermissen werden», sagte Peñalosa. Das nächste Open Air findet im August 2021 statt. (gen)

Marc Frischknecht singt über «Geronimo». Bild: PD

Er ist der Mann der ruhigen, introvertierten Klänge. Marc Frischknecht alias Yes I’m Very Tired Now macht nicht viel Lärm, wenn es um seine Person und seine Musik geht. Doch jetzt lässt er wieder von sich hören, mit einem neuen Song und einem neuen Videoclip. «Geronimo» kommt mit einer zurückhaltenden Gitarre und einer nur angedeuteten Gesangsmelodie aus. Mit diesen wenigen Klängen kündet Yes I’m Very Tired Now sein neues Album «100 Years» an, das im kommenden Frühling erscheinen soll. Mehr als diesen einen Song will der Musiker am 28. November an einem Konzert in der Grabenhalle zeigen. (rbe)