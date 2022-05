Peach Weber: Warum ich Robert Habeck bewundere

Peach-Weber-Kolumne «Er muss sich wohl nach jedem Treffen mit einem Ölscheich hinter dem Zelt übergeben»: Warum ich Robert Habeck bewundere Es gibt Politiker, die plaudern, und solche, die etwas machen. Anschauungsunterricht für unsere Schweizer Dampfplauderi kommt gerade aus Deutschland. Sie dürfen sich getrost eine Scheibe abschneiden. Peach Weber, Satiriker Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Der tut was: Deutschlands Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck am 3. Mai am Rande einer Konferenz in Berlin. Michael Sohn / AP

Gerade habe ich eine Reportage gelesen über einen Tag mit Robert Habeck, geschrieben von einem Journalisten, der ihn schon lange kennt. Sensationell, wie dieser Politiker beim Amtsantritt den Schalter umgelegt hat, auf Stufe «Vollgas» und seither nichts anderes im Blick hat, als Deutschland endlich unabhängig zu machen von Zar Idiotowitsch. Wohlwissend, dass er dazu mit elenden Ölscheichen verhandeln muss, um eine Übergangslösung zu finden. Ebenso setzt er seine ganze Kraft ein, zusätzlich zu dieser Notlösung, eine langfristige Unabhängigkeit von allen Öl-Gangstern dieser Welt zu erreichen.

Daneben muss er noch all die dümmlichen Fragen der ewigen Klugscheisser beantworten, die nichts können und machen, aber alles kritisieren: Warum steigen wir nicht sofort aus dem russischen Heizsaft aus? Etc. Habeck beherrscht sich, antwortet klug und überlegt. Er könnte auch wahrheitsgemäss sagen: Weil wir Volltrottel uns aus purer Bequemlichkeit in diese Lage gebracht haben und jetzt die Suppe auslöffeln müssen, die uns Heerscharen unfähiger und mutloser Politiker eingebrockt haben, weil sie den Mumm nicht hatten, dem Volk unangenehme Wahrheiten zu verkünden, um ihr lukratives Amt nicht zu gefährden.

Über den grünen Schatten springen

Da kommen mir Parallelen zur Schweiz in den Sinn. Auch bei uns ist eine Kultur der Dampfplauderi entstanden, die ihr linkes oder rechtes Geschwätz als Politik bezeichnen. Da gibt es Beispiele von Politikern, die zwar in Bern nur durch eines glänzen, nämlich durch Abwesenheit, da sie ja viel Wichtigeres zu tun haben. Zum Beispiel ihren zusammengebastelten Senf in Vorträge zu verpacken, anstatt mit anderen zusammen versuchen, brauchbare Lösungen zu entwickeln.

Ihr einziges Ziel ist es, dass jeder politische Furz, den sie in die Welt setzen, zumindest eine halbe bis ganze Seite in den Zeitungen bringt, damit sie ihr eigentlich jämmerliches Ego etwas boostern können.

Zurück zu Habeck. Er ist für mich ein leuchtendes Beispiel für einen Politiker, der für seine Sache brennt, ein Macher. Anstatt endlos über vergangene Fehler zu lamentieren, sagt er sich: Schwamm drüber, das bringt im Moment nix, vorwärts schauen, Lösungen suchen und zwar subito.

Dabei muss er über seinen grünen Schatten springen und der Welt, so wie sie ist, ins Auge blicken. Er hat, lange vor Kriegsbeginn, als überzeugter Grüner, gefordert, man müsse die Ukraine mit Waffen unterstützen, weil er die Gefahr gesehen hat, dass Zar Idiotowitsch seinen Soldaten nicht einfach einen Urlaub an der ukrainischen Grenze gönnt, sondern, dass sein krankes Hirn ein klares Ziel hat.

Habeck sucht ernsthaft nach dem Weg in eine Zukunft

Habeck wurde ja früher belächelt als philosophischer Schöngeist, der keine Ahnung hat von der Realität. Und jetzt? Jetzt ist er plötzlich der Macher. Ich bin überzeugt, er muss sich nach jedem Treffen mit einem Ölscheich hinter dem Zelt übergeben, aber er nimmt das auf sich, gegen seine Überzeugungen, weil er weiss, dass es keine andere Möglichkeit gibt.

Andere Politiker verwalten einfach den Ist-Zustand und schieben eine ruhige Kugel. Habeck sucht ernsthaft nach dem Weg in eine Zukunft. Und das ist eine Herkules/innen-Aufgabe.

Nennen Sie mir bitte den Namen eines Schweizer Politikers, der diesem Fokus seine ganze Energie opfert.

Aber das liegt ja an uns, wir wählen scheinbar lieber die überlauten Dampfplauderi, die uns im Glauben lassen, es sei alles nicht so schlimm, anstatt den Schalter umzulegen, ihre unsägliche linke oder rechte Ideologie für eine Weile hintanzustellen und endlich, gemeinsam mit den anderen... zu machen.

P.S. Annalena Baerbock, die deutsche Aussenministerin, hat mich übrigens genau so überrascht. Ich bin ich überzeugt, sie hätte sich von Erdogan nicht, wie von der Leyen, auf das Sofa verbannen lassen, sondern hätte dem Flegel den Stuhl unter dem Füdli weggezogen.

