Passionsweg im Glitzerreigen: «Woyzeck» feiert als Musical Premiere in Bregenz 1837 von Georg Büchner geschrieben, 2000 von US-Songwriter Tom Waits wuchtig und einfühlsam vertont: Das Dramenfragment «Woyzeck» kommt im Vorarlberger Landestheater Bregenz als «art musical» auf die Bühne. Die Musik legt die Herztöne des Textes frei. Julia Nehmiz 21.09.2020, 05.00 Uhr

Aufgerieben zwischen Militar, Medizin und Religion verfällt Woyzeck (Felix Defèr, Mitte) in Wahnsinn. Bild: Anja Koehler

Es ist eine bitter-glitzernde Revue, die Tobias Wellemeyer am Vorarlberger Landestheater inszeniert. Die Bühne ein Gefängnis, in den portalhohen Gitterstäben leuchtet hinten ein brennendes Herz Jesus. Im Dunkel hinter der Gitterwand rotzt und knurrt die Band einen sehnsüchtigen, treibenden, wilden Soundtrack. Eine Showmasterin und ihre Revuegirls werfen Woyzeck auf die Bühne, stülpen ihm seine Rolle über, heben den fast Nackten hoch wie den Gekreuzigten. Sein Passionsweg beginnt.

Das Landestheater Bregenz zeigt das Dramenfragment, das Georg Büchner kurz vor seinem Tod 1837 in Zürich verfasste. «Woyzeck» war das erste Sozialdrama der Neuzeit. Büchner erzählt in losen Szenen die auf Tatsachen basierende Geschichte des Soldaten Franz Woyzeck, der erniedrigt und misshandelt wird und doch nur versucht, sein Leben gut zu leben. Aufgerieben zwischen Religion, Militär, Medizin verfällt er in Wahnsinn. Als er erfährt, dass seine Marie einen anderen liebt, tötet er sie.

Düsterschöner Sondtrack: «Misery's the river of the world» singen Karl (Maria Lisa Huber, vorne) und die Revuegirls. Bild: Anja Koehler

Für Gefühle ist bei ihnen kein Platz

US-Regisseur Robert Wilson und Songwriter Tom Waits haben daraus ein umjubeltes «art musical» gemacht. Waits’ traumschön tröstende bis albtraumhaft wuchernde Musik legt die Herztöne des Textes frei.

Tobias Wellemeyer findet eine starke Setzung, seine brachiale Revue ist Drama: Um Woyzeck herum wechseln alle fliegend die Rollen, sie wissen, dass sie spielen. Nur Woyzeck (Felix Defèr) durchlebt und durchleidet das Elend, das erst mit dem Tod und im völligen Wahnsinn endet. Die anderen Figuren verkommen zu Abziehbildern. Für Gefühle, gar Liebe, oder eine Entwicklung ist bei ihnen kein Platz.

Er will doch alles richtig machen – und scheitert: Woyzeck (Felix Defèr) kann seine Marie (Vivienne Causemann) nicht halten. Bild: Anja Koehler

Woyzeck steht allein auf der Bühne, streicht sacht über den Tisch, auf dem sich gerade noch seine Marie und der Tambourmajor liebten. Himmeltraurig allein steht er da. «She’s My Coney Island Girl», er singt das Lied, das ihn von Marie träumen liess. Er hält sich an seinem Lied fest. Die Stimme stockt. Das Glück ist ausgeträumt.

Vorarlberger Landestheater Bregenz: «Woyzeck», Vorstellungen bis 13.November 2020