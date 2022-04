Dänemark zeigt, wie es ohne Covid-Massnahmen klappt

Pandemie Dänemark zeigt, wie es ohne Covidmassnahmen klappt Bereits vor zwei Monaten kehrte das Land zur normalen Lage zurück. Die Ansteckungen stiegen an, die Probleme blieben gering. Niels Anner, Kopenhagen 06.04.2022, 05.00 Uhr

Weg mit den Masken - in der Schweiz zwei Monate später als in Dänemark. Severin Bigler

Es war ein plötzliches Ende. Die Däninnen und Dänen waren es zwar gewohnt, dass ihre Regierung in der Pandemie schneller und drastischer reagierte als diejenigen anderer Länder, aber viele waren doch überrascht. Bereits am 1. Februar ging Dänemark als eines der ersten Länder überhaupt zur normalen Lage über: Sämtliche Restriktionen inklusive Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, Zertifikat sowie Quarantäne für Nahkontakte wurden aufgehoben – obwohl die Ansteckungszahlen zu diesem Zeitpunkt so hoch waren wie in der ganzen Pandemie nicht.

Die Begründung der Regierung für das Vorpreschen: Der Omikron-Effekt kam in dem Land mit 5,8 Millionen Einwohnern besonders früh und deutlich. Auf den Intensivstationen lagen und liegen bis heute sehr wenige Patienten, das Land profitiert von seiner hohen Impfquote – pro Einwohner hat Dänemark 2,27 Dosen verimpft, hinter Malta international am meisten; in der Schweiz sind es 1,79. Proportional zur Bevölkerungszahl hat Dänemark nur ein Viertel so viele Corona-Intensivpatienten wie die Schweiz; am Wochenende waren es weniger als 20.

70 Prozent hatten Corona – seit November

Der zweite Grund für die frühe totale Öffnung war die Herdenimmunität. Diese erreichte Dänemark laut der Gesundheitsbehörde im Februar. Basierend auf Analysen von Covidtests, bei Blutspenden und im Abwasser kam sie zum Schluss, dass seit November bis zu 70 Prozent der Bevölkerung an Corona erkrankt waren. Dies ist auch ein Resultat davon, dass das Land Omikron zu einem gewissen Mass freien Lauf gelassen hatte, sobald klar wurde, dass das Gesundheitswesen der Belastung standhielt.

Die Herdenimmunität bremste die Ansteckungen stetig. Währenddessen verzeichneten diverse Länder wie Deutschland, Frankreich, Österreich und zeitweise auch die Schweiz nochmals leichte Zunahmen, einen zweiten Omikron-Buckel. Dies teilweise aufgrund der Omikron-Variante BA.2, die in Dänemark bereits im Januar gewütet hatte.

Das nordische Land bereute die frühe Öffnung zu keinem Zeitpunkt, und die Normalität kehrte erstaunlich schnell zurück – wenn auch mit vielen Isolationstagen. In den Altersheimen gab es wieder vermehrt Ansteckungen, bei Personal wie auch Bewohnerinnen und Bewohnern, doch die Folgen waren nicht dramatisch. Zwar nahm die Spitalbelegung bis Anfang März stetig zu. Aber viele Coronapatienten mussten nicht lange bleiben und die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Intensivbehandlung blieb gering.

«Schreckensbeispiel» für totale Öffnung?

Allerdings hatten die hohen Ansteckungszahlen auch den Effekt, dass die offizielle Zahl der dänischen Corona-Toten in die Höhe schnellte. Rund vier mal höher als in der Schweiz gehört sie bis heute zu den höchsten Europas. Insbesondere in den USA bezeichneten einige Experten Dänemark deshalb als Schreckensbeispiel für die totale Öffnung.

Die dänische Gesundheitsbehörde sah sich genötigt, auf Twitter Gegensteuer zu geben und «Missinformation zu bremsen»: Sie erklärte das statistische Problem, dass in Dänemark als Corona-Todesfall erfasst wird, wer 30 Tage vor dem Ableben positiv getestet wird. Im Februar seien dadurch bloss knapp zwei Drittel der Todesfälle tatsächlich auf Corona zurückzuführen gewesen. Über die gesamte Pandemie gesehen verzeichnet das Land eine Untersterblichkeit.

Trotz aktuell tiefer Fallzahlen (weniger als die Hälfte der Schweiz) ist Corona auch aus Dänemark nicht verschwunden. Wer erkrankt, dem wird vier Tage in Isolation zumindest empfohlen. Zu einem Test wird in Dänemark aber sowieso nur noch bei erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf geraten, so bei Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Ungeimpften.

Eine viel grössere Rolle als Corona spielt derzeit die Grippe. Dänemark ist von einer Welle erfasst worden, die fast doppelt so viele Kranke fordert wie in anderen schlimmen Jahren. Die Grippe kam später als gewohnt, fand aber in einer vollständig geöffneten Gesellschaft nach zwei Jahren Pandemie offenbar ideale Voraussetzungen.