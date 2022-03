Die Mosterei in Egnach wird vorläufig zum Pop-up-Kulturzentrum

Zwischennutzung Ein Tankkeller für die Kunst: In den nächsten drei Monaten wird die ehemalige Mosterei in Egnach zum Pop-up-Kulturzentrum Am Samstag startet das Projekt «Kultur im Tankkeller» in Egnach. In den spektakulären Räumen der ehemaligen Thurella-Mosterei wird bis Ende Mai ein vielfältiges Kulturprogramm geboten – von zeitgenössischer Kunst bis hin zum Jodelkonzert. Claudio Weder Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Andrin Uetz und Pascal Leuthold sind die Hauptinitianten des Zwischennutzungsprojekts «Kultur im Tankkeller» in Egnach. Bild: Michel Canonica

Der weisse Neon-Pfeil ist nicht zu übersehen. Hell leuchtet er oberhalb der breiten Treppe im Erdgeschoss der ehemaligen Thurella-Mosterei in Egnach und zeigt nach unten, zu den Kellerräumen. Dort herrscht eine geheimnisvolle, fast schon unheimliche Atmosphäre. Das Licht in den verwinkelten Gängen ist schummrig, die Zeit hat sichtbare Spuren an Wänden, Decken und Böden hinterlassen. Man kann förmlich riechen, dass hier über ein Jahrhundert lang Säfte und Konzentrate für die Mostproduktion gelagert wurden.

Demnächst zieht wieder Leben in das seit 2015 leerstehende Gebäude an der Bahnhofstrasse ein. Wenn auch nur vorübergehend. Am Samstag nämlich startet das Zwischennutzungsprojekt «Kultur im Tankkeller»; die ehemalige Mosterei wird für die kommenden drei Monate zum Pop-up-Kulturzentrum. Damit soll der historisch bedeutende Ort noch einmal aufblühen, bevor die Bagger auffahren. Denn die Zukunft der Mosterei ist besiegelt: Im Sommer geht sie an eine Immobilienfirma über, welche einen Teil des Areals abreissen und darauf 150 neue Wohnungen errichten will.

LED-Installation von Urs Burger im Gärkeller. Wandmalerei des Duos Lorenz Boskovic und Vincent Scarth. Die unterschiedlichen Tanks, in denen jahrelang Säfte und Konzentrate für die Mostproduktion gelagert wurden, werden nun mit Kunst befüllt. Das 12 Meter hohe Steriltanklager. Hier werden in den kommenden drei Monate auch Konzerte stattfinden. Das denkmalgeschützte Backsteingebäude wird zum Pop-up-Kulturzentrum. Der Pfeil zeigt wo's lang geht: Nach unten, in den Tankkeller. Mini-Garten-Eden von Max Bottini. Eine Arbeit von Co Gründler im Arbeitskeller. Andrea Vogel nimmt einen Apfelhaufen als Ausgangspunkt für eine Performance und eine Installation. Andy Guhl nutzt die bis zu 15 Meter tiefen Stahltanks für eine interaktive Klanginstallation.

Im Keller wird noch geschuftet

Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Die beiden Hauptinitianten Andrin Uetz und Pascal Leuthold sowie die übrigen 13 Mitglieder des Vereins Kerngehäuse sind im Stress. Vor allem unten im Keller wird noch geschuftet. Im Konzentratlager herrscht gerade ein heilloses Chaos. Kabel und Werkzeuge liegen herum, und irgendwo dazwischen baut Stefan Philippi gerade sein «Ohrenkino» auf: eine im Halbkreis angeordnete Sammlung von Klangskulpturen, die riesige Schatten an die Wände werfen.

Das «Ohrenkino» von Stefan Philippi. Bild: Michel Canonica

Es ist eine von elf Kunstinstallationen, die ab Samstag in einem individuellen Rundgang besichtigt werden können. Manche davon sind bereits fertig, etwa die Neonlicht-Installation von Urs Burger im Gärkeller oder die Arbeit von Andy Guhl im sogenannten Böhikeller: Der Soundtüftler bespielt die bis zu 15 Meter tiefen Stahltanks mit einer interaktiven Klanginstallation. Andere Tanks werden für Videoinstallationen genutzt oder dienen als Aufführungsort von Performances.

Herzstück ist das Steriltanklager: Über einen schmalen, dunklen Gang tritt man plötzlich in einen lichtdurchfluteten Raum mit hellen Mauern, an denen bald Bilder der Künstlerin Susanne Hefti zu sehen sein werden. «Unsere Kathedrale», sagt Uetz und seine Stimme verhallt im 12 Meter hohen Raum. Akustisch sei dieser Raum besonders spannend, aber auch herausfordernd. Konzerte von Heavy-Metal über Elektro bis hin zu Klassik seien hier geplant. Die Soundanlage steht schon bereit.

Im 12 Meter hohen Steriltanklager sind Konzerte geplant. Bild: Michel Canonica

Ein gemütlicher Schwatz im Bistro

Eine Etage höher werden soeben grüne Kisten und Harasse angeliefert, Gläser, Pfannen, Besteck und weitere Utensilien für das Bistro, das sich links neben dem Haupteingang befindet und freitags bis sonntags geöffnet haben wird. Es bildet das bodenständige Gegenstück zu den Kellerräumen. Uetz sagt:

«Unten in den Tankräumen wird experimentelle, avantgardistische Kunst präsentiert, hier oben kommt man zum gemütlichen Schwatz zusammen.»

In der Ecke gibt es eine kleine Bühne, auf der Singer-Songwriter-Abende, Lesungen, Jodelkonzerte oder das Diskussionsformat «Stammtisch» stattfinden werden. «Es hat für jeden Geschmack etwas dabei, das war uns wichtig», so Uetz. Denn mit «Kultur im Tankkeller» wollen die Initianten auch in Erinnerung rufen, was die Mosterei in Egnach lange Zeit war: ein sozialer Treffpunkt, ein Dorfplatz.

Das Bistro im Erdgeschoss soll zum sozialen Treffpunkt werden. Auch Veranstaltungen finden hier statt. Bild: Michel Canonica

Das Dorf war denn auch stark in das Projekt involviert. «Die Zusammenarbeit mit den lokalen Vereinen sowie dem Gewerbe war uns ein Anliegen.» Zwar wird das Projekt finanziell unter anderem von der Kulturstiftung Thurgau unterstützt (beim letztjährigen Ideenwettbewerb «Ratartouille» hat es knapp den Sieg verfehlt). «Doch ohne die ehrenamtliche Mithilfe der hier ansässigen Firmen wäre es nicht möglich gewesen, das Projekt zu stemmen», sagt Uetz.

Uetz steht im Bistro und deutet auf die künstlerisch verzierten Teppiche auf dem Boden. Sie tragen Motive, die auf die bewegte Geschichte der Mosterei Bezug nehmen, wie auch einige der Installationen im Kellergeschoss. «Wir wollen die Vergangenheit nicht verklären», sagt der Musikwissenschafter und Gitarrist der Band Subito Zeitlos, die Ende Mai im Tankkeller-Bistro auftreten wird. Vielmehr gehe es auch darum, einen Blick in die Zukunft zu wagen, mögliche Nutzungsformen aufzuzeigen. «Eine Idee wäre, das Bistro im denkmalgeschützten Teil des Gebäudes weiterhin zu betreiben.» Ebenso schwebt Uetz ein Clubs oder Konzertlokal im Untergeschoss vor. Der Arbeitskeller – der allererste Raum im Untergeschoss – hat es ihm besonders angetan, Mit Blick auf eine Wand, die mit einer dunklen Patina überzogen ist, sagt er:

«Diesen Charme kann man nicht erbauen – so etwas muss die Zeit erschaffen.»

«Kultur im Tankkeller»: 5. März bis 28. Mai, ehemalige Mosterei Egnach (Bahnhofstrasse 4). Infos und Programm unter tankkeller.ch

