Zum 100. Geburtstag: Die Musik des Kreuzlingers Armin Schibler war oft auch gesellschaftskritisch Armin Schibler (1920 - 1986) steuerte mit fast zweihundert Werken zur neueren Musik Wichtiges bei. Drei Anlässe an den nächsten beiden Wochenenden erinnern an den aus Kreuzlingen stammenden Komponisten, der seinerzeit zu den meist aufgeführten Schweizer Tonsetzern zählte. Martin Preisser 11.11.2020, 17.00 Uhr

Bedeutendster Thurgauer Komponist auf internationalem Parkett: Armin Schibler (1920-1986) auf einer Fotografie von 1971. Bild: Keystone

Wie Beethovens 250. fällt auch Armin Schiblers 100. Geburtstag ins Corona-Jahr. Trotzdem finden jetzt drei Veranstaltungen in Kreuzlingen statt, dem Geburtsort des Musikers, der in den 70er- und 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts zu den meistgespielten Komponisten der Schweiz gehörte.

Zum 100. Geburtstag Armin Schiblers hat sich ein Freundeskreis formiert, der sich um wieder vermehrte aktuelle Aufmerksamkeit für diesen Tonsetzer bemüht. Auch der Arboner Dirigent Mario Schwarz, ehemaliger Leiter des Collegium Musicum St.Gallen, ist im Freundeskreis als künstlerischer Berater mit von der Partie. Für Armin Schiblers Stück «Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen» für Orchester und Sprechstimme nach einem Märchen von Hans Christian Andersen schwärmt er und greift, obschon in Pension, dafür nächste Woche gerne noch einmal zum Taktstock.

Auch Pop, Rock und Jazz fliessen in Schiblers Musik ein

Nicht nur Schwarz, sondern auch die Musikhistoriker bewundern an Armin Schibler dessen stilistischen Pluralismus. Nicht zuletzt durch seine langjährige Arbeit als Musiklehrer am Zürcher Gymnasium Rämibühl kam er in Kontakt mit der Musik der Jugendlichen seiner Zeit. So fliessen Pop und Rock sowie Jazz in seine Kompositionen ein. Armin Schibler darf, auch mit seinem Einbezug von Bewegung und Performance, als ein gewichtiger Crossover-Komponist gelten, in einer Zeit, als dieser Begriff noch nicht in Mode war.

Der Zürcher Dirigent Claude Villaret hat unlängst in Weinfelden mit dem Thurgauer Kammerorchester von Schibler ein Klarinettenkonzert aufgeführt und war, ihn vorher nicht kennend, begeistert von den jazzigen Elementen dieser klassischen Musik. Für das Thurgauer Kammerorchester und seinen damaligen Dirigenten Jacques Lasserre hatte Armin Schibler 1983 ein Konzert für Oboe und Streichorchester komponiert, das Stück «Un atome de silence.»

Armin Schibler, um 1960. Bild: Getty Images

Der gebürtige Kreuzlinger Schibler, der 1986 nur 66-jährig starb und fast zweihundert Werke hinterlassen hat, wurde zu Lebzeiten auch von grossen Dirigenten und Interpreten geschätzt. Da hat sich ein Geiger wie Yehudi Menuhin genauso beeindruckt über seine Musik geäussert wie der Sänger Dietrich Fischer-Dieskau.

Neben dem Stilpluralismus ist Schiblers bedeutender Beitrag zur neueren Schweizer Musikgeschichte vor allem in seinen «Hörwerken» zu sehen. Das sind Stücke, die auch unabhängig von einer Aufführung auf der Bühne, auf ganz eigene Art Texte und Musik verknüpfen, auch für Darbietungen im Radio oder auf Tonträgern. Schiblers stete Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Musik und Sprache gipfelt in diesen Hörwerken. Mario Schwarz, der auch die erste Sinfonie Schiblers ediert hat, sagt:

«Wie er Texte in die Musik eingebunden hat, finde ich sehr gelungen und bemerkenswert. Er darf als Brückenbauer nicht vergessen werden.»

Im 2. Kreuzlinger GML-Abokonzert am 21.11. erklingt neben dem Hörwerk «Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen» auch Schiblers Konzert für Fagott und Orchester. Schiblers Sohn Thomas, ehemals Fagottist in München, spielt das Werk erstmals. Sein Vater war ein vielseitiger Komponist und ein grüblerischer Einzelgänger, der in seine Musik oft auch Gesellschaftskritisches einfliessen liess, nicht immer zu aller Freude. So hat Armin Schibler 1976 einst die drohende Zerstörung der bündnerischen Greina-Ebene, die zu einem riesigen Stausee werden sollte, mit einer Komposition angeprangert.

«Musik erlöst aus der Befangenheit von Zeit»

Fagottist Thomas Schibler wird auch in der Kammermusikmatinee im Museum Rosenegg zu hören sein (15.11.). Zusammen mit dem Pianisten Werner Bärtschi, einem Schüler Armin Schiblers. Beide führen die «Monologe für Fagott und Klavier» auf. Armin Schiblers Frau Tatjana und seine Tochter Gina haben in Büchern das Leben des Ehemannes und Vaters festgehalten. Im Museum Rosenegg ist am 13.11. auch ein Filmporträt über diesen stets am Puls seiner Zeit lebenden und geistig breit interessierten Komponisten zu sehen. Armin Schibler selbst definierte Musik 1956 einmal sehr treffend:

«Musik beantwortet die grossen Fragen des Woher und Wohin, indem sie uns in ihr Geheimnis hineinnimmt und erlöst aus der Befangenheit von Zeit und Raum.»

Schibler-Gedenkveranstaltungen: Ein Film über Armin Schibler ist am Fr, 13.11., 18 Uhr, im Museum Rosenegg in Kreuzlingen zu sehen. Ebenfalls dort findet am So, 15.11., 11 Uhr, eine Matinee statt. Thomas Schibler und Werner Bärtschi spielen Kammermusik. Am Sa, 21.11., 19.30 Uhr, ist das 2. GML-Abokonzert in der Aula der PMS Kreuzlingen Armin Schibler gewidmet. Infos über den Komponisten: www.arminschibler.ch