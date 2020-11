Glosse Zugabe: Modellstehen für Edward Hopper im St.Galler Theaterfoyer Theater und Oper in St. Gallen sind derzeit ein exklusiver Spass und ein Trost in Coronazeiten. Wenn nur das Foyer nicht so trist und leergefegt wäre. Bettina Kugler 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein einsames Vergnügen, garantiert alkoholfrei: Die Bar im Foyer des Theaterprovisoriums in Zeiten von Corona.

Bild: Benjamin Manser

Politiker mit kulturellen Schwellenängsten haben immer schon gewusst: Theater und Oper sind ein exklusiver Spass, nur etwas für die «oberen Zehntausend». Zehntausend? Schön wär's. Werner Signer, Geschäftsführender Direktor des Theaters St.Gallen, würde jubilieren. Seit letzter Woche wird im Provisorium für einen erlauchten Kreis von jeweils fünfzig Personen gespielt. Da würde es lange dauern, bis alle Betuchten der Region ein Ticket ergattert hätten. Von theaterbegeisterten Habenichtsen ganz zu schweigen.

Das Gute an der Situation ist ja, dass das Theater derzeit historische Auslastungszahlen hinlegt: 100 Prozent, egal ob montags oder am Wochenende, ob «The Black Rider» oder Barockoper. Als gäbe es kein Morgen, und vielleicht gilt das leider sogar für unsere kulturelle Vielfalt landauf, landab, überall dort, wo das Virus wütet. Wie es sich aber anfühlt, zu den Happy Few im Saal zu gehören, steht auf einem anderen Blatt. Nach dem «Black Rider» vor fast leeren Reihen hiess es: «Wie allein im Wald.»

Die Dekorateure: in Quarantäne oder auf der Intensivstation

Noch trister ist es nur im Foyer, also auf weiter Flur. Pro forma stehen dort ein paar Flaschen schön aufgereiht in ansonsten kahlen, unberührten Regalen. Die verwaiste XXL-Bar wirkt, als liege die komplette Crew an Dekorateuren von Ikea gerade auf der Intensivstation. Wer da am Tresen lehnt, könnte Edward Hopper Modell stehen.

Wo seid ihr, liebe Ausstatter, möchte man rufen, und es würde schaurig hallen: Stürmt das Requisitenlager und tobt euch aus! Damit man, ohne Cüpli und in maskengedämpfter Konversation mit denen, die ohnehin im selben Haushalt leben, wenigstens etwas zum Schauen und Staunen hat, auch vor dem Theaterabend und in der Pause.

So geht gemütlich: Das kürzlich eröffnete Bistro des Figurentheaters St. Gallen. Spielen und Trinken (im Sitzen) erlaubt. Bild: Arthur Gamsa

Inspiration gäbe es ein paar Strassen weiter, im neu eröffneten Bistro des kleinen, ebenfalls für nur 50 Menschen spielenden Figurentheaters. Da sitzt man, zwar mit Abstand, überaus gemütlich. Nicht auf dem Trockenen. Und in lustiger Gesellschaft aus dem Fundus. Die höchstens mit dem Theatervirus infiziert.