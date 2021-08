Zelttheater Singen, notfalls auch Ringen: Die Steinacher Musikfestspiele weben an der Legende von Lupina – mit herzhaftem Gesang und halsbrecherischen Salti Armes Waisenmädchen oder Hexe? Im Zirkuszelt auf dem Weidenhof kochen die Emotionen hoch bei «Lupina – Die Legende vom Bodensee», dem etwas anderen Musical von Michael Finger und Oliver Kühn. Schluss mit Distanztheater! Am Donnerstag hatte der zweite Streich der Steinacher Musikfestspiele Premiere. Bettina Kugler 13.08.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Liebe ist die Botschaft; Lupina (Philomène Perrenoud) schwebt derweil über den irdischen Dingen, auf dem Seil. Bild: Fritz Heinze

Schon an der Vorpremiere am Mittwoch wird es eng im Zelt auf dem Steinacher Weidenhof direkt am Seeufer. Da hilft nur Zusammenrücken, wie es sich im Zirkus gehört – oder vor der Pandemie einmal gehört hat. «Moschte!», appelliert der Chef im Frack, mit weissem Schweif und weichen Katzenohren: Regisseur und Autor Michael Finger, der gleich mit seiner Crew gehörig einheizen und von Lupina fabulieren wird.

Tatsächlich passen noch ein paar Kinder in die Lücken; die dürfen ohne Maske Platz nehmen. Bei allen anderen vertraut man auf Vernunft und Selbstverantwortung. Ansonsten aber lässt der temporeiche Abend fast vergessen, dass kürzlich noch Distanz oberstes Gebot war bei Kulturveranstaltungen – sowohl im Publikum als auch auf der Bühne.

Pralles Körper- und Musiktheater, kopfüber und kopfunter

Die Steinacher Musikfestspiele, gegründet vor zwei Jahren nach dem Spektakel «Wasserland» zum 1250-jährigen Bestehen der idyllisch gelegenen Seegemeinde, stürzen sich mit ihrer zweiten Produktion «Lupina – Die Legende vom Bodensee» kopfüber und kopfunter ins pralle, artistische Körper- und Musiktheater. Gerade so, als wollten sie ihr hochverehrtes Publikum entschädigen für alles, worauf es in den Monaten eingeschränkter Kontakte und allenfalls ziemlich steriler Bühnenevents verzichten musste.

«Lupina» wirft, ähnlich wie «Wasserland», erzählerisch die Fischernetze vor Ort aus und bindet wiederum Amateure so geschickt ein, dass ein echtes Ensemble entsteht. Fast wirkt die Story wie eine Fortsetzung oder eine weitere Episode aus dem Legendenschatz rund um das historische Gredhaus am See. Diesmal aber ist man näher dran an den Akteuren. Oliver Kühn als gut gebaute Erzählerin Olga mischt sich schon vor der Vorstellung unters Volk und tischt dann eine Geschichte auf, die keinen kaltlässt: vom bitterarmen Mädchen mit der mystischen Verbindung zum See und den Fischen; einer Fischeflüsterin, die selbst dem versoffenen Fischer Kunz zum Fang seines Lebens verhilft.

Blitz und Gedonner – aber auch leise Töne

Hochwürden Oliver Kühn mit Lupina (Philomène Perrenoud). Der Co-Autor des Stücks spielt darüber hinaus Olga, die Erzählerin. Bild: Fritz Heinze

Thunfisch aus dem Bodensee – das verkauft sich gut, auch ennet dem Gotthard. Bald aber liegen sich die Steinacher in den Haaren: Hat der Teufel seine Hand im Spiel? Der Pfarrer jedenfalls wird handgreiflich; wie, das sei hier nicht verraten. Nur soviel: Die Geschichte wird nicht brav Szene für Szene ausgebreitet, sondern entlädt sich blitzlichtartig und mit viel Theaterdonner, samt einer heissen Lovestory. Felix Greif und Thea Rinderli spielen das Paar, für das es schliesslich doch ein Happy End gibt.

Auch für schwebende Poesie ist Platz: Gleich zu Beginn, wenn die Artistin Philomène Perrenoud als Lupina ihre kindliche Doppelgängerin an der Hand nimmt und die beiden still konzentriert auf dem Seil balancieren. Oder wenn sie in den Lüften, mit der geballten Energie des Schleuderbrettes, in ihrem Element ist wie ein Fisch im Wasser.

Küssen ist nicht verboten, auch Raufen nicht

Kann auch leise: Die Band, hier zusammen mit der ganzen Crew. Bild: Fritz Heinze

Der Chor Amazonas, natürlich maskenfrei, singt Schulter an Schulter. Getanzt wird Wange an Wange, Küssen ist nicht verboten, ohne Raufereien geht es nicht ab. Und als ob das alles nicht schon sinnlich genug wäre, gibt es dazu noch halsbrecherische Salti und Schrauben bis in den Zelthimmel aus nächster Nähe zu bestaunen. Wenn nicht der tolpatschige Simon, verkörpert von Ex-Gemeindepräsident Roland Brändli, versehentlich in die Quere kommt. Solche Slapstick-Einschübe tun gut, so bleibt das Stück in Schwung und gerät nicht in Gefahr, sich selbst zu ernst zu nehmen.

Musiziert wird von der vierköpfigen Band, dass es kracht und schmachtet: mit Trommeln und knackigen Sousafonbässen, aber auch leisen, melancholischen Tönen am Klavier, bevorzugt aus der Feder von Franz Schubert. Der sonst fabelhaft turnende Felix Greif als Jüngling Leo singt zwischendurch, auf dem Velosolex herumkurvend, Schuberts Forelle, ganz ohne Kammersängerambitionen. Michael Finger fistelt «Der Tod und das Mädchen» oder rappt, aber nicht cool – schliesslich ist Liebe die Botschaft.

Keine Angst vor Kontaktsportarten wie Raufen: Im Streit um Lupina kochen die Emotionen hoch im Steinacher Theaterzelt. Bild: Fritz Heinze

Die Amateurdarsteller sind im Stück nicht Komparsen, sondern mit Haut und Haar und gleichberechtigt mit von der Partie. Auch das macht «Lupina» zum Sommervergnügen ohne Abstriche, zur Volksbelustigung im besten Sinne: immer mit einem Rest an Augenzwinkern.

Bis 28. August im Zelt auf dem Weidenhof Steinach. Termine und Tickets unter www.steinacher-musikfestspiele.ch