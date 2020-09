«Wir essen noch keine Insekten»: Der Oratorienchor St.Gallen zeigt seine Geschichte in der Vadiana.

1620 gegründet ist der Oratorienchor St.Gallen der älteste Chor in der Schweiz. Nach einem gelungenen Jubiläumsbuch zieht der Chor jetzt in der Kantonsbibliothek St. Gallen mit einer kleinen, aber feinen Ausstellung nach. Erstaunlich, was da alles aus den Archiven zum Vorschein gekommen ist.

Martin Preisser 17.09.2020, 12.00 Uhr