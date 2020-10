Wie ein zweiter Lockdown – das Tanzverbot trifft die St.Galler Kulturszene ins Mark: «Das ist faktisch ein Berufsverbot fürs Nachtleben» Es herrscht eine riesige Verunsicherung in der Szene: St.Galler Konzertlokale und Clubs fürchten um ihren Fortbestand. Das Tanzverbot komme einem Berufsverbot gleich, sagen sie. Doch auch im Thurgau, wo weniger strenge Corona-Schutzmassnahmen gelten, sorgt man sich um die Zukunft des kulturellen Lebens. Christina Genova und Julia Nehmiz 20.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Allein mit Maske: St.Galler Konzertlokale müssen wegen des Tanzverbots Konzerte und Veranstaltungen absagen. Bild: Raphael Rohner

Es ist ein Hilfeschrei, den die St.Galler Konzertlokale und Clubs gestern verschickten: Wenn nicht rasch und unbürokratisch Hilfe geleistet werde, stehe das Nacht- und Kulturleben in St.Gallen vor dem Aus. Auch im Thurgau kämpft man trotz lockerer Regeln um ein Publikum. Wie ergeht es den hiesigen Veranstalterinnen und Veranstaltern mit den erneuten Verschärfungen der Schutzregeln?

Der Verein Nacht Gallen, die Interessengemeinschaft von Gastronomie- und Kulturbetrieben sowie Veranstaltern, wendet sich in einem offenen Brief an die Politik,­ von der man sehr enttäuscht worden sei. Und die jegliche Wertschätzung für die Kultur vermissen lasse, wie Lukas Hofstetter sagt.

Lukas Hofstetter, Kulturveranstalter und im Vorstand vom Verein Nacht Gallen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Hofstetter, Vorstand von Nacht Gallen, ist selber Kulturveranstalter, unter anderem leitet er das Kulturfestival im Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. In der Branche herrsche zur Zeit eine riesige Verunsicherung. Am Freitag Nachmittag hat er aus der Presse erfahren, dass der Kanton ein Tanzverbot verhängt. Und zwar schon ab Samstag. Er betont:

«Klar tragen wir die Massnahmen mit, aber die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, ist sehr unglücklich.»

Denn: Lange wusste niemand, ab wann genau das Tanzverbot denn nun gilt. Zuerst hiess es, ab Samstagabend – die Konzerte hätten also wie geplant durchgeführt werden können. Um 20 Uhr hiess es plötzlich: Nein, das Tanzverbot tritt bereits Freitag Nacht 24 Uhr in Kraft. Lukas Hofstetter sagt:

«So kurzfristig ein Verbot zu verhängen, ist für alle Veranstalter mit grossen Kosten verbunden.»

Man wünsche sich Unterstützung, auch finanziell, sonst bleibe vielen Betrieben nur die Schliessung. Den ersten Lockdown hätten die Betrieb knapp überlebt, doch die finanziellen Polster seien jetzt aufgebraucht. Das Tanzverbot sei faktisch ein Berufsverbot fürs Nachtleben.

Barnabas Németh, IG Grabenhalle St.Gallen Bild: PD

Auch Barnabas Németh von der IG Grabenhalle war am Freitag wie vor den Kopf gestossen. Als die Mitteilung kam, dass der Kanton ein Tanzverbot verhängt, fand in der Grabenhalle der Soundcheck für das Konzert am Abend statt. Die Gewerbepolizei war schon im Feierabend, die Stadtpolizei wusste nicht, ab wann die neue Verordnung gilt, man telefonierte mit anderen Veranstaltern, ob irgendjemand etwas weiss. «Das war für uns wirklich schwierig», sagt Németh. In der Grabenhalle hatte man etliche Leute engagiert. Im Kulturlokal Kugl beispielsweise waren schon die DJ extra angereist.

«Es ist mir ein Rätsel, warum man nicht früher kommuniziert.»

Und: Er bedauert, dass die Massnahmen so abrupt kommen. Man hätte doch vielleicht vor einigen Wochen schon eine Maskenpflicht einführen können, dann hätte man das Tanzverbot umgehen können.

Wie es weitergeht für die Grabenhalle? Das Konzert nächste Woche steht auf der Kippe, und sowieso trudeln viele Absagen von Bands, Agenturen oder Veranstaltern ein. Mit der Planung sei man gerade wieder bei Punkt Null angekommen. Barnabas Németh und das Grabenhalleteam machen sich Sorgen um ihre auf Stundenbasis angestellten 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn es keine Veranstaltungen mehr gibt, haben einige kein Einkommen mehr. Kurzarbeit für Angestellte auf Abruf gibt es nicht mehr.

Johannes Rickli, Co-Programmchef Palace St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Auf die Frage, ob die neuen, verschärften Schutzmassnahmen ihn schockiert hätten, antwortet Johannes Rickli vom St.Galler Palace mit «Ja und Nein». Mit der Maskenpflicht hätten sie schon länger gerechnet, diese sei gut und sinnvoll. Dasselbe gelte für die Vorgabe, dass Getränke nur noch sitzend konsumiert werden dürfen, auch wenn es ihnen das Leben nicht einfacher mache. Nur mit einer Massnahme habe man im Palace Mühe: «Das Tanzverbot verstehen wir nicht.» Warum könne man nicht einfach abwarten, ob das Maskenobligatorium die Ansteckungen reduziere, bevor man weitere Schritte unternehme?

Welche Auswirkungen die neuen Massnahmen aufs Programm hätten, werden man im Verlaufe der Woche entscheiden. An Konzerten stehend teilzunehmen, sei zwar noch erlaubt, doch was tun, wenn sich die Gäste zur Musik bewegten?

«Müssen wir hingehen und sie ermahnen, sich ruhiger zu verhalten?»

Da gebe es noch Klärungsbedarf, zumal die Bussen bei Zuwiderhandlung massiv seien. Stand jetzt sei für das Palace klar: «Wir werden weiterhin Konzerte veranstalten.» Es sei ihnen von Anfang an bewusst gewesen, dass es keine einfache Saison werde: «Solange es verantwortungsvoll und möglich ist, machen wir weiter. Wir wollen das kulturelle Leben erhalten.»

Im Kulturzentrum Eisenwerk in Frauenfeld herrscht schon seit Freitag Maskenpflicht: «Wir wollten damit nicht länger zuwarten», sagt Geschäftsführerin Claudia Rüegsegger. Bisher hätten die meisten Besucher keine Maske getragen, obwohl das Eisenwerk sie kostenlos zur Verfügung stellte. Jetzt, wo die Masken Pflicht sind, wird man sie für einen Franken pro Stück verkaufen.

Claudia Rüegsegger, Geschäftsführerin Eisenwerk Frauenfeld Bild: Andrea Stalder

Die elektronische Erfassung der Besucher, die der Kanton Thurgau verlangt, habe man längst schon eingeführt. Auch bei den Besucherkapazitäten sei man äusserst vorsichtig: So hat man für die Vorausscheidung des Ostschweizer Nachwuchsbandwettbewerbs BandXost am Freitagabend nur 80 Tickets zugelassen, obwohl die Halle Platz für 600 Leute biete. Der Abend sei ausverkauft gewesen, doch nicht alle Leute seien gekommen: «Sie hatten wohl keine Lust, Masken zu tragen», meint Rüegsegger. Sie hat beobachtet, dass vor allem die älteren Besucher Widerstände gegen das Maskentragen hätten, mit Jüngeren hingegen gebe es kaum Diskussionen.

BandXOst im Eisenwerk Frauenfeld: Die Band «Maltschik» aus Wil trat auf, das Publikum trug Maske und hielt Abstand. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, 16.Oktober 2020)

Die grösste Einschränkung für das Eisenwerk sei, dass nur noch im Sitzen konsumiert werden dürfe, sagt Rüegsegger. Aus Platzgründen sei fast nichts mehr durchführbar. Für das Tanzverbot in den anderen Ostschweizer Kantonen hat Rüegsegger wenig Verständnis: «Ich kann darin nur schwer einen Nutzen erkennen.» Sie ist überzeugt, dass Abstand halten, Besucherregistrierung, Kapazitätsbeschränkungen und Maskentragen genügten, um die Ansteckungen einzudämmen. Sie findet es «schade und unglücklich», dass man sich in den Ostschweizer Kantonen nicht auf eine einheitliche Lösung habe einigen können.

Die Besucherzahlen im Eisenwerk sind tief: «Alle, die Angst haben vor dem Virus, kommen nicht mehr. Sie sind schon längst zurück in die Isolation.» Rüegsegger erwartet, dass mit den verschärften Schutzbestimmungen noch weniger Leute kommen:

«Nur die Wildentschlossenen bleiben übrig.»

Im Eisenwerk-Vorstand hätten sie sich übers Wochenende kurz überlegt, ob man nicht besser ganz auf Veranstaltungen verzichten wolle. Doch dann habe man sich gesagt: Solange es noch möglich ist, probieren wir es, nicht zuletzt für die Kulturschaffenden:

«Wir haben eine Verpflichtung durchzuhalten.»

Cyrill Stadler, Presswerk Arbon Bild. PD

Im Thurgau darf man noch tanzen, doch auch hiesige Kulturveranstalter sind neuen Schutzverordnungen unterworfen. Cyrill Stadler vom Presswerk Arbon sagt:

«Wie sich die Umsetzung der neuen Verordnungen bis ins letzte Detail auswirkt, kann ich noch nicht sagen.»

Die neuen Parameter seien einfach noch nicht klar. Erschwerend komme hinzu, dass der Kanton Thurgau letzte Woche Massnahmen beschloss, und der Bundesrat jetzt am Sonntag wieder neue Verordnungen verkündete. Die Lösungen, die er und sein Team letzte Woche gefunden hätten, seien mittlerweile Makulatur.

Beim Bubble-Beatz-Konzert in Arbon teilte eine Trennwand die Eventhalle des Presswerks in zwei Sektoren auf. Bild: PD

Wie es weitergeht? Das Konzert von Purple Schulz kommende Woche steht auf der Kippe, der Künstler weiss nicht, ob er in die Schweiz reisen darf. Trotzdem: «Wir probieren, das kulturelle Leben in irgendeiner Form am Leben zu erhalten.»