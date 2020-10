Wenn sogar die Heiligen Drei Könige anstehen fürs Verwöhnen: Schauspiel im Kunstmuseum St.Gallen wirft einen Blick auf amerikanische Zustände «Radikal allein» nennt das Schauspiel St.Gallen die neue Reihe: Ein Schauspieler, ein Monolog, an einem besonderen Ort. Zum Auftakt zeigen Marcus Schäfer und Anna Blumer inmitten von Kunstwerken Ausschnitte aus amerikanischen Gesellschaftsromanen. Julia Nehmiz 03.10.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo ist denn hier diese verdammte Verwöhnung? Marcus Schäfer spielt vor Ikonen «Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich». Bild. Tanja Dorendorf

«Pleasuretime!», schreit der hagere Mann im unsäglichen roten Hawaiihemd. Doch Vergnügen hat man sich irgendwie anders vorgestellt. Gnadenlos tickt eine Uhr die vergehende Zeit ab, wie wenn ein Countdown läuft, und hektisch zählt der Mann auf, was alles an vergnüglichen Dingen zu erledigen ansteht. Pingpong, Golf, Captains Dinner, Wurfscheibenschiessen, dazwischen noch schnell die schönsten Männerbeine gekürt und ein Kunstkurs absolviert.

Kunstkurs, das passt: befinden wir uns doch inmitten der Alten Meister im Kunstmuseum St.Gallen. Barocke Pracht, impressionistische Verspieltheit, golden-strenge Ikonen – und mitten drin ein Theaterabend. «Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich», so der Titel der Reportage, die der amerikanische Autor David Foster Wallace 1997 über seine Erlebnisse einer Kreuzfahrt auf einem Luxusdampfer schrieb. Das ist nun schon ein paar Jahre her, doch Foster Wallaces Beobachtungen sind so scharfzüngig und universell, das Ganze könnte sich auch auf einer der heutigen Aida-Cruise-Reisen abspielen.

Hektisch, exzessiv, Entspannung ist harte Arbeit: Marcus Schäfer schreit nach dem grossen Verwöhnen. Bild: Tanja Dorendorf

Marcus Schäfer, in weissen Sportshorts, weissen Socken (mit Quietscheentchen bedruckt) in Sandalen, dem unsäglichen roten Hawaiihemd und einem Schweissband um die Stirn, schreit nach dem grossen Verwöhnen wie andere nach Erlösung. Regisseur Wojtek Klemm konterkariert das mit plätschernder Easy-Listening-Musik, die dann wiederum einen ganz eigenen Kontext schafft, wenn man von seichten Klängen umflutet die alten Meister betrachtet.

Schäfer spricht nicht nur das Publikum erfrischend direkt an, sondern auch die Bilder, die um ihn herum hängen. Als würden auch die Heiligen Drei Könige anstehen, um endlich Verwöhnung zu finden. Ein kleiner (45 Minuten), kluger Theaterabend über die Dissonanz zwischen Sein und Schein, zwischen Lebenssinn und Übertünchung der Leere. Schrecklich amüsant und erschreckend zu gleich.

Wie eine verlorene, zerrüttete Traumtänzerin

Doch das Theater wartet noch mit einem zweiten Monologabend auf. Nur an der Premiere vom Donnerstagabend wurden beide Teile hintereinander gespielt, künftig werden sie einzeln gezeigt. War Marcus Schäfer als überforderter, hadernder Kreuzfahrtbesucher gallig-amüsant, wird es bei Anna Blumer ernster, bitterer, trostloser.

Anna Blumer als Pearl aus Jennifer Clements grossem Gesellschaftsroman «Gun Love». Bild: Tanja Dorendorf

Im Untergeschoss des Kunstmuseums, inmitten der Sonderausstellung «Metamorphosis Overdrive», erzählt sie die Geschichte von Pearl, der Protagonistin und Ich-Erzählerin in Jennifer Clements Roman «Gun Love». Die 14-Jährige Pearl lebt mit ihrer Mutter im Auto auf dem Besucherparkplatz eines Trailerparks. Eine Geschichte über ein Mutter-Tochter-Gespann, über Einsamkeit, Brutalität und Waffengewalt, über die Abgehängten der Gesellschaft. Autorin Jennifer Clement zeichnet ein Setting, das US-amerikanische Lebensrealitäten von heute zeigt, nüchtern, brutal, zart, schreibt der «Spiegel» über diesen Roman, «der einem das Herz zerpflückt».

Die Figur wird Teil der skulpturalen Bilder: Anna Blumer hüpft, singt und tanzt durch die artifizielle Umgebung. Bild: Tanja Dorendorf

Diesen grossen Roman hat Wojtek Klemm straff gekürzt, in nur 65 Minuten lässt er Anna Blumer wie eine verlorene, zerrüttete Traumtänzerin die Geschichte nachzeichnen. Blumer spielt inmitten der Kunstwerke, spielt mit ihnen, um sie herum, wird einmal gar Teil einer Videoinstallation. Klemm und Blumer gelingen skulpturale Bilder, und die himmeltraurige Geschichte von Pearl wirkt nicht hineingedrückt in diese artifizielle Umgebung, sie erhält vielmehr einen doppelten Boden: Pearl schlängelt, hüpft, singt und tanzt sich durch diese Welt, zu der sie nicht dazu gehört.

Weitere Vorstellungen: «Gun Love» am 8./10./22./29.10., 17.12.2020. «Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich» am 15.10., 26.11., 3.12.2020. Jeweils 20 Uhr, Kunstmuseum St.Gallen.