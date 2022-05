THEATER Die St.Galler Compagnie Buffpapier ist zurück: Mit einem Weltuntergang in der Schiessbude Zwei Jahre lang musste das Stück «Apocalypso» immer wieder verschoben werden. Ab morgen kommt die Koproduktion der Cie. Buffpapier mit internationalen Künstlern endlich auf die Bühne: Open Air auf der Kreuzbleiche. Mirjam Bächtold 16.05.2022, 12.00 Uhr

Eine Szene aus dem neuen Stück der Compagnie Buffpapier: Franziska Hoby, Stéphane Fratini und die Gastschauspielerin Angela Neiman von der Compagnie Têtes de Mules (v.l.). Bilder: Michel Canonica

Franziska Hoby im braven Deuxpièces in Altrosa. Da kann etwas nicht stimmen, denkt jeder, der die Darstellerin der Compagnie Buffpapier kennt. Sonst tritt sie in ausgefallenen, schrillen Kostümen auf, vom Clown bis zur Meerjungfrau. Doch das Groteske, für das das St.Galler Duo bekannt ist, lässt nicht lange auf sich warten. Franziska Hoby hängt sich eine Totenkopf-Tonpfeife um den Hals und aus ihrem schwarzen Handtäschchen schaut der Griff einer Axt heraus.

Auch Stéphane Fratini, ihr Bühnenpartner seit 22 Jahren, bietet ein ungewohntes Bild im pink-weiss gestreiften Anzug, unter dem er einen ausgestopften Bauch trägt. Gemeinsam sitzen sie im Kassenhäuschen einer Jahrmarkt-Schiessbude und locken Schaulustige an. Sie total demotiviert, er gierend nach mehr Geld. Gemeinsam mit vier anderen Künstlern sind sie in den Endproben für «Apocalypso», einem Stück über Weltuntergänge.

Immer wieder einem Testpublikum gezeigt

Franziska Hoby und Stéphane Fratini von der Compagnie Buffpapier.

Das Stück ist eine Koproduktion mit der Compagnie Têtes de Mules aus Frankreich sowie zwei Musikern aus Spanien und Italien. Im Februar 2020 haben die Proben dazu in Frankreich begonnen. «Wir probten eine Woche, danach zwang uns die Pandemie in den Lockdown», erzählt Franziska Hoby. Über zwei Jahre war das Stück jetzt auf «Hold», doch in den vergangenen Monaten konnten sie wieder daran arbeiten. Stèphane Fratini erklärt:

«Da wir eine internationale Truppe sind, haben wir uns immer wieder wochenweise in den verschiedenen Ländern getroffen und intensiv am Stück gearbeitet. Nach jedem Block zeigten wir das Ergebnis einem Testpublikum, um zu sehen, was wir ändern sollten. Vieles entstand aus dem Spiel heraus, aus Improvisationen.»

Das Stück haben er und Franziska Hoby geschrieben, das Bühnenbild wurde von der Cie. Têtes de Mules entwickelt. Die Musiker haben eigene Melodien im Calypso-Stil geschrieben, einem afrokaribischen Tanz- und Musikstil, den man mit Lebensfreude verbindet. Die Apokalypse wird hier mit dem Calypso verkuppelt, die Künstler verlegen die Endzeitstimmung auf den Rummelplatz.

Das Chaos ist vorprogrammiert

In der Schiessbude dreht die vollbusige Blondine mit den Silikonlippen am Rad und lässt die Enten als Zielobjekte kreisen. Zwischen den gelben Enten auf blauem Wasser zieht plötzlich auch eine Ukraine-Flagge vorbei. Vom Schiessbudenboss angetrieben, dreht sie das Rad immer schneller, bis es explodiert. Das Chaos ist vorprogrammiert. Die umgebaute Schiessbude bietet für die experimentierfreudigen Darsteller eine tolle Spielwiese. Und schliesslich wird der Weltuntergang auch zum Spiel für die Zuschauer, die mit Bällen auf die Enten und andere Ziele schiessen können.

Die Compagnie Buffpapier mit einem Ausschnitt aus ihrem Programm «The New Show». Quelle: Youtube

Immer wieder unterbrechen die Darsteller die Probe, diskutieren über einzelne Worte, darüber, wie sie ein Lied beenden möchten. «Es gibt wohl nie den Moment, in dem wir wirklich sagen können, ein Stück ist fertig. Natürlich haben wir bis zur Premiere einen fixen Rahmen, aber der lässt auch viel Platz für Improvisationen auf der Bühne», sagt Stéphane Fratini, und seine Bühnenpartnerin ergänzt: «Dadurch bleibt es auch nach 20 Auftritten noch spannend für uns.»

Während der letzten zwei Jahre haben sie sich immer wieder mit der Thematik des Weltuntergangs beschäftigt. Ist das keine zusätzliche Belastung während der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine? «Im Gegenteil», betont Franziska Hoby. «Es war ein guter Weg, die schweren Themen zu verarbeiten. Das Spielen ist wie ein Ventil.» Mit ihrem Stück wollen sie nicht moralisieren, doch ihrem Motto treu bleiben: «Lachen muss man trotz allem.»

Premiere: Mi, 18. Mai, 20 Uhr, Kreuzbleiche. Weitere Vorstellungen: Do bis Sa, jeweils 20 Uhr. Barbetrieb ab 17.30 Uhr.