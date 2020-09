Warming-up für die Opernsaison: In der Tonhalle St. Gallen hatte der konzertante Weill/Strawinsky-Abend «Commedia» Premiere Jennifer Panara, Riccardo Botta und Shea Owens machen zusammen mit dem schmissig und vif aufspielenden Sinfonieorchester St. Gallen unter Chefdirigent Modestas Pitrenas in «Commedia» wieder Lust auf Musiktheater. Bettina Kugler 13.09.2020, 15.52 Uhr

Wieder live in der Tonhalle: Das Sinfonieorchester St. Gallen unter der Leitung von Chefdirigent Modestas Pitrenas. Im Programm «Commedia» spielt es Weill und Strawinsky in Salon- und Kammerbesetzung. Bild: Anna-Tina Eberhard

Der September macht melancholisch. War nicht eben erst Mai, und der Winter noch in ferner Zukunft? Doch der Corona-Mai 2020 war überwiegend still und stumm: Bleierne Zeit ohne öffentliches Leben, ohne Opern, Konzerte, Theater. Und so hört man förmlich das vergnügte Augenzwinkern, das heimliche Himmelhochjauchzen, wenn Bariton Shea Owens an der Premiere des Programms «Commedia» in der Tonhalle St. Gallen Kurt Weills «September Song» singt: Jenen so durch und durch amerikanisch klingenden Evergreen, den auch Frank Sinatra und Bing Crosby im Repertoire hatten. Kaum zu glauben, dass ihn ein Deutscher im Exil komponiert hat, nur drei Jahre nach seiner Ankunft am New Yorker Broadway.

Ein cleverer Pausenfüller bis zur ersten Opernpremiere

Die Songs und die «Kleine Dreigroschenmusik» Kurt Weills sind ungewöhnliches Repertoire für ein Tonhallekonzert, wie fast alles derzeit ungewöhnlich ist - sogar, dass der September beschwingter ist als der Mai. Doch an Songs von Kurt Weill und seine «Kleine Dreigroschenmusik» fällt die Gewöhnung nicht schwer, und so ist es dann umso erfreulicher, dass «Commedia - Mackie Messer und Pulcinella» insgesamt sieben Mal gespielt wird. Das soll die etwas längere Sommerpause des Musiktheaters bis zur Eröffnung des Theaterprovisoriums im Tonhallepark überbrücken: mit einer Programmierung, die am Freitag Abend zur Premiere gut ankam. Man würde «Commedia» allerdings noch mehr Publikum wünschen: Offenbar fühlt sich nicht jeder, der sonst gern käme, mit Maske wohl und sicher.



Unterhaltungsmusik, die nicht seicht plätschert

Zum einen sind diese Stücke und Sätze ohnehin eingängig, Unterhaltungsmusik im besten Sinne: nicht mit Weichspüler, sondern mit Swing und Esprit. Manchmal mit beissend spöttischem Unterton – bei Riccardo Bottas Auftritt als Lotterieagent. Die Italianità seines Tenors spielt hier leicht ins Schmierig-Mafiöse.

Mag es auch schmissig und mit Swing: Modestas Pitrenas, Chefdirigent des Sinfonieorchesters St. Gallen Bild: Jos Schmid

Zum anderen entdeckt man eine neue Seite an Chefdirigent Modestas Pitrenas, wenn er vor dem Sinfonieorchester St. Gallen in Weill-Besetzung steht – einer Kapelle, in der vorn Flöten sitzen, zwei Saxofonisten, ein Gitarrist und Banjospieler. Das federt, dann wieder schleicht und schlendert es verwegen daher, und es kann auch hauchzart sein, etwa in «Pollys Lied». Die Musikerinnen und Musiker zeigen sich wandlungsfreudig: Noch letzte Woche waren sie in Brahms' Zweiter Sinfonie Romantiker durch und durch. Am jetzigen Freitag Abend in der Premiere von «Commedia» war dann Showtime und das Orchester tänzelte lustvoll und stilsicher zwischen Broadway und italienischer Stegreifkomödie.

Spielwitz mit Zins und Zinseszins

Am Broadway fühlt sich auch Mezzosopranistin Jennifer Panara sichtlich und hörbar wohl. Sie braucht keine grosse Bühne, um als zum Leben erweckte Statue im Song «I'm a stranger here myself» eine tolle Szene hinzulegen: Da freut man sich schon auf die neue Opern-Spielzeit und ist gespannt; ebenso nach dem Auftritt von Riccardo Botta als «Lotterieagent». Die Italianità seines Tenors spielt hier leicht ins mit allen Wassern gewaschene Mafiöse. Etwas störend ist lediglich, dass während der drei Weill-Songs im Hintergrund Pulte umgruppiert und Noten aufgelegt werden.



Ob samtweicher Paukenschlag oder schneidendes Blech, eine sangliche Klarinette oder freche Pointen vom Klavier: das Sinfonieorchester als Salonkapelle persifliert in der «Dreigroschenmusik», was es sonst im Orchestergraben zu tun hat, und macht das raffiniert und mit Witz. Ebenso im zweiten Teil des Programms, vor dem man gerne eine Pause gehabt hätte. Ist doch der musikalische Szenenwechsel gewaltig, auch für die Sänger - obwohl zwischen Weills amerikanischen Evergreens und Igor Strawinskys «Pulcinella» nur wenige Jahre liegen.

Barocke Theatermusik im Licht der Moderne

Die für Sergei Diaghilev, Gründer und Leiter der Ballets russes, komponierte Ballettmusik ist eigentlich eine Überschreibung: Strawinsky nahm Musik des Italieners Giovanni Battista Pergolesi und reicherte die Partitur mit seinen eigenen Ideen und Klangfarben an. Resultat ist eine prickelnde, schillernde und überaus launige Theatermusik, ein ironisches Spiel mit barocken Formen, bei dem sich das klein besetzte Orchester in immer neuen Lichteffekten und schnell wechselnden Szenen präsentiert: quecksilbrig, funkelnd und transparent im Klang, vif im kammermusikalischen Zusammenspiel.

Dazwischen kommen wiederum Jennifer Panara, Riccardo Botta und Shea Owens zum Zuge - das treibt dem September jeglichen Anflug von Wehmut aus. Denn im Oktober hebt sich dann endlich auch für die Oper wieder der Vorhang.



Weitere Termine: Sonntag 13.9., 19 Uhr, 16./18./21./24.9., 19.30 Uhr, 27.9., 17 Uhr, Tonhalle St. Gallen