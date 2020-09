Interview Wandern kann jeder: Warum der Genfer Choreograf Foofwa d'Imobilité von Glarus nach St.Gallen tanzt Für die meisten ist schon eine 20-Kilometer-Wanderung herausfordernd. Der Genfer Choreograf Foofwa d'Imobilité wandert diese Strecke nicht, er tanzt sie. Zum Auftakt des Tanzfestivals Tanzplan Ost tanzt er in sechs Tagen von Glarus nach St.Gallen. Bleibt die Frage: Warum? Julia Nehmiz 25.09.2020, 05.00 Uhr

Foofwa d'Imobilité tanzt über die Hügel nach St.Peterzell. Bild: Screenshot

Peripherie als Ort radikaler Offenheit, so heisst das Motto des diesjährigen Festivals von Tanzplan Ost. Das klingt zunächst nach einem ziemlichen Gegensatz, denn warum sollte die Peripherie radikaler offen sein als die Zentren? Man würde ja eher das Gegenteil vermuten. Der Genfer Choreograf Foofwa d'Imobilité (ja, das ist ein Künstlername) lotet genau diese radikale Offenheit aus: Mit seinem sechstägigen «Dancewalk». Er wandert tanzend, oder tanzt wandernd, vom Klöntalersee über Glarus, den Ricken, St.Peterzell, Herisau nach St.Gallen. Bleibt die Frage: Warum?

Andere unternehmen Weitwanderungen, Sie machen einen «Dancewalk». Was ist damit gemeint?

Foofwa d'Imobilité: Die Idee zum Dancewalk entstand daraus, dass ich wirklich herausfinden wollte, ob Tanz nicht auch eine Reise sein kann. Tanz findet normalerweise an einem fixen Ort statt. Bei uns dauert Tanz über Kilometer, Stunden. Wir wollen dem Tanz als Unterwegssein begegnen. Tanz als Weg, um Landschaften, Städten, Menschen zu begegnen.

Der Genfer Choreograf Foofwa d'Imobilité. Bild: PD

Am Sonntag sind Sie gestartet und tanzten vom Klöntalersee nach Glarus. Jetzt sind Sie unterwegs vom Ricken nach St.Peterzell. Das klingt anstrengend.

Das ist es auch! Am Mittwoch waren wir 20,4 Kilometer unterwegs. Klar, wir trainieren dafür. Wir unternehmen das ganze Jahr über Dancewalks, starten mit kleineren, steigern das zu grösseren. Der Körper gewöhnt sich daran. Was jetzt aber besonders ist: Dass es 600 Höhenmeter rauf und runter geht. So etwas haben wir nie zuvor gemacht. Das ist die Herausforderung dieses Dancewalks. Aber es macht auch Spass: Wie kann man bergauf tanzen? Das finden wir jeden Tag aufs Neue heraus.

Nach so vielen Kilometern Tanz, auch bergauf: Haben Sie nicht lauter Blasen an den Füssen?

Blasen sind nicht so das Problem. Aber der Körper! Mit meinen 51 Jahren bin ich ziemlich alt für einen Tänzer. In meinem Alter sollte man so etwas eigentlich nicht mehr machen (lacht). Ich brauche jeden Abend viele Massagen, um wieder fit zu werden.

Wer begleitet Sie denn auf Ihrem aktuellen Dancewalk?

Wir sind drei Tänzer aus derselben Compagnie, wir arbeiten viel zusammen und haben auch schon viele Dancewalks unternommen. Dazu kommt noch unsere Kamerafrau und Editorin, denn unser Dancewalk wird live gestreamt. Und noch eine Begleiterin, die unterwegs aktuell Interviews führt. Einige Gespräche haben wir geplant mit Kunstschaffenden vor Ort, andere entstehen aus spontanen Begegnungen.

Die Natur ist die Bühne: Foofwa d'Imobilité (Mitte) mit seinen MittänzerInnen auf seinem Dancewalk. Bild: PD

Kann man auch als Gast, als Laie, Sie und Ihre Tänzerinnen und Tänzer begleiten?

Absolut! Man kann jederzeit mit uns wandern oder mit uns tanzen. Vielleicht sollte man vorher die Wegstrecke checken, damit es nicht zu steil ist. Am Samstag zum Beispiel sind wir in gut begehbarem, eher urbanem Gelände unterwegs, von Herisau nach St.Gallen. Auf meiner Facebookseite findet man immer die genauen Streckenangaben und den Livestream. Man darf uns gerne folgen!

Sie tanzen ja mitten durch Felder, Wälder und Wohngebiete. Was erleben Sie da?

Oh, eine Menge! Es passieren wirklich viele unerwartete Dinge. Heute zum Beispiel haben wir eine Lamaherde gesehen, die uns beobachtete. Was für eine Überraschung! Ich habe schon lange keine Lamas mehr gesehen. Aber auch wie die Menschen reagieren, ist oft überraschend.

Ob die Kühe mittanzen? Foofwa d'Imobilité bezieht alles und alle unterwegs in seinen Dancewalk ein. Bild: Screenshot

Wie reagieren sie denn auf Ihre Truppe tanzender Wanderer?

Manche fürchten, wir würden mit ihnen spielen, und sie laufen weg. Andere lächeln, lachen, freuen sich. Autofahrer hingegen reagieren oft genervt. Wenn wir eine Kreuzung ganz langsam überqueren, müssen sie fünf Sekunden warten, und das halten sie fast nicht aus! Ihnen ist das Auto wichtiger als eine Person. Dann wieder gibt es Leute, die wir grüssen und sie grüssen zurück. Schön sind Begegnungen mit Kindern, sie spielen mit uns, beteiligen sich für einen Moment.



Sie haben schon viele Dancewalks unternommen in ganz Europa, in grossen Städten. Reagieren die Leute in der Ostschweiz anders?

Es ist schon so: Hier auf dem Land haben viele noch nie so etwas gesehen, es ist einigen vielleicht zu schräg. Aber ansonsten unterscheidet sich ein Dancewalk in Paris nicht radikal von einem über den Ricken. Wobei, einen Unterschied – ausser den Höhenmetern natürlich – gibt es schon: In Paris lächeln die Leute weniger als hier in der Ostschweiz.