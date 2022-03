Bestsellerautor Bernhard Pörksen über Wege aus der "Infodemie"

Vortrag «Die Wahrheit beginnt zu zweit»: Wie aus giftigen Debatten gute und konstruktive Kommunikation wird Die Kunst des Miteinanderredens – und des brillanten Vortrags – beherrscht der deutsche Medienwissenschafter und Bestsellerautor Bernhard Pörksen aus dem Effeff. Im Vorarlberg Museum Bregenz referierte er über Wege aus der «Infodemie», hin zu gelingenden Gesprächen. Mit aktuellen Beispielen aus dem Ukraine-Krieg. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Bernhard Pörksen erforscht unter anderem den Einfluss von Social-Media-Kanälen auf Politik und Gesellschaft. Der Medienwissenschafter lehrt an der Universität Tübingen. Bild:PD/Albrecht Fuchs

Es hätte ein Feelgood-Thema sein können, in einer Phase der Entspannung angesichts gelockerter Coronamassnahmen, nach zwei Jahren eingeschränkter persönlicher Kontakte und umso intensiverer und hitziger medialer Debatten. «Die Kunst des Miteinanderredens» ist einer der Forschungsschwerpunkte des Tübinger Medienwissenschafters Bernhard Pörksen und Titel eines vielbeachteten Buchs, das er gemeinsam mit dem Psychologen und Kommunikationsexperten Friedemann Schulz von Thun geschrieben hat.

Eingeladen hat ihn das Vorarlberg Museum Bregenz, im Rahmen der Vortragsreihe «Change! Aber wie?», in welcher Zukunftsthemen zur Diskussion gestellt werden. Ja, man muss das Miteinanderreden gegenwärtig wieder lernen, neu und besser – in Zeiten der Polarisierung, in Zeiten drohender gesellschaftlicher Spaltung, etwa durch die Folgen der Pandemie. Erst recht in Zeiten des Krieges und Hasses.

Das gemeinsame Buch mit dem Psychologen und Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von Thun erschien 2020 und wurde ein Bestseller. Bild: Hanser Verlag

Entsprechend gross war das Interesse an Pörksens Vortrag in Bregenz, und mustergültig respektvoll und sachlich nahm er als Referent anschliessend Fragen aus dem Publikum auf. Das alles mit dem nötigen Ernst, aber auch immer einem subtilen Humor und Augenzwinkern: Wie Kommunikation funktioniert oder im Gegenteil unterlaufen wird, führte der Medienwissenschafter im Vortrag selbst auf verblüffende – und unterhaltsame – Weise vor.

Im permanenten Stress: Wege aus der «Infodemie»

Was kann gute Kommunikation der grassierenden «Infodemie» entgegensetzen? Wie schaffen wir es, in der «grossen Gereiztheit», ausgelöst durch Über- und Fehlinformation, offen und wertschätzend Meinungen auszutauschen und die vielen parallel existierenden Wirklichkeiten miteinander in Verbindung zu bringen? Solche Fragen beschäftigen Bernhard Pörksen in seinem wissenschaftlichen Alltag. Er beobachtet die Kommunikation in Social-Media-Kanälen und untersucht die Wirkung dieser Netzwerke auf Politik und Gesellschaft.

Aktuell ist seine Expertise besonders gefragt: Wenn es gilt, Fakten von Kriegspropaganda und Fake News zu unterscheiden und die Mechanismen staatlicher Medienkontrolle zu durchschauen. Im gut einstündigen, frei und rhetorisch brillant gehaltenen Vortrag aber ging es Bernhard Pörksen umfassender und allgemein um den gesellschaftlichen Stellenwert von Kommunikation und um das Potenzial eines fruchtbaren Dialogs zur Lösung von Problemen in einer immer komplexer werdenden Welt. Seine Kernthese ist folgende:

«Kommunikation ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Kommunikation.»

Am Beispiel eines befreundeten Unternehmers aus Kiew, dessen Vater in Russland lebt, zeigte Pörksen, wie der Riss der Fehlinformationen durch Familien geht, wie die Rahmung von Nachrichten («Meta-Frames») zur Abwertung dessen führt, was nicht ins Bild passt und den eigenen Annahmen widerspricht. Er legte offen, wie im Ukraine-Krieg gerade ein digitaler eiserner Vorhang fällt: Fast alle Nachrichtendienste und sozialen Medien sind aktuell in Russland eingestellt und verboten, das Staatsfernsehen verbreitet stattdessen Fake News, verharmlost oder leugnet Kriegshandlungen.

Das «Du-Ohr» stärken und wertschätzend ins Gespräch kommen

Die Wahrheit, so Pörksen, beginne zu zweit – in einem offenen, wertschätzenden Austausch der Sichtweisen und Meinungen:

«Dialog ist ein Paartanz des Denkens. Beide müssen sich dabei bewegen.»

Weder werde das Miteinanderreden immer schlechter, noch stimme der «Filterblasenmythos», demzufolge wir von Algorithmen gesteuert werden und uns in einem Tunnel der Selbstbestätigung befinden; ebenso wenig der «Polarisierungsmythos». Vielmehr müssen wir uns an das Nebeneinander, die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Öffentlichkeiten, Ansichten und Ideologien gewöhnen, an das Multiversum der vielen Wirklichkeiten – oft sind sie nur eine Berührung mit der Fingerspitze auf dem Smartphone-Screen voneinander entfernt.

Pörksens Appell an seine (aufmerksamen, unvoreingenommenen) Zuhörerinnen und Zuhörer in Bregenz: Neben dem «Ich-Ohr» stärker das «Du-Ohr» zu trainieren, um zu verstehen, was andere denken und sagen. Meist wollen wir in erster Linie selbst gehört und verstanden werden. Und überlegen zu wenig, ob das Gesagte in die Situation und zu unserer sozialen Rolle passt: «Prinzip der doppelten Passung» nennt man diese Kommunikationsregel. Die wichtigste Maxime jedoch, Grundlage der Wechselbeziehung zwischen Ich und Welt, hat ihm der ukrainische Freund mitgegeben, nicht nur aus aktuellem Anlass:

«Bitte seien Sie nicht gleichgültig!»

Bernhard Pörksen, Friedemann Schulz von Thun: Die Kunst des Miteinanderredens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Hanser, München 2020, 224 Seiten, Fr. 28.–

