Vorpremiere Frisch getestet in den Zuschauerraum: Das Landestheater Bregenz führt ein Stück vor winzigem Publikum auf Das Vorarlberger Landestheater Bregenz ist neu ein Coronatestzentrum. Im Foyer werden tagsüber in zwei Kabinen Abstriche gemacht. Doch auf der Bühne wird weiter geprobt und sogar eine Vorpremiere gefeiert – ohne Publikum. Ein Besuch im Bregenzer Theater, zwischen Hoffen auf Spielbetrieb und Kampf gegen Ansteckungen. Julia Nehmiz 19.02.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Drama «Alle meine Söhne» von Arthur Miller ist fertig geprobt: Jetzt warten die Schauspielerinnen und Schauspieler des Vorarlberger Landestheaters darauf, vor Publikum spielen zu dürfen. Bild: Anja Köhler

Wer Theater liebt und es kaum noch aushält, seit Monaten keine Vorstellung mehr besucht zu haben, der muss jetzt sehr stark sein – oder vielleicht aufhören zu lesen. Denn: Das hier wird ein Text über einen Theaterbesuch. Live. Im Lockdown. Ungestreamt und ganz legal.

Ein Theaterbesuch in pandemischen Zeiten braucht Geduld – Formulare, Anmeldung, Bestätigungen und: einen Coronatest. Stephanie Gräve, Intendantin des Vorarlberger Landestheaters, setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um eine Pressevorführung, eine Vorpremiere für Journalistinnen und Journalisten, möglich zu machen. Spoiler: Es wird ein unglaublicher Theaterabend.

Stephanie Gräve, Intendantin Vorarlberger Landestheater Bregenz. Bild: Arthur Gamsa

Für Gräve ist es die erste «Vorstellung» in ihrem Theater seit Herbst. Am 28. Oktober 2020 stand ihr Ensemble letztmals auf der grossen Bühne, gab den Liederabend «Bella Ciao». Dann wurde Österreich in den Lockdown versetzt. Seitdem wurde an ihrem Theater geprobt und auch gestreamt, es wurden Produktionen verschoben und mehrfach neue Spielpläne erarbeitet. Aber live vor Publikum, und sei es auch noch so klein? Nein.

Mitten in den Proben kam es zu einem Ansteckungscluster

Das Schauspiel «Alle meine Söhne» des amerikanischen Dramatikers Arthur Miller (1915–2005) hätte eigentlich am 12. Februar Premiere feiern sollen. Am 4. Januar begann das Ensemble mit den Proben. Dann übernahm Corona die Produktion. «Es gab ein richtiges Ansteckungscluster», sagt Stephanie Gräve. Bis auf den Hauptdarsteller erkrankten alle Beteiligten an Corona.

Weil die zehn sofort in Quarantäne geschickt wurden, liess sich die Ausbreitung stoppen. Zum Glück sei niemand von ihren Leuten schwer erkrankt, sagt Gräve, die alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wöchentlich testen lässt. Am Dienstag vor einer Woche nahm das Ensemble die Proben wieder auf.

Damit die Handvoll Gäste an diesem Mittwochabend die Vorpremiere sehen kann, müssen sie alle getestet sein. Wie praktisch, dass Gräve in ihrem Haus eine Teststation hat. Seit Montag betreibt die Stadt Bregenz im Vorarlberger Landestheater ein Testzentrum. Der Deal für das Theater: Das Testzentrum darf ins Foyer, dafür bekommt das Theater Slots für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Nicht die nächste Vorstellung angekündigt: Das Landestheater ist jetzt auch ein Testzentrum. Bild: miz

Am Abend organisiert der Chefdramaturg die Coronatests

Es wirkt, als hätte sich die Pandemie das Theater einverleibt. Grosse Aufsteller weisen den Weg ins Foyer: «Covid-19-Testzentrum Vorarlberger Landestheater». Vor dem Theater stehen eine paar Menschen Schlange, mit Abstand und FFP2-Maske. Im Foyer noch mehr Schilder, Desinfektionsmittelspender und: zwei schwarze Testkabinen.

Da, wo man sonst seinen Mantel an der Garderobe abgibt, ist jetzt der Check-in für den Coronatest. Es geht superschnell. Der Code der Anmeldung wird eingescannt, einmal unterschreiben bitte, Testkit in die Hand gedrückt, ab zur Kabine zwei. Ein Sanitäter in Schutzkleidung, Maske und Visier schiebt einem vorsichtig das Stäbchen in die Nase. Fertig, Hände desinfizieren, auf Wiedersehen. Eine Viertelstunde später pingt das Handy: «Der Antigen-Test im Rahmen der Aktion ‹Ganz Vorarlberg testet› vom 17.2. ist NEGATIV.»

Im Foyer des Landestheaters werden tagsüber Coronatests durchgeführt. Bild: miz

Am Abend übernimmt dann das Theater die Testreihe. Der Chefdramaturg steht mit Latexhandschuhen und Maske an einem Stehtisch, teilt die Formulare aus, zwei Mitarbeitende aus der Verwaltung organisieren Anmeldung und Testkitausgabe. Und eine extra vom Theater angestellte Krankenschwester führt die Tests durch. Bis zur Opernpremiere am 5. März wird das Theater selber testen. «Bei den Bühnenproben der Oper ab nächster Woche müssen wir 100 Personen zweimal pro Woche testen», sagt Gräve. Orchester, Chor, Solisten, Regieteam, Technik, Mitarbeitende. Die Opernpremiere wird als Livestream übertragen.

Das geht mit dem Schauspiel «Alle meine Söhne» nicht. Die amerikanische Agentur, die die Rechte an Arthur Millers Werken vertritt, hat öffentliche Streamings verboten. Wie alle anderen Agenturen aller anderen amerikanischen Autoren auch. Deswegen jetzt die Exklusivaufführung für die Presse.

Jemand witzelt: «Wir sind ausverkauft!»

Eine Kulturveranstaltung, nicht gestreamt, sondern aufgeführt! Frisch getestet geht es ins Theater. FFP2-Maske ist Pflicht. Schnell noch die Hände desinfizieren. Die Treppen vom Foyer hoch, der Teppich dämpft die Schritte. Dann in den Theatersaal. Platznehmen in Reihe 5.

Das Kribbeln. Die Aufregung. Die Vorfreude. Theater.

«Wir sind ausverkauft!», witzelt jemand. Ein Dutzend Theatermitarbeitende, ein halbes Dutzend Journalisten verteilen sich in den 498 Sitzplätzen. Der Saal wirkt merkwürdigerweise leer und voll zugleich – vielleicht, weil man schon seit Ewigkeiten nicht mehr in einem Theater sass? Verstohlen zieht man kurz die Maske runter: Wie riecht es im Theater? Der Vorhang ist oben, die Bühne offen. Wenn man alles andere ausblendet, fühlt es sich an wie Theater in vorpandemischen Zeiten.

Unter jedem Satz lauert ein Abgrund

19.07 Uhr. Das Saallicht geht aus. Dunkel. Vorne die leere Bühne, ein langer Tisch, Stühle, fahl beleuchtet von einem Scheinwerfer. Wind setzt ein, rauscht durch den Saal. Tropfengeräusch mischt sich darunter, wird stärker, Regen prasselt. Eine Soundcollage, und man selber mittendrin. Musik setzt ein, Klavier, eine Schauspielerin beginnt zu singen. Nebel zieht auf die Bühne, liegt der Boden voller Laub? Da regnet es Asche, verbrannte, verkohlte Papierfetzen taumeln und tanzen aus dem Schnürboden herab. Es ist kein Laub. Der Boden ist knöcheltief bedeckt mit schwarzen Fetzen.

Regisseur Niklas Ritter holt Arthur Millers Drama ins Heute. Das 1947 uraufgeführte Stück über Maschinenfabrikant Joe Keller, der das Militär mit defekten Materialien beliefert hat und im Gegensatz zu seinem Geschäftspartner straffrei davonkam, verträgt die radikale Übersetzung gut. Afghanistan anstatt Zweiter Weltkrieg, und dass von Drohnen und Datingportalen, Smoothies und Smartphones gesprochen wird, ja, es passt. Denn die Konflikte sind dieselben. Es geht um Schuld und Gewissen, Familiendrama und Gesellschaftsbild, Liebe und Verdrängen, Kapitalismus und: Verantwortung.

Vater gegen Sohn, Mutter gegen Schwiegertochter in spe: Niklas Ritter zeigt ein beklemmendes Stück über Schuld und Verantwortung. Bild: Anja Köhler

Niklas Ritter und sein Ensemble treffen einen mitten ins Herz. Die Schauspielerinnen und Schauspieler finden einen direkten Ton, klar und leicht die Dialoge, dann knallt das Drama rein. Unter jedem Satz lauert ein Abgrund. Das fragile, mühsam aufrechterhaltene Gefüge der Familie Keller, es wird zerbrechen.

Wann der Abend seine wirkliche Premiere feiern kann? Stephanie Gräve weiss es nicht. So, wie es aussieht, kann ihr Theater vielleicht im April öffnen. Gräve plant, dass sich Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Vorstellung im Foyer testen lassen können. In Österreich braucht es sogar für den Friseurbesuch einen Test.

Für den 9. April ist die Uraufführung «Sprich nur ein Wort» angesetzt. Aus Kostengründen hat Gräve den Spielbetrieb auf en suite umgestellt. Es wird also nur eine einzige Produktion gezeigt, bis sie «abgespielt» ist und die nächste folgt. Für «Alle meine Söhne» wird sie vielleicht im Mai ein Zeitfenster finden. Wenn es die Pandemie zulässt, sollte man sich das anschauen. Theater. Direkt. Berührend. Hoffentlich ist es bald wieder möglich.

Vorarlberger Landestheater Bregenz: Opernpremiere «Jephtha» (Georg Friedrich Händel) am 5. März 2021 als Livestream (via Website des Theaters) gezeigt, am 7. März wird «Jephtha» im Radio ORF übertragen. Die Aufführungen im Theater vor Publikum wurden verschoben auf die Spielzeit 2021/2022. Den Spielbetrieb vor Publikum wird das Landestheater voraussichtlich im April wieder aufnehmen.