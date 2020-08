Vom grauen Beton ins helle Holz: Das Theater St.Gallen zieht um – im Provisorium ist's klein und hübsch Draussen lärmen Abrissbagger, drinnen wartet Equipment auf den Einsatz. Das Theater St.Gallen zügelt – mitten ins Bauchaos hinein. Julia Nehmiz 24.08.2020, 05.00 Uhr

Bild: Nik Roth

Der letzte Vorhang ist schon lange gefallen. Vor Monaten öffnete sich der rote Samtvorhang zum letzten Mal im Grossen Haus – und schloss sich nach dem Schlussapplaus. Dann kamen Corona und Lockdown. Jetzt stehen zwei gezimmerte Holzkisten auf der Hinterbühne des St.Galler Theaters. «Links Vorhang rot» hat jemand auf die obere Kiste geschrieben. Der Vorhang wartet auf den Abtransport.

Das Theater St.Gallen muss umziehen, oder es darf umziehen. Es ist ein Kraftakt, dafür aber wird das in die Jahre gekommene Gebäude saniert und erweitert. Die Bagger sind schon vor dem Paillard-Bau aufgefahren und nagen am Beton. Der Vorbau ist weg, grob ragen verbogene Eisenstangen aus dem einstigen Vordach. Der Bühnenturm ist eingerüstet, bald wird das Baugerüst das ganze Theater einhüllen. Auch drinnen stehen alle Zeichen auf Auszug: Kantine verwaist, Büros leer. Nur die Kassenfrauen arbeiten, als wäre Normalbetrieb: Die Theaterkasse hat geöffnet, aber sie ist nur über die Tiefgarage zu erreichen.

Im Foyer wurde schon lang nicht mehr geputzt, wozu auch

Georges Hanimann, der technische Leiter mit dem grossen Schlüsselbund, öffnet eine Tür. Das Foyer wirkt gespenstisch. Staub flirrt im Licht, einige Scheiben der grossen Glasfront sind blind, sauber gemacht wurde hier schon länger nicht mehr – wozu auch. Die Schauspielerinnen, Sänger und Tänzerinnen, sie lächeln einen an aus ihren schwarz-weissen Porträts, die ringsherum noch an den Wänden hängen. Das Kunstwerk von Antoni Tàpies ist bereit für den Auszug, in grosse, passgenau gezimmerte Kisten verpackt. Man habe die Fachleute vom Kunstmuseum St.Gallen dazu geholt, sagt Hanimann, damit dem Kunstwerk nichts geschehe und es in zweieinhalb Jahren wieder aufgehängt werden kann. Die niedrigen Foyersitze wurden beiseitegeschoben, vor dem Buffet ist Equipment von Ton und Video aufgestapelt, auf dem Garderobentresen liegen Bettdecken, in Plastikfolie verpackt. Bettdecken? Ach, die seien aus den sieben Theaterwohnungen, sagt Georges Hanimann. In der Sommerpause wurden sie gereinigt, jetzt liegen sie hier, bis sie wieder in die Theaterwohnungen gebracht werden.

Die Sommerpause, sie endet heute für die meisten Mitarbeitenden von Konzert und Theater St.Gallen. Einige haben in der vergangenen Woche schon gearbeitet, um den Umzug ins Provisorium nebenan weiter voranzutreiben. Ja, man sei auf gutem Weg, sagt Georges Hanimann in seiner unerschütterlichen Zuversicht. Muss ja. Doch wenn man sich als Aussenstehende in Theater und Provisorium umschaut, fragte man sich unwillkürlich, wie das bloss zu schaffen sein soll. Am 24. Oktober wird das Provisorium mit der Oper «Giulio Cesare in Egitto» eröffnet. Und Ende September soll bereits für die Wiederaufnahme des Musicals «Wüstenblume» geprobt werden. Und noch herrscht pures Chaos.

Muldenweise wurde altes Material entsorgt

Vor dem Provisorium eine Baustelle, Wasser hat sich in einer Senke angesammelt, der künftige Theatereingang ist über schwankende Metallstege zu erreichen. Das Foyer sieht ganz hübsch aus, helles Holz überall, auch im Zuschauerraum. Dort steht ein einziger Sitz auf den nackten Holzstufen. 19 Reihen wird es bald geben. Jetzt aber ist in der Mitte ein Loch, eine Hebebühne ragt heraus, mit ihr werden Scheinwerfer an die Decke gehängt. Die Wände bleiben so, in hellem Holz, sagt Georges Hanimann. «Vorausgesetzt, es funktioniert akustisch alles.» Die Akustik, die müssen sie auch noch prüfen. Sowohl im noch kahlen, Schwarz gestrichenen Orchestergraben, als auch im Zuschauerraum. Klar sei das alles zu schaffen, sagt Hanimann. Er führt durch die Räume unter der Bühne, sie sehen aus wie fensterlose Bretterverschläge – Hanimann gibt sich pragmatisch:

«Einfach noch ein paar Stühle und einen Tisch rein, fertig ist die Künstlergarderobe.»

Da soll die Maske hinein, dort die Bühnenmeister, und klar, viel Platz sei hier nirgends. Ein Durchgang führt direkt in die Tonhalle, dort im Untergeschoss kommen die Garderoben für Chor und Statisten hinein, im Erdgeschoss können die Kostüme der laufenden Vorstellungen aufbewahrt werden, ins Tonhallefoyer wurden Wände eingezogen: Aufenthaltsraum für die Theaterleute.

Das Provisorium ist deutlich kleiner als das sanierungsbedürftige Theatergebäude. Auch wenn sie muldenweise Material entsorgt haben, was sich über Jahrzehnte im verwinkelten Haus angesammelt hat – ohne die externen Lagerräume ginge es nicht. Trotzdem, das alte Theater schlägt sich wacker im Zügelmodus. Und weckt Vorfreude auf die erste Premiere.