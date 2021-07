Veranstaltungsreihe Singer-Songwriter auf der Minibühne: Das Rathaus für Kultur in Lichtensteig macht «Kultur verussen» Nach der coronabedingten Pause organisiert das Rathaus für Kultur in Lichtensteig wieder Veranstaltungen. Bis 18. Juli gibt es unter dem Titel «Kultur verussen» Konzerte, musikalische Lesungen und ein Kinderzirkus. Auf einem Kunstspazierung durchs Städtli kann man Installationen von 20 Kunstschaffenden entdecken. Roger Berhalter 02.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zürcher Singer-Songwriterin Lynn Aineo beim Auftritt vor dem Rathaus für Kultur (rechts). Bild: Reto Martin (1. Juli 2021)

Maura Kressig muss in die Küche. Es gibt Spätzli, Reis und «etwas Chili-con-carne-Ähnliches», sagt die 28-jährige Co-Leiterin des Rathauses für Kultur. Endlich läuft wieder etwas, endlich gibt es wieder Musikerinnen und Musiker zu bekochen, die im ehemaligen Lichtensteiger Rathaus auftreten oder besser gesagt: davor.

Co-Leiterin Maura Kressig. Bild: Reto Martin

«Kultur verussen» heisst die Veranstaltungsreihe, die am 1. Juli mit einem Konzert von Lynn Aineo gestartet ist. Die Singer-Songwriterin steht auf einer Minibühne und lässt ihre Lieder übers Kopfsteinpflaster und durch die Lichtensteiger Hauptgasse tönen.

«Es hat uns unter den Nägeln gebrannt, nach so langer Veranstaltungspause», sagt Co-Leiterin Lea Rindlisbacher, die im September neu zum Team gestossen ist. Bis 18. Juli finden vor dem Rathaus nun Konzerte und musikalisch untermalte Lesungen statt (das ganze Programm gibt's hier).

Co-Leiterin Lea Rindlisbacher. Bild: Reto Martin

Auch der Zirkus Fahraway macht in Lichtensteig Halt, lässt Artisten auftreten und führt mit Kindern Zirkus-Workshops durch. Gleichzeitig wird ein Kunstspaziergang angeboten: Täglich von 14­–21 Uhr kann man im Stadtkern Installationen von 20 Künstlerinnen und Künstlern entdecken.

Generalversammlungen, Kunst, Beats und Yoga

Diese vielfältige Mischung ist typisch fürs Rathaus für Kultur. Seit ein junger Verein das ehemalige Rathaus übernommen und im März 2019 eröffnet hat, soll hier möglichst die ganze Bevölkerung ein- und ausgehen, sagt Maura Kressig.

«Es soll ein Ort sein, wo man sich trifft und etwas ausprobieren kann. Gemeinsam können hier neue Sachen entstehen.»

Der Ausstellungsraum im ersten Stock beispielsweise, wo derzeit der Genfer Künstler Sylvain Gelewski seine Werke aufbaut, stehe allen Interessierten offen: Jede und jeder kann hier eine Ausstellung organisieren. Oder den altehrwürdigen Ratsaal nebenan für eine Generalversammlung oder einen Yogakurs mieten.

Oben Kostüme, unten ein Club

Im zweiten Stock haben sich eine Kostümschneiderei und weitere Ateliers eingemietet. Im obersten Stock befindet sich die «Dogo Residenz für Neue Kunst», wo jeweils fünf junge Kunstschaffende aus aller Welt wohnen und arbeiten. Und im kleinen Club im Keller schliesslich darf es auch einmal laut werden; hier tanzte vor Corona ein junges Publikum einmal im Monat zu elektronischen Beats.

So trifft man in diesem bunten Haus ein buntes Publikum an. Vom Gwerbler von nebenan, der in der Gaststube ein Bier trinkt, bis zum Kunsthipster, der hier in der Provinz künstlerische Visionen entwirft. «Unser Haus ist ein Mix aus Kuratiertem und Ausprobieren», sagt Maura Kressig.

Zusammenarbeit heisst das Zauberwort

Typisch fürs Rathaus für Kultur sind auch die Kooperationen mit lokalen Akteuren. Chössitheater, «Behind the Bush Productions», «beAchtbar» und die Kulturgruppe Stadtufer: Alle diese Lichtensteiger Akteure arbeiten an der aktuellen Reihe «Kultur verussen» mit. Und wenn die Betreiber des Rathauses, so wie im Sommer 2019, ein Kinderfest organisieren, beteiligt sich auch der Judoklub und das Chinderchörli.

Nach der coronabedingten Pause muss das Rathaus-Team – so wie viele andere Veranstalter auch – nun erst einmal sein Publikum wieder finden. Einerseits die früheren Stammgäste wieder aktivieren, anderseits neue Gesichter anlocken. Gerade die ganz Jungen erreiche man noch zu wenig, sagt Maura Kressig. Man schmiede derzeit Pläne, um dies zu ändern. Auch Lesungen hätten bis jetzt eher schlecht funktioniert, hier strebe man weitere Kooperationen an. Zusammenarbeit heisst im Rathaus das Zauberwort. Lea Rindlisbacher:

«Jeder bewegt sich ja vor allem in seiner Bubble. Deshalb ist es so wichtig, andere dazuzuholen.»