URAUFFÜHRUNG «Gallus ist doch ein Würstchen»: Zum Saisonstart kommt ein Stück über die Stadt St.Gallen auf die Bühne der Lokremise Die St.Galler Autorin Brigitte Schmid-Gugler hat ein Theaterstück über St.Gallen geschrieben. «Hotspot Ost» ist Satire und Ironie, aber auch Augenzwinkern. Ein kritischer Blick auf eine Stadt zwischen Wachstumsträumen und Minderwertigkeitsgefühl. Martin Preisser Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Hat ein ambivalentes Verhältnis zu ihrer Stadt: Die St.Galler Autorin Brigitte Schmid-Gugler. Bild: Michel Canonica

Acht Schweizer Vorzeige-Metropolen will der Bundesrat. Auch St.Gallen soll zu einem Hotspot, zum urbanen Leuchtturm werden. Bedingung: Die Stadt muss mindestens 100'000 Einwohner haben. Wie bekommt man die fehlenden 20'000 zusammen? Darüber zerbrechen sich die Verantwortlichen in Brigitte Schmid-Guglers erstem Theaterstück den Kopf. Investoren springen plötzlich wieder ab, St.Gallen droht für immer ein «Sankt Irgendwo im Nirgendwo» zu bleiben. Warum geht es nicht richtig vorwärts? Die Antwort wird hier nicht verraten, die Pointe kommt am Schluss des Stücks, das der St.Galler Theaterdirektor Jonas Knecht bei der Autorin in Auftrag gegeben hat und das nächsten Mittwoch uraufgeführt wird.

Dass die Lebensqualität einer Stadt nicht von ihrer Grösse abhängt, weiss natürlich auch Brigitte Schmid-Gugler, die seit dreissig Jahren hier (gerne) lebt und in dieser Zeit sehr viel über St.Gallen und seine Kultur geschrieben hat. Bis vor einigen Jahren als Kulturredaktorin dieser Zeitung.

Theaterstücke hatte sie schon einige in der Schublade. Mit «Hotspot Ost» wirft sie nun einen Blick auf ihre Stadt, den sie selbst als «ambivalent» bezeichnet. Satire, Ironie, auch Groteske, das muss natürlich sein in einem Theatertext über eine Stadt, die von aussen nur über Bratwurst, Olma und den speziellen Dialekt wahrgenommen wird.

Ein Blick auf St.Gallen ohne Hohn und Spott

Brigitte Schmid-Guglers Blick ist aber frei von Hohn und Spott, dafür ist es aber oft ein amüsierter und versöhnlicher auf den eigenen Lebensraum. Politik ist langsam und zäh, und die Themen der Stadtentwicklung bleiben über die Jahre eigentlich immer dieselben, aber das ist nicht nur in St.Gallen so. Die Randstellung der Stadt im Osten des Landes, den latenten Minderwertigkeitskomplex schaut das Stück indes nicht moralisierend, sondern augenzwinkernd an.

Geplant war es schon vor dem Lockdown und hätte in der Lokremise neben Kinok und Theatersaal auch in der Kunstzone spielen sollen. Gedacht war es anfänglich auch als Start einer Theaterserie über die Befindlichkeiten in der Stadt. Jetzt spielt das Stück nur noch im Theatersaal der Lokremise. Die Idee einer Serie wurde aufgegeben.

Das Nazi-Nest am Rosenberg

Brigitte Schmid-Gugler kennt ihre Stadt sehr genau, hat aber fürs Theaterstück weiter intensiv recherchiert. Auch über die dunkle Nazivergangenheit und die vielen Hitler-Verehrer. Ganz in der Nähe ihres Hauses am Höhenweg steht eine Villa, die damals eine Nazi-Abhörzentrale war. Der Rosenberg, ein Quartier «im Dauerwinterschlaf» kriegt überhaupt einiges Fett ab. Warum nicht die Menschen, die dort manchmal ganz allein eine Riesenvilla bewohnen ins Lachenquartier umsiedeln und auf dem Rosenberg mit verdichtetem Bauen anfangen?

«Holt ein bisschen Welschland her», sagt die gebürtige Welschländerin Brigitte Schmid-Gugler. Bild: Michel Canonica

Schelmisch skizziert die Autorin die langsamen Mühlen der Politik und wünscht sich, dass das Publikum nach dem Theaterabend mit einer geschärften Wahrnehmung der eigenen Heimat nach Hause gehe, aber auch mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Einen «Tsunami der Zukunft» wollen die Stadtplaner grossspurig entfachen, etwas tun, damit es mit dem Minderwertigkeitskomplex mal weniger wird an diesem Ort, wo «der Sankt an jedem Wurstzipfel hängt». Auch der Regisseur und Theaterdirektor Jonas Knecht findet:

«Mehr Selbstbewusstsein täte der Stadt gut, um endlich das Stigma von der Randlage loszuwerden.»

Zwischen Grossstadtträumen und Minderwertigkeitskomplex spielt der Plot, den der Theologe Rolf Bossart entworfen hat. «Holt ein bisschen Welschland her», wünscht sich die gebürtige Welschländerin Brigitte Schmid-Gugler in «Hotspot Ost». Eine quirlige, wache Autorin ist sie. Nach einem Lyrikband letztes Jahr kommt aktuell auch ihre neue Prosa heraus («Am Hummelwald» im Orte Verlag).

Auch ein versöhnlicher Umgang mit den Wunden

Es ist nicht zuletzt der Blick der «Eingewanderten» auf ihre Stadt, der das Stück zu einem humorvoll-kritischen macht, den Finger aber versöhnlich auf die Wunden legt, auch auf den bis heute unbeholfenen Umgang mit dem Heiligen Gallus als omnipräsentem Werbeträger. «Gallus ist doch ein Würstchen», sagt die Autorin lachend, dem sie in «Hotspot Ost» eine eigene Rolle zugedacht hat. «Und wir müssen ihn doch nicht für alles instrumentalisieren.»

Uraufführung: Mi, 15.9., 20 Uhr (Lokremise St.Gallen); Matinee: So, 12.9. 11 Uhr (Lokremise).