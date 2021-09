Der Komponist Oliver Rutz führt sein Stück über Robert Walser auf

uraufführung Patient 3561 im Prosastückkittel: Der Toggenburger Oliver Rutz vertont das Verstummen des Autors Robert Walser Im Rahmen des Festivals Rümlingen wird die neue Komposition des Toggenburgers Oliver Rutz uraufgeführt. Es geht um die letzten Jahre des Schriftstellers Robert Walser: «Sonst zieh’ ich immer erst einen Prosastückkittel an», heisst das Werk, das am am Freitag, 17. September, auf dem Areal des Psychiatrischen Zentrums Herisau zu hören ist. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 14.09.2021, 17.00 Uhr

Robert Walser im Jahr 1954 auf einem Spaziergang in Herisau. Bild: PD

«Schlendernd», «im musikalischen Plauderton», «wuchtig», «hakenschlagend, unstringent» – Oliver Rutz fällt es nicht schwer, den Walser-Stil in Worte zu fassen. Um den bummelnden Dichter auch musikalisch einzufangen, folgte er ein Jahr lang den Spuren Robert Walsers, der 23 Jahre in der Heilanstalt Herisau verbracht hat: Der Toggenburger Komponist spazierte durch Herisau, stöberte in Walsers Nachlass, brütete über seinen Schriften, verglich Transkriptionen, studierte seine Krankenakte und beschäftigte sich mit dem schreibenden Aufschrei, der auf Walsers Tod folgte. «Sonst zieh’ ich immer erst einen Prosastückkittel an», nennt Rutz die musikalische Hommage, das Porträt des verstummenden Dichters. Am Freitag, 17. September, wird das Werk von Oliver Rutz im Rahmen des Festivals Neue Musik Rümlingen in Herisau uraufgeführt.

Das Unterwegssein braucht er so wie Robert Walser: Der 22-jährige Komponist Oliver Rutz. Bild: PD

2019 gewann der 22-jährige Komponist mit seinem Walser-Werk den Kompositionswettbewerb des Kantons Appenzell Ausserrhoden – letztes Jahr erhielt er das Angebot, seine Komposition im Rahmen des Festivals Neue Musik Rümlingen vorzustellen. Das Basler Festival will den Fall Walser von hinten aufrollen: Es beginnt am 16. September im Psychiatrischen Zentrum Herisau mit dem stummen Ende des zum «Patienten 3561» gewordenen Dichters und wandert dann durchs ganze Appenzellerland, von Herisau über Teufen, Wald und Rehetobel bis nach Heiden, wo das Festival am Sonntag im Lindensaal endet.

Unterwegs werden über 20 neue Walser Vertonungen präsentiert. Neben Walsers Prosa und Gedichten bieten vor allem die 23 Jahre viel Stoff, in denen sich der Schriftsteller komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog, nichts mehr veröffentlichte und mit der Diagnose Schizophrenie in der Heilanstalt Herisau lebte.

Spazierend aus dem Leben treten

Das Fortbewegen steht im Mittelpunkt, im Festival und bei Walser, der schon als «König der Spaziergänger» bezeichnet wurde. Walsers Unterwegssein-Müssen habe Rutz besonders fasziniert. «Man muss aus dem Leben treten, um auf das Leben zu sehen». So, vermutet er, habe Walser zu seinen aphoristischen Beobachtungen gefunden. Es sei kein Zufall, dass Walsers berühmtestes Werk «der Spaziergang» heisse. Das Spazieren nehmen die Walser-Vertonungen in verschiedener Weise auf. «Die Kunst geht in den Wald, auf die Strasse und bewegt sich von selbst. Die Konzentriertheit eines Konzertsaals löst sich auf», erklärt Rutz.

Er komponiere einfach das, was ihm über den Weg laufe, sagt Rutz, der zurzeit an der Musikakademie in Basel Komposition studiert. Über Robert Walser sei er lesend und bummelnd immer wieder gestolpert:

«Wenn man in Herisau unterwegs ist, begegnet man Walser ständig. An einem Feuerwehrdepot prangt zum Beispiel das Zitat: ‹Mitten im ununterbrochenen Vorwärts hatte ich Lust stillzustehen.› Wunderschön.»

Rutz’ Komposition wird unterwegs auf dem Robert-Walser-Pfad aufgeführt. Er schreibt für eine Frauenstimme, zwei Männerstimmen und für das Lieblingsinstrument Walsers, das Akkordeon, das Walser selbst «die Handharfe» nennt. Das Unterwegssein wird durch kleine Glocken symbolisiert, welche die Teilnehmenden auf dem Spaziergang bei sich tragen: Das Gehen wird von einem omnipräsenten Klangteppich begleitet.

«In Walser hat es sicher noch gebrodelt»

Keine Geheim-, sondern Sütterlinschrift: Walsers Mikrografie auf einem Honorarschein. Bild: Robert Walser-Archiv

«Sonst zieh’ ich immer erst einen Prosastückkittel, also eine Art Schriftstellerjacke an», schreibt Robert Walser im Jahr 1925 in klitzekleiner Sütterlinschrift in seinen Mikrogrammen. Lange hielt man sie für eine Geheimschrift, allerdings nutzte er die mikrografische Schrift als Skizzentechnik, bevor er die Texte mit Feder reinschrieb. Rutz stellt in seiner Komposition die Übersetzungsversuche einander gegenüber.

Ein Halt auf dem Walser-Pfad ist dessen Todesort auf der Wachtenegg. Dort wird das Publikum wieder Teil der Komposition: Mittels einer Brausetablette, die alle Teilnehmenden in den Mund nehmen, erfährt jeder, wie es ist, etwas nur für sich zu hören: «In Walser hat es sicher gebrodelt, ohne dass er es teilen konnte», sagt Rutz.

Im Rahmen des Festivals wird nicht so viel Weg zurück gelegt, wie das Konzertkonzept vorsieht: Das Publikum spaziert am 17. September um 16.30 Uhr mit den Musizierenden rund um die Heilanstalt, begleitet von Vorträgen von Barbara Auer. Die vollständige Walser-Wanderung – vom Robert-Walser-Brunnen, zur Heilanstalt, über den Roserwald, zur Wachtenegg und zurück ins Dorf – findet am 19. und 25. September statt.

Tickets für die Veranstaltungen des Festivals Rümlingen unter www.kulturticket.ch erhältlich. Für die Konzerte am So., 19. September, 16 Uhr und Sa., 25. September, 14 Uhr, wird um Reservation unter oliver.rutz@gmx.ch gebeten. Treffpunkt beim Walser-Brunnen, Herisau. Eintritt frei, Kollekte.