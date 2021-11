TAK in Schaan spielt Quaderers «Für immer die Alpen»

Uraufführung Liechtensteins verlorener Sohn: Das TAK in Schaan bringt Benjamin Quaderers sensationelles Romandebüt «Für immer die Alpen» auf die Bühne Ein Schauspieler allein genügt nicht, um den Hochstapler und Datendieb Heinrich Kieber alias Johann Kaiser zu verkörpern. Also machen zwei Männer und zwei Frauen eine multiple Persönlichkeit aus ihm – und spielen gleich auch noch den Rest der Welt und des Fürstentums. Am Samstag hatte das aberwitzige Vergnügen unter der Regie von Friederike Heller Premiere im Theater am Kirchplatz. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 08.11.2021, 17.00 Uhr

Fürstin Gina (Andrea Quirbach) hält ihre schützende Hand über Johann Kaiser, den Kinderheim-Insassen und späteren Datendieb. Hier spielt ihn gerade Thomas Beck. Bild: Ilja Mess

Der Stoff ist heiss begehrt. So wie die «Steuer-CDs», die Heinrich Kieber als ehemaliger Mitarbeiter der Vaduzer LGT Treuhand AG vor Jahren tollkühn dem deutschen Bundesnachrichtendienst zum Kauf anbot. ein Back-up vertraulicher Kundendaten auf simplen CD-ROMs, die ein Vermögen wert waren. Es ging um Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe. Am 14. Februar 2008, just am Geburtstag des Fürsten Hans-Adam II., wurde die Liechtensteiner Steueraffäre öffentlich bekannt; die florierende Finanzwirtschaft des Fürstentums stürzte in eine Krise.

2021, am Premierenabend im Theater am Kirchplatz, ist davon nichts zu spüren. Man hat ganz andere Krisen durchgemacht in letzter Zeit, sie vorerst glücklich überstanden. Die Lust am Spiel, am geistreichen Vergnügen ist dabei offensichtlich nicht verloren gegangen. Mit Kieber alias Johann Kaiser zurück in die Kindheit eines Schwindlers und Datendiebs zu springen, auf dem geklauten Moped mit 30 km/h über die Alpen zu knattern und dann einen Coup nach dem anderen zu landen, bis hin zu den begehrten Daten-CDs: Das ist ein intelligenter Theaterstreich, zweifellos. Vor allem, wenn die Fakten längst Literatur geworden sind.



Die Wirklichkeit hat sich verflüssigt

Kieber wurde 2008 zum Staatsfeind Nummer eins; er tauchte unter, meldete sich nach einer Zeugenaussage vor dem US-Senat noch einmal mit einem Buch im Internet, «Der Fürst, der Dieb, die Daten». Seither herrscht Funkstille. Ob er noch lebt, ist nicht bekannt – und sollt es so sein, dann heisst er sicher nicht mehr Heinrich Kieber, auch nicht Johann Kaiser. So nennt er sich in Benjamin Quaderers 2020 erschienenem Debütroman «Für immer die Alpen», auf knapp 600 haarsträubenden und blitzgescheiten Seiten. Das Buch, ein postmoderner Schelmen- und Hochstaplerroman, bringt zumindest eine Wahrheit ans Tageslicht: Die Tatsache, dass sich die Wirklichkeit verflüssigt hat, zu Geld geworden ist.



Glückliche Gründer einer Stiftung: Geld spielt die Hauptrolle in «Für immer die Alpen» nach dem Roman von Benjamin Quaderer. Bild: Ilja Mess

Quaderer, 1989 in Feldkirch geboren und in Liechtenstein aufgewachsen, genoss das seltene Glück eines Jungautors, um dessen Erstling sich die Verlage reissen. Als sein Roman schliesslich im vergangenen Frühjahr bei Luchterhand herauskam, gab es zwar wenig Gelegenheit für öffentliche Auftritte, doch durch den Lockdown immerhin reichlich Zeit zum Lesen. Nicht nur die literarisch trickreichen 600 Seiten. Auch die sich beinahe überschlagenden Kritiken in den deutschen Feuilletons.

Episoden aus der Kindheit eines Lügenkünstlers

Da wundert es wenig, dass das gefeierte Liechtensteiner Schelmenstück und Nationalepos aus einer Aussenseiterperspektive nur ein Jahr später bereits auf die Bühne kommt. Und wo könnte die Uraufführung besser passen als im Theater am Kirchplatz in Schaan? Zur nächsten Bank und Tiefgarage mit diskreten Ausgängen ist es nicht weit, ebenso wenig zu den Schauplätzen einer verkorksten Kindheit, aus der ein Lügenkünstler und gerissener Betrüger hervorgegangen ist. Ein Antiheld, dem man trotz allem Sympathie entgegenbringt, oder zumindest ein Fünkchen Bewunderung. Muss doch erst einmal jemand so dreist sein wie Johann Kaiser.



Die fabelhaften Vier, die im TAK in die Haut des Hochstaplers (und aller anderen Figuren) schlüpfen: Carlotta Hein, Julian von Hansemann, Thomas Beck, Andrea Quirbach (v.l.n.r.). Bild: Ilja Mess

Einer? In Friederike Hellers Bühnenversion, einer Co-Produktion des Liechtensteiner Theaters am Kirchplatz und des Staatstheaters Mainz, ausgestattet von Sabine Kohlstedt, ziehen sich in zweieinhalb Stunden gleich vier Schauspieler den altmodischen Strickpullunder (später die Lacoste-Hemden aus zweiter Hand) über, um Kieber alias Johann Kaiser zu spielen. Als Baby, Kleinkind, Kinderheim-Insassen, als Töff-Flüchtling und falschen Hilti-Erben; als Gefolterten und paranoiden Rächer, schliesslich als den im Zeugenschutzprogramm Untergetauchten.

Die Reihenfolge wird dabei nicht streng chronologisch eingehalten. Die Bühnenfassung wirft grell-komische Schlaglichter auf die verzwickte Geschichte und streift dabei immer wieder das absurde Theater. Carlotta Hein, Andrea Quirbach, Thomas Beck und Julian von Hansemann ziehen alle Register; man muss nicht zwingend den Roman gelesen haben, um den immer wilderen Episoden folgen zu können und sich dabei halb tot zu lachen. Natürlich immer ein bisschen gequält: Ist die Welt wirklich so schlimm? Zumindest im Theater lässt sich mit dieser Einsicht leben.