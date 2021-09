Uraufführung des St. Gallen-Stücks «HotSpotOst» in der Lokremise

Uraufführung Gallus ist an allem schuld: Das Stück «HotSpotOst» in der Lokremise entwaffnet «Sankt Irgendwo im Nirgendwo» beim urbanen Überlebenskampf Eine ganze Taskforce hat mitgewirkt und mitgeschrieben am Schauspielprojekt «HotSpotOst» des Theaters St.Gallen. Der ortsübliche Widerspruch zwischen Minderwertigkeitskomplex und latentem Grössenwahn wird aufs Korn genommen – und auf die leichte Schulter. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 16.09.2021, 17.00 Uhr

Stadtpräsident und Stadtpatron: Marcus Schäfer mit Vater Gallus und Bär – Investoren locken sie nicht in den Hotspot der Ostschweiz. Bild: Tanja Dorendorf

An Visionen für St.Gallen mangelt es nicht zwischen Riethüsli und Rosenberg, das wird schnell klar an diesem Theaterabend in der Lokremise. Ebenso, dass die Menschen hier nicht zu den «Verlierer:innen» im Contest um die Zukunft zählen wollen. Sondern zäh und bienenfleissig sind mit ihren Innovationsprojekten – von denen die meisten jedoch in der Tonne landen. Dass die St.Galler, Frauen mitgemeint, alles geben im Einsatz für ihre Stadt. Für ein beschauliches, man könnte auch sagen: verschlafenes Stück Paradies, das Fremde und Zugereiste (allen voran Gallus) gern als «Kraftort» sehen.

«St.Irgendwo im Nirgendwo» soll sich wandeln, klar. Aber doch bitte nicht zu sehr. Ein Mega-Spa auf der Kinderfestwiese, mit unterirdischem Schwimmbad und Blick auf den Bodensee? So etwas kann nur einem russischen Investor einfallen. Geht gar nicht. Sogar der «Stapi», hier noch männlich, sieht das ein. Aber wie soll St.Gallen dann zum «Hotspot» werden, den letzten freien Platz an den Fördertöpfen des Bundes bekommen, sich gegen trendige Konkurrenten durchsetzen? Um diese Frage kreist «HotSpotOst», das am Mittwochabend in der Lokremise uraufgeführte Schauspielprojekt des Theaters St.Gallen. Wer es gesehen hat, weiss: So dürfte diese städtische Institution künftig gar nicht mehr heissen ... Stopp, genug gespoilert.



Erst Ideenbegräbnis, dann Entgallifizierung

Stress im Rathaus: Der Stadt fehlen 20'000 Einwohner zur Metropole. Doch woher nehmen – aus Gossau?

Bild: Tanja Dorendorf

Da laufen also, nach einem betont entspannten Prolog mit Hausmeister, Raumpflegerin und Regionalradio, anfangs die Telefone heiss im Rathaus. Vom Stadtpräsidenten über die Siedlungsbeauftragte bis zum Praktikanten. Alle haben sie, bei selbstverständlich flachen Hierarchien, am echt sanktgallisch «schmörzeligen» Arbeitsplätzchen ihren Investor an der Strippe. Sie reden wild, wie die Jünger an Pfingsten, auf die Verhandlungspartner ein. Das Wunder freilich ist von kurzer Dauer. Danach versammelt man sich wieder einmal zum Ideenbegräbnis rund um den Müllcontainer. Und rappelt sich zum nächsten Anlauf auf. Bis irgendwann klar wird, welche Altlast hier entsorgt werden muss.



Neunzig Minuten lang dauert die Nabelschau; der Abend wirft satirische Schlaglichter auf eine Stadt im urbanen Überlebenskampf, im Ringen um Anerkennung von aussen. Dabei gebricht es den Schweizer Ossis im kargen Bühnenbüro, das Michael Köpke in die Lok gestellt hat, vor allem an Selbstbewusstsein. Abschauen könnte man es sich bei Herrn Winterthurer: In Gestalt von Bruno Riedl verströmt er Arroganz aus jeder Pore, während die armen St.Galler Rathauswürstchen über ihrem Imageproblem schwitzen.

Aus dem Wörterbuch des Standortmarketings

An Marcus Schäfer als «Stapi» lässt sich unschwer ablesen, dass eine auftoupierte Sprayfrisur nicht ausreicht, um St.Gallen wieder gross zu machen, zumindest grösser, sagen wir um 20'000 «Einwohner:innen», die zu den Hunderttausend fehlen. Immerhin wird in der fiktiven City konsequent gegendert. Will hier irgendwer von gestern sein? Der Staff und die beigezogenen Experten sicher nicht. Das betriebswirtschaftliche, blumig aufgehübschte Vokabular des Standortmarketings geht Anja Tobler, Pascale Pfeuti und den beiden Theater-Praktikanten Lea Marie Jacobsen und Jonathan Ferrari über die Lippen wie Gallusbier. Doch merkt man gleichwohl, wie fad es schmeckt.

Visionen für die Tonne: Jonathan Ferrari, Anja Tobler und Pascal Pfeuti haben schon viele Innovationsprojekte entsorgt. Bild: Tanja Dorendorf

Nachgewürzt wird mit Doku-Einspielern, kurzen Videostatements, in denen bekannte St.Galler Köpfe aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Medien das Wort haben: Stadtpräsidentin Maria Pappa etwa. Kulturaktivistin Brigitte Kemmann oder Kuratorin Nadia Veronese, «Saiten»-Redaktorin Corinne Riedener und ja, liebe Männer, auch von euch dürfen ein paar ausgewählte ihren Senf dazugeben. Ausnahmsweise, denn es soll ja nicht dauernd um die Wurst gehen. Gelacht wird viel im Publikum, sogar bei den Einspielern, aber auch über Vater Gallus (Oliver Losehand), eine verschmitzt-feministische Mutter Helvetia (Diana Dengler) und die wiedererkennbare städtische Realsatire. Ein gutes Zeichen, eigentlich: Wer ätzt, verändert nichts. Humor setzt Energie frei.



Blick in die Seele einer Stadt

«HotSpotOst» ist kein Stück, das ein Big Boss im Alleingang am Schreibtisch hingeklotzt und dann den Schauspielerinnen und Schauspielern pfannenfertig serviert hätte. Vielmehr ist es eine «Stückentwicklung»: ein Kollektivprojekt, initiiert von Schauspieldirektor Jonas Knecht – er zeichnet auch für die Regie verantwortlich. Die Idee für den Plot stammt von Rolf Bosshart, Theologe und Publizist; dazu hat Brigitte Schmid-Gugler Szenen und Dialoge geliefert. Diese breiten viel Stoff aus und sticheln meistens fein, notfalls auch etwas grober.

Man merkt, dass die Autorin lang genug in der Stadt gelebt, genau hingeschaut und recherchiert hat. Ihr Text erinnert oft an Dürrenmatts Grotesken, dient aber nur als Materiallager. Die Beteiligten haben die Dialoge lustvoll zurechtgeschnitten, damit herumgepröbelt, sie weiterentwickelt. Das Resultat ist witzig und entwaffnend ehrlich, der Unterton so lässig wie die Musik von Andi Peter: eine Seelenspiegelung mit subtilem Swing.

Manches ist dabei freilich im Entwicklungsstadium steckengeblieben und läuft ins Leere. Mag Pascale Pfeuti auch taff das Hohelied der Strategien singen – so richtig verhebt die Mittelmasskomplexstrategie noch nicht, und die Kritik bleibt lieb, irgendwie. Jenu, wie sollte es anders sein bei einem Stück, das den Spot(t) auf St.Gallen richtet. Das letzte Wort hat übrigens ein prominenter Liedermacher, der Gallus glatt ersetzen könnte als Stadtpatron. Mit einer sympathisch rückwärtsgewandten Vision. In Zukunft also gern St.Manuel.