AUF EINEN KAFFEE Mit ... Der Flügel-Manager Luca Fazioli zu Gast in St.Gallen: «Unsere Instrumente symbolisieren den italienischen Belcanto» Seine Frau, die Pianistin Rachel Naomi Kudo, hat am Samstag die zweite Saison der St.Galler Konzertreihe «Opus 278» eröffnet. Luca Fazioli ist begeistert über den Flügel aus dem Hause seines Vaters und spricht bei einem Kaffee über die Philosophie und die Zukunft der Nobelmarke Fazioli. Martin Preisser 31.01.2022, 16.47 Uhr

Luca Fazioli, Junior-Manager der italienischen Fazioli-Flügel. Bilder: Ralph Ribi

Rachel Naomi Kudo, eine international erfolgreiche Pianistin mit japanisch-koreanischen Wurzeln, ist die Frau von Luca Fazioli, Sohn des Flügel-Visionärs Paolo Fazioli und heute Junior-Manager in der Firma des Vaters im friaulischen Sacile. Die Liebesgeschichte der beiden ist ein Stück Firmengeschichte. Rachel Naomi Kudo hatte im in die Fabrik integrierten Konzertsaal ein Rezital gegeben. Lucas Mutter hatte sich in den Klang des Spiels der jungen amerikanischen Pianistin verliebt und mit ihr lange Zeit Whatsapp-Nachrichten und Videos ausgetauscht. Später nahm Kudo am internationalen Klavierwettbewerb von Sydney teil, natürlich auf einem Fazioli. Luca Fazioli betreute in Sydney damals den Flügel. Dort funkte es dann zwischen den beiden.

1980 beschloss der ehemalige Büromöbelbauer Paolo Fazioli, einen neuen Flügel auf den Markt zu bringen. Angesichts grosser Konkurrenz anderer berühmter Flügelmarken wie etwa Steinway & Sons ein damals wagemutiges, wenn nicht sogar verwegenes Unterfangen. Heute hat sich Fazioli an die Spitze der weltbesten Instrumente gearbeitet. Man hört sie an internationalen Wettbewerben, sie stehen in wichtigen Konzertsälen, Opernhäusern und Musikhochschulen. Zuletzt hat 2021 der Kanadier Bruce Liu den Chopin-Wettbewerb in Warschau auf einem Fazioli gewonnen.

Diesen Fazioli haben bereits namhafte Stars wie die kandische Pianistin Angela Hewitt oder der US-amerikanische Jazzpianist Herbie Hancock gespielt. Jetzt bildet er das Herz einer St.Galler Konzertreihe.

Kunstwerke mit warmem Klang

«Mit seinem grossen Klangfarbenreichtum ist unser Flügel für Pianisten auch ein Risiko», sagt Luca Fazioli. «Die grössere Bandbreite an Möglichkeiten muss auch ausgeschöpft werden können. Dafür hinterlässt der Flügel dann aber beim Hörer einen besonderen Eindruck.»

Fazioli ist echtes italienisches Kunsthandwerk. Gerade einmal 150 Stück verlassen das Werk im beschaulichen Städtchen Sacile. Und es sollen auch in Zukunft nicht mehr werden, verspricht Luca, der seit fünf Jahren in der Firma des Vaters mitarbeitet. Der Klang eines Fazioli ist nicht metallisch, sondern warm und trotzdem transparent. Luca Fazioli sagt stolz:

«Unsere Instrumente tragen die DNA des italienischen Belcanto. Sie werden heute wegen dieses Klangmerkmals sofort wiedererkannt. Wir wollen kunsthandwerkliche Tradition und moderne Technologie verbinden.»

An die Vorstellung, dass eine Erfindung wie ein Flügel eigentlich abgeschlossen sei, glaubt Fazioli nicht. Stets wird an allen Details verbessert, geforscht, ausprobiert, immer mit dem Ziel, auch die Sprachfarbe des Italienischen, verwandelt in Flügelklang, rüberzubringen. Wartete man vor einiger Zeit vier bis fünf Monate auf einen neuen Fazioli, sind es aktuell anderthalb Jahre. Die Nachfrage nach den edlen Stücken ist auch in der Coronakrise gestiegen.

Rachel Naomi Kudo spielt die Klavierfassung des Schumann-Liebesliedes «Widmung» in der Fassung von Franz Liszt. Auf einem Flügel aus dem Hause ihres Schwiegervaters. Quelle: Youtube

Paolo Faziolis Flügel sind hörbares Ergebnis eines visionären Tüftlers und eng an die Person des heute 78-Jährigen gebunden. Faziolis Klangideal hätten heute alle 60 Mitarbeiter aber völlig verinnerlicht, sodass auch in Zukunft die Fazioli-Philosophie in jedem Instrument hörbar sein werde, sagt der 33-jährige Luca. Wie der Vater plant auch er für die nächsten Jahre keine Expansion. Er sagt:

«Wir bauen nur sehr wenige Flügel und können uns daher nicht ein einziges schlechtes Instrument erlauben.»

Luca Fazioli und die St.Galler Pianistin Claire Pasquier im Konzertraum der Reihe «Opus 278».

Dass ein Fazioli F278 (die Zahl bedeutet die Länge des Instruments) heute einer St.Galler Konzertreihe den Namen gibt, freut ihn. Er ist das erste Mal in der Gallus-Stadt und begeistert vom Konzertsaal an der Davidstrasse, den der Verein Opus 278 unter der künstlerischen Leitung von Claire Pasquier eingerichtet hat. «Hier herrscht ein familiärer Spirit», sagt Luca Fazioli und erinnert an die Intimität von Salonmusik in früheren Zeiten. «Ich finde, die besten Konzerte sind solche in einer intimen Atmosphäre, wo sich das Publikum, die Interpreten und das Instrument sehr nahe kommen», sagt Luca Fazioli und freut sich über den warmen, vollen und unverwechselbaren Klang des St.Galler Flügels aus dem Hause seines Vaters.

Die nächsten Konzerte rund um den Fazioli-Flügel an der Davidstrasse 40, St.Gallen: Schuberts «Winterreise» mit Steve Davislim (26. Februar); Sonorus Klaviertrio mit Mendelssohn und Schostakowitsch (26. März); weitere sechs Konzerte bis November 2022; Infos: www.opus278.ch