Matthias Moor hat einen neuen Bodenseekrimi geschrieben

Bodenseekrimi Der See und die Fischer stehen im Zentrum: Das neue Buch des Konstanzers Matthias Moor ist mehr als nur ein packender Krimi Carsten Arbeiter hat unter dem Pseudonym Matthias Moor einen neuen Kriminalroman herausgegeben. «Fischerkrieg am Bodensee» handelt von Mord und Gier – und von einer gefährdeten Natur. Eine Begegnung mit seinem Autor in Konstanz. Rolf App Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Der Konstanzer Carsten Arbeiter schreibt unter dem Pseudonym Matthias Moor. Bild: Lukas Ondreka/Südkurier

Was für ein Gegensatz zwischen Buch und Schöpfer. So düster und beklemmend sich vieles im «Fischerkrieg am Bodensee» liest, so freundlich und gelassen wirkt Carsten Arbeiter, der den Kriminalroman unter dem Pseudonym Matthias Moor geschrieben hat.

Seiner Fantasie ist Elisabeth Kaltenbacher entsprungen, die beim Joggen spurlos verschwindet und deren Familie darüber zerbricht. Er hat Alexandra ersonnen – die Tochter, die 15 Jahre später an diesen «kalten, tückischen Ort» zurückkehrt und die rasch auf «brüchiges Eis» gerät, wie es im Kriminalroman heisst.

Als Journalistin will sie die Konflikte um schrumpfende Fischbestände erkunden; unbekannte Fischer setzen neuerdings sogar die Brutbäume der gefrässigen Kormorane in Brand. Bei einem dieser Brände wird eine Leiche gefunden: ein Mann, der kurz zuvor mit Alexandra eine Nacht verbracht hat.

Der See wird zur heimlichen Hauptfigur

Während ein von ihr nach einem Überfall engagierter Privatdetektiv immer tiefer in die Konflikte von Menschen und Interessen eindringt, bekommt die heimliche Hauptperson von «Fischerkrieg am Bodensee» in intensiven Schilderungen Kontur. Es ist der See.

Jenseits der spannenden, an überraschenden Wendungen reichen und da und dort mit Humor und Ironie durchsetzten Kriminalhandlung ist «Fischerkrieg am Bodensee» auch ein Sachbuch geworden. In Dialoge und Debatten verpackt, wird das Dilemma einer Politik erkennbar, deren Erfolg – ein von Phosphaten befreiter See – zusammen mit den Kormoranen der Fischerei den Garaus zu machen droht. Könnten Fischzucht-Anstalten die Lösung sein? Auch das wird verhandelt, im Buch wie in der Wirklichkeit.

Wie Alexandra Kaltenbacher hat auch Carsten Arbeiter gut recherchiert. Seit 1991 lebt er in Konstanz, unterrichtet Deutsch und Geschichte am Gymnasium und ist in der Lehrerfortbildung tätig. Mit Frau und zwei Kindern wohnt er an traumhafter Lage über der Stadt. Unter uns liegt ein Weinberg, der zum Spital gehört. «Wäre es heute klar, könnten wir in der Ferne den Alpstein sehen», sagt Carsten Arbeiter, «und von der oberen Etage aus auch den See.»

Er kennt sich gut mit Fischen aus

Zusammen mit dem Sohn fährt er gern raus aufs Wasser. Er liebt die immer wieder wechselnden Stimmungen auf dem Wasser und er kennt sich gut aus mit den Fischen. «Ich angle, seit ich ein Kind war», sagt er. So hat es denn auch nahegelegen, den See und die Fischer ins Zentrum seines Kriminalromans zu stellen.

Carsten Arbeiter angelt, seit er klein war. Bild: Lukas Ondreka/Südkurier

Das Schreiben, das ist neben dem Unterrichten seine zweite grosse Leidenschaft. Und immer will er mit einem Kriminalfall auch ein Thema vertiefen. «Bei ‹Finstersee›, meinem ersten veröffentlichten Buch, stand, ausgelöst um die Plagiatsaffäre des damaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg, der Narzissmus im Zentrum», erzählt er, «bei ‹Flammensee› war es die paranoide Schizophrenie. Und im ‹Fischerkrieg› sind es Ökologie und Politik.»

Zur Schriftstellerei hat Carsten Arbeiter schon während des Studiums gefunden. «Ich habe ein Jahr in Irland studiert, einem Land, zu dem ich eine besondere Beziehung habe», erzählt er – wovon nicht zuletzt die ebenfalls in diesem Jahr erschienene «Irische Finsternis» zeugt. «Dort habe ich neben den Kursen einen ersten Roman geschrieben und an ein paar Verlage geschickt, ohne aber eine Rückmeldung zu bekommen.» Entmutigen liess er sich nicht, für «Finstersee» hat er dann eine Agentin gesucht, die ihn beim Emons Verlag untergebracht hat.

In diesem Verlag ist er sehr glücklich, «auch, weil ich nie unter Zeitdruck bin». Gründlich erkundet er sein Thema, entwirft die Handlung, parallel dazu die Charaktere, die im «Fischerkrieg» sehr plastisch mit ihrer individuellen Geschichte hervortreten. Dann arbeitet er in Intensivphasen am Text, legt ihn weg, denkt darüber nach. Zeigt ihn am Ende zuerst seiner Frau, dann Freunden, der Agentin und dem Verlagslektor. Und legt ihn, nach vielen Änderungen, uns vor, den Leserinnen und Lesern.

Matthias Moor: Fischerkrieg am Bodensee, Emons Verlag 2021