Und in der Mitte steht immer der Teufel: Tanzverbote haben in der Ostschweiz eine lange Tradition – auch in Seuchenzeiten

Um die Coronapandemie einzudämmen, haben die Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden ein Tanzverbot verhängt. Diese Massnahme wurde im Verlaufe der Jahrhunderte immer wieder ergriffen. Die Angst vor Seuchen und Naturgewalten verknüpfte sich dabei mit der Angst vor einer anderen Naturgewalt – der Erotik.

Rolf App 28.10.2020, 05.00 Uhr

Zu Coronazeiten undenkbar: Stobete im Gasthaus Bollenwees am Fälensee bei Brülisau, 30. Juli 2017.

Benjamin Manser

Wer jetzt gerade über die Coronaregeln stöhnt und sich in seiner Freiheit arg beschnitten fühlt, der sollte sich mal probehalber ein paar Jahrhunderte zurückbeamen lassen – zum Beispiel ins Jahr 1581. Da erinnern die Innerrhoder Sittenwächter daran, dass «onvergessen» sei, wie der «Allmächtig Gott» die Menschen mit «ongewitter, hagel unnd grossen Wasser» gestraft habe nach den Alpstobeten. Deshalb sollten diese auch verboten sein. Und mit ihnen – wie jetzt wieder – das Tanzen.

Es ist ein Verbot, das immer und immer wieder erneuert wird. Jahr für Jahr werden diese sogenannten «Grossen Mandate» «nachgeführt, präzisiert, verschärft, abgeändert, der Zeit und den Verhältnissen angepasst und wohl auch jährlich von der Kanzel verlesen», schreibt Joe Manser in seiner Geschichte der Innerrhoder Tanzmusik. Denn der Mensch müsse ein gottesfürchtiges Leben führen, um den Schirm Gottes zu erhalten.

Was man gegen eine Viehseuche tun kann

Nicole Stadelmann.

Urs Bucher

Dieser Schirm ist akut in Gefahr, wenn eine Seuche grassiert. Als Beispiel nennt Nicole Stadelmann vom Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen ein Sendschreiben der Verwaltung des Fürstabts von St.Gallen an Appenzell aus dem Jahr 1732, das im Landesarchiv Appenzell Innerrhoden aufbewahrt wird.

Da wird zum einen davor gewarnt, dass sich von Schaffhausen her eine Viehseuche im Bodenseeraum ausbreite, und dass die Zürcher ein Medikament gegen sie empfehlen, das in den Apotheken der Region verfügbar sei. Dann aber wird eine Reihe von Massnahmen aufgezählt, auf die sich Stadt und Kloster St.Gallen geeinigt hätten. Fälle müssen sofort gemeldet, Ställe mit infizierten Tieren sollen isoliert werden.

Ausserdem gilt für das katholische Untertanengebiet der Fürstabtei: Messen werden gelesen, Prozessionen abgehalten und Stobeten und andere Tanzvergnügen verboten. Denn, so Nicole Stadelmann:

«Man glaubte mit Ausschweifungen wie Trinken, Wirtshausbesuchen und auch Tanzen, den Zorn Gottes zusätzlich zu befeuern.»

Doch warum taucht gerade das Tanzen wieder und wieder auf in diesen Sittenmandaten des 16. bis 18. Jahrhunderts, in denen den Menschen bis hin zu Kleidung und Haarschnitt alles und jedes vorgeschrieben wird auf eine Art und Weise, wie sich die Menschen das heute unmöglich mehr gefallen liessen? Und zwar in katholischen wie in reformierten Gebieten?

Da verknüpft sich die Angst vor Seuchen und Naturgewalten mit der Angst vor einer andern Naturgewalt – der Erotik. Die Kirche sieht im Tanz ein Abbild des Bösen, ganz nach dem Mahnwort des Kirchenvaters Augustinus: «Der Tanz ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt der Teufel ist.» Und Thomas von Aquin hat hinzugefügt: «Zeige man mir nur eine Person, welche bei dem Tanze ist frömmer geworden!»

«Der geilen Jugend die Zügel viel zu lang lassen»



Nein, frömmer wird man nicht. Auch nicht bei anderen Vergnügungen, gegen die die Obrigkeit vorgeht. Das Spielen etwa. Oder das Rauchen. Beim Tabakkonsum gibt sie letzten Endes nach, während sie «beim Tanzen hart blieb», wie Max Baumann in der «St.Galler Geschichte» schreibt. «Noch 1796 untersagte es der Rat ‹jedermann sowohl in öffentlichen Wirts- und Zunft – als aber auch in Privathäusern zu allen Zeiten gänzlich›. Während er für das Spielen eine Busse von 5 Gulden androhte, betrug sie für das Tanzen 15 Gulden!»

Für eine besonders schändliche Unsitte hielten die Behörden die «Knaben- und Töchter-Stubeten und andere dergleichen Trunke und Versammlungen des jungen, ledigen Volkes bei nächtlicher Weile», und gaben die Schuld Eltern und Lehrmeistern, welche «der geilen Jugend die Zügel viel zu lang lassen».

Gerade die penetrante Wiederholung von Warnungen und Verboten zeigt: Gegen die Urkräfte des Menschen sind Kirche wie Staat machtlos. Joe Manser fasst zusammen:

«Mahnworte und Verbote scheinen da gewesen zu sein, um missachtet zu werden.»