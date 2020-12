Umzug Bach geht in die Olma-Halle, die Kirche bleibt im Dorf: Wegen Corona verlässt die Bach-Stiftung St.Gallen 2021 vorläufig ihren «Wallfahrtsort» Trogen Im Januar soll es weitergehen mit der Kantaten-Gesamtaufführung der J.S. Bach-Stiftung – aus Platzgründen künftig auf dem Olma-Areal, nicht in der Kirche Trogen. Es werde Zeit, aus der Ruhe des coronabedingten Sabbatjahres wieder zum produzierenden Modus zurückzukehren: auch um den Stiftungszweck zu erfüllen. Bettina Kugler 04.12.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Chor und Orchester der Bach-Stiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz in der evangelischen Kirche Trogen. Bild: J. S. Bach-Stiftung St. Gallen

Der Artikel wirkt wie aus der Zeit gefallen. «Appenzeller Dorfkultur», so titelte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» noch im November 2020 ein ausführliches Porträt der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen und ihres auf Jahrzehnte angelegten Kantatenprojekts in Trogen. Im Text kein Wort davon, dass sich die Stiftung bereits im Frühjahr, als viele Ensembles noch auf eine Rückkehr zum gewohnten Konzertbetrieb nach den Sommerferien hofften, in ein «Sabbatjahr» bis Ende 2020 verabschiedet hatte und ihre Aktivitäten mit Streamings und digitalen Werkstatteinblicken einstweilen ganz vom Dorf ins Internet verlegte.

Von der neuesten Veränderung der «Appenzeller Dorfkultur» konnte der Verfasser des Artikels Anfang November noch nichts ahnen: Dass sich die Bach-Stiftung ab Januar zwar zurückmelden, aber für das gesamte Kantaten-Jahr 2021 von ihrem lieb gewordenen Aufführungsort Trogen verabschieden und nach St. Gallen zügeln würde. Nicht in eine grössere Kirche - sondern in eine Halle auf dem Olma-Areal. Geschäftsführer Xoán Castiñeira begründet die Entscheidung:

«Die Kirchen im Appenzellerland kommen als Veranstaltungsorte vorläufig nicht infrage, da der Bühnenraum, sprich der Chor, für unsere Aufführenden zu eng ist, wenn die Abstände risikogerecht ausfallen sollen.»

Dirigent Rudolf Lutz, musikalischer Leiter der Bach-Stiftung St. Gallen.

Bild: Nik Roth

Bach in der Olma? Bislang gehörte es zum Selbstverständnis des Projekts, dass die Kantaten vom kleinen Dorf in die weite Welt ausstrahlen und in einer evangelischen Kirche adäquat und authentisch zur Aufführung kommen: im Geiste ihres Komponisten. «Wir haben vieles in Erwägung gezogen, haben Pläne gezeichnet und sie wieder verworfen», sagt Rudolf Lutz, musikalischer Leiter der Bach-Stiftung. «Auch in der Kirche St. Laurenzen wäre es unmöglich gewesen, selbst wenn die Streicher Masken getragen hätten. Irgendwann blieb dann noch Plan D oder E, und wir dachten: Olma, ja warum eigentlich nicht?»

Die Akustik wird eine ständige Herausforderung sein

Dass die Akustik in einer grossen Messehalle nicht schlecht sein muss, weiss Lutz aus eigener sporadischer Olma-Erfahrung, lange vor dem Bach-Mammutprojekt. Der Tonmeister der Firma Gallus Media, die seit Jahren die Trogner Kantatenaufführungen aufzeichnet, habe ihn beruhigt und ermutigt. «Man wird wohl wegen der Raumgrösse leicht verstärken und dann jeweils in Feedbackrunden schauen müssen, was noch besser sein könnte. Doch ich bin hoffnungsvoll», sagt Lutz.

«Die Kirche ist zwar schön und stimmig, aber doch nicht das Wesentliche bei unserem Musizieren. Das sehe ich eher in der grossen Vertrautheit und darin, dass wir uns als Bach-Familie verstehen und in diesem Geist zusammenarbeiten.»

Diese gewachsene Gemeinschaft, den Austausch, die Begegnung mit seinen Musikerinnen und Musikern habe er im Sabbatjahr enorm vermisst – nebst den grossen internationalen Auftritten, die Chor und Orchester der Bach-Stiftung 2020 gehabt hätten: in Rom bei Papst Franziskus, in Leipzig am Bach-Fest, in Japan und Kanada.

«Sonst verliert der Stiftungszweck seine Legitimation»

Xoán Castiñeira, Geschäftsführer der J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. Bild: Severin Bigler

Wichtig sei, dass es nun endlich weitergehe, betont Geschäftsführer Xoán Castiñeira. Schliesslich sei die Gesamtaufführung und Vermittlung des Vokalwerks von Johann Sebastian Bach Ziel und Zweck der Bach-Stiftung. Er sagt:

«Wenn wir noch länger abwarten, verliert dieser Stiftungszweck seine Legitimation. Wir schulden es darüber hinaus unseren Künstlerinnen und Künstlern und unseren Abonnenten, nun wieder zum Produktionsmodus zurückzukehren.»

Das Publikum könne in der lichten Halle grosszügig im Raum verteilt werden; man hoffe sogar darauf, mit der Zeit wieder auf Masken verzichten und einen Imbiss zwischen Workshop und Konzert durchführen zu können. Die Kosten für den vorläufigen Umzug sind jedoch beträchtlich. Allein die Hallenmiete werde das Vierfache betragen, sagt Castiñeira, hinzu kommen höhere Aufwendungen für die Technik und die Aufzeichnungen in Ton und Bild.

Höhere Ticketpreise – und weiterhin viele Unwägbarkeiten

Doch er vertraut darauf, dass das Stammpublikum auch in die Olma-Halle kommen und die um 20 Prozent erhöhten Ticketpreise akzeptieren wird. Die meisten der rund 150 festen Abonnenten haben sich bereits für das erste Konzert im Januar angemeldet; noch hofft Castiñeira, dass bis dahin wieder mehr als 50 Personen zugelassen sein werden. «Sonst werden wir eine Triage vornehmen.» Das hiesse, treues Publikum auslosen oder vertrösten zu müssen - dabei möchte man möglichst bald auch wieder Karten im Freiverkauf anbieten. 300 Personen hätten mit Abstand gut Platz, bis zu 500, falls die Abstände verringert werden könnten.

«Unser Image ist durchaus sehr mit Trogen als Spielort verbunden», räumt auch Castiñeira ein, «die Leute kommen gerne dorthin, obwohl es für viele weit und umständlich ist. Doch wann immer wir andere Orte gewählt haben, hiess es hinterher: In Trogen ist es schöner.» Rudolf Lutz spricht liebevoll von seinem «Wallfahrtsort», an den er 2022 selbstverständlich gern zurück möchte. Die Pandemie schränkt allerdings die Wahlmöglichkeiten zwangsläufig ein; da ist die Olma zumindest eine Sicherheit.

Bleiben genügend andere Unwägbarkeiten. Noch sind die Corona-Infektionszahlen hoch; noch gibt es Reisebeschränkungen für Musiker, auf welche Rudolf Lutz ungern verzichten würde; noch hat der Bundesrat das Auftrittsverbot für Chöre nicht aufgehoben: Es betrifft auch Profichöre wie jenen der Bach-Stiftung. Was, wenn es bis Januar nicht anders wird? «Wir bleiben flexibel», sagt Rudolf Lutz:

«Wir machen es wie Bach. Der musste auch mit den gerade verfügbaren Kräften arbeiten und notfalls umbesetzen.»

Ganz sicher wird Lutz seinen Taktstock wieder brauchen: Das Musizieren auf Distanz wird er nicht mehr so einfach aus dem Handgelenk schütteln und mit sprechender Mimik lenken können wie zuletzt, am Cembalo, ganz nah bei seiner Bach-Familie.