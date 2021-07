Quartierfest im Bahnhof Bruggen

Der Bahnhof Bruggen veranstaltet am 31. Juli ein Fest für die Bevölkerung. Nicht nur an diesem Samstag, sondern regelmässig soll sich die Bevölkerung am Bahnhof treffen. Um dieses Ziel zu erreichen, macht der Betreiberverein 9014 den nächsten Schritt.

Roger Berhalter 28.07.2021, 20.02 Uhr