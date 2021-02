Umfrage «Wir sind müde und frustriert»: Die Ostschweizer Kinos müssen weiter warten – so wie James Bond Die Kinos bleiben bis mindestens 22. März geschlossen. Sie müssen damit auf die sonst umsatzstarken Wintermonate verzichten. Die Ostschweizer Kinobetreiber sind von den jüngsten Bundesratsbeschlüssen wenig überrascht, wie eine Umfrage zeigt. Manche greifen in der kinofreien Zeit zu unkonventionellen Methoden. Roger Berhalter 26.02.2021, 16.30 Uhr

Mit Abstand, mit Maske: So sah Kino im November aus, kurz vor dem zweiten Lockdown. Bild: Gaetan Bally (Zürich, 13. November 2020)

«Müde und frustriert» seien er und sein Team, sagt Christof Stillhard vom Cinema Luna in Frauenfeld nach den jüngsten Beschlüssen des Bundesrats. Frühestens am 22. März kann Stillhard wieder Filme in seinen zwei Kinosälen zeigen. Es sei auch höchste Eisenbahn: «Finanziell können wir nicht mehr lange durchhalten», sagt der Kinobetreiber und lässt Kritik anklingen: «Man kann ein Schutzkonzept nirgends besser einhalten als in einem Kino oder einem Theater.»

Christof Stillhard von der Programmleitung des Cinema Luna in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Massnahmen wie Abstandhalten, Lüften und Kontaktdaten-Erfassen liessen sich in einem Kino gut umsetzen. «Jeder benutzte Kugelschreiber wird bei uns desinfiziert.» Stillhard sagt aber auch:

«Wir halten uns natürlich an die Vorschriften und hoffen, dass es bald wieder besser wird. Wir freuen uns auf die grosse Leinwand!»

Auch Sandra Meier vom Kinok in St.Gallen zitiert Studien, denen zufolge Kino- und Theatersäle im Vergleich zu anderen Räumen als sehr sicher gälten. So auch das 100 Plätze zählende Kinok in der Lokremise. Nicht zuletzt wegen der Lüftung, welche die Saalluft alle fünf Minuten komplett austausche.

Sandra Meier, Leiterin des Kinok in der St.Galler Lokremise. Bild: Hanspeter Schiess

Meier freut sich ebenfalls darauf, wieder Filme zu zeigen und Publikum zu empfangen. Sie habe nicht damit gerechnet, schon im März öffnen zu dürfen. Deshalb sei sie überrascht von den jüngsten Ankündigungen des Bundesrats, kleinere kulturelle Veranstaltungen allenfalls schon am 22. März zuzulassen. «Wir haben frühestens mit April gerechnet.»

Filme zu 50 Jahre Frauenstimmrecht

Meier gibt zu bedenken, dass noch vieles unklar sei: Wie viel Publikum wird in den Kinosälen zugelassen? Welche Filme sind, wenn die Kinos öffnen, verfügbar? «Filme zu programmieren ist komplizierter geworden, gerade bei Premierenfilmen, die an einen Starttermin gebunden sind», sagt die Kinok-Leiterin. Ein Kino könne nicht von heute auf morgen ein Filmprogramm auf die Beine stellen, sondern sei von den Entscheidungen der Verleiher abhängig.

Dennoch sagt Meier: «Wir sind parat.» Geplant sei etwa ein Filmprogramm passend zur Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht. Auch der Film «Das neue Evangelium» des St.Galler Theatermachers Milo Rau soll demnächst starten. Zudem sei die finanzielle Situation des Kinok «noch nicht gravierend», Kurzarbeits- und Ausfallentschädigungen sei Dank.

Premieren finden online statt

Es sind verrückte Zeiten, auch für die Filmindustrie. Zum Beispiel hat der amerikanische Grosskonzern Disney damit begonnen, Filmpremieren ins Internet zu verlegen: «Mulan» und zuletzt der Animationsfilm «Soul» wurden nicht zuerst auf einer Kinoleinwand gezeigt, sondern im hauseigenen Streamingdienst Disney plus aufgeschaltet.

Und die Filmstarts teurer Grossproduktionen, die zur Deckung der Kosten auf Werberummel und auf möglichst viele Kinosäle angewiesen sind, werden immer wieder verschoben. Bestes Beispiel ist der neue James-Bond-Film. Aktuell ist die Premiere auf Oktober 2021 angesetzt – fast zwei Jahre nach dem ursprünglich geplanten Filmstart.

«Wir könnten sofort starten»

Mit solchen kommerziellen Überlegungen muss sich Peter Bötschi zum Glück nicht herumschlagen. Der Geschäftsführer des Kinos Passerelle in Wattwil sagt: «Wir sind ein Arthouse-Kino, das ist in der jetzigen Situation eher ein Vorteil.» Man habe noch Filme in der Hinterhand, die man bei Bedarf zeigen könne. «Wir könnten sofort starten.»

Peter Bötschi, Geschäftsführer des Kinos Passerelle in Wattwil. Bild: Sascha Erni

Er probiere aber, realistisch zu bleiben. «Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir im März öffnen dürfen.» Er sei vom Bundesrat nicht enttäuscht, auch wenn im Kino Passerelle ein sicherer Betrieb mit Schutzkonzept jederzeit möglich gewesen wäre. «Aber für jedes Restaurant und für jedes Kino eine Sonderlösung zu finden, das geht nun einmal nicht», stellt Bötschi klar.

Er reagiert derweil mit unkonventionellen Methoden auf die Lage. So habe er einem Freund eine Tasche voller DVD mitgegeben, damit dieser die kinofreie Zeit überbrücken könne. Und danach läuft der Kinobetrieb wieder, dessen ist sich Bötschi sicher:

«Die Leute dürsten danach, zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu erleben. Offline.»