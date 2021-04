UMFRAGE Von riesigem Jubel bis zu grosser Skepsis: Wie die Ostschweizer Kulturveranstalter auf die überraschenden Lockerungen reagieren Damit hatten sie alle nicht gerechnet. Als Bundesrat Alain Berset am Mittwochnachmittag Konzerte, Kino- und Theaterveranstaltungen wieder erlaubt, ist die Freude bei Ostschweizer Theatern, Kinos und Literaturhäusern riesig. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Viola Priss 15.04.2021, 20.08 Uhr

Ein Kinobesuch mit Schutzmasken gehört zu einem realistischen Szenario auf Seiten der Besucher wie Veranstalter. Was aber, wenn auf der Bühne eine Rockband steht? Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Proben des Jungen Theaters Thurgau laufen nun mit dem Ziel der Premiere am 23. April. Bild: Eisenwerk Frauenfeld

Seit September proben die neun jugendlichen Schauspieler des Jungen Theaters Thurgau gemeinsam in allen möglichen Konstellationen für ihre Premiere des Stückes «Line Up». Immer wieder stellte sich ihnen die Frage nach der Sinnhaftigkeit ihres Tuns, das lange Zeit auch in Vereinzelung daheim und via Zoom stattfinden musste. Im Herbst musste eine Darstellerin gar ganz von den Proben ausgeschlossen werden – sie überschritt die damalige Altersbegrenzung von 16 Jahren.

Noch letzte Woche traf sich die Gruppe, gemeinsam mit der Produzentin Petra Cambrosio, und fragte sich: «Wollen wir wirklich proben für ein Stück, das wir vielleicht nie werden aufführen können?» Dies berichtet Claudia Rüegsegger, Geschäftsführerin des Eisenwerks in Frauenfeld. Nun hat das Bangen ein Ende.

Claudia Rüegsegger, Geschäftsleiterin des Eisenwerks Thurgau. Bild:Andrea Stalder

«Wir sind startklar und extrem glücklich.»

Dementsprechend wurde gestern Abend noch während der Pressekonferenz des Bundesrats gejubelt in Frauenfeld, als das kleine Wörtchen «Lundi» aus Bundesrat Alain Bersets Mund die Lockerung für Kulturbetriebe ab dem kommenden Montag ankündigte. Für neun Thurgauer Jugendliche, ihre Leitung und 22 Publikumsgäste bedeutete das, die Premiere am 22. April kann stattfinden. Und zwar vor Ort, live, ohne Stream, «so richtig in echt».

Welche weiteren Veranstaltungen, Konzerte und Lesungen stattfinden werden, hängt auch von den geladenen Künstlerinnen und Künstlern ab: «Es liegt ja auch im Entscheid der Auftretenden. Ob es zum Beispiel Sinn macht, ohne Getränke, mit eineinhalb Metern Abstand zu zweiundzwanzigst ein Heavy-Metal-Konzert zu geben?»

Insgesamt, sagt Rüegsegger, sei sie aber froh um die «behutsame Öffnung»: «Wir sind alle nun schon so lange Zeit nicht mehr als zwei, drei Leute um uns herum gewöhnt», gibt die Geschäftsleiterin zu bedenken.

Das Programm und der Ticketverkauf im Kulturzentrum Eisenwerk werden laufend auf der Website des Veranstalters angepasst.

Gesellschaftskritisches Kino: «Kiss Me Kosher» gibt den Auftakt im Kinok St.Gallen. Bild: Kinok St.Gallen

Deutsch-israelisches LGBTQ-Kino zum Auftakt: Mit der Komödie «Kiss Me Kosher» wird am 19. April um 14 Uhr die Kinoleinwand im Kinok St.Gallen wiederbelebt werden.

Das Aprilprogramm beinhaltet in den verbleibenden zwölf Tagen drei Wiederaufnahmen. Stolz sei man aber auf die zehn Premierenfilme, die man nun endlich zeigen könne, sagt Sandra Meier, Geschäftsleiterin des Kinoks St.Gallen. Das Kinok-Team war auf die Wiedereröffnung vorbereitet, bis Freitag stünde der finale Vorstellungsplan online und man arbeite darüber hinaus jetzt schon mit Hochdruck am Maiprogramm, sagt Meier. Die Kinoleiterin steht nach wie vor im Kontakt zu ihren Gästen und ist zuversichtlich:

Kinok-Leiterin Sandra Meier.

Bild: Michel Canonica

«Die Menschen werden kommen, da bin ich sicher. Und wir werden da sein. Wir freuen uns.»

Dank des Belüftungssystems im neuen Kinosaal hat Sandra Meier keine Sorge um die Gesundheit ihrer Besucher. Im Fünf-Minuten-Takt werde die gesamte Saalluft erneuert, ausserdem sitzt das Publikum wie vor dem zweiten Lockdown im Schachbrettmuster angeordnet. Die 1,5 Meter Abstand sind durch dieses System gewährleistet, ausserdem ist die Besucheranzahl auf 33 limitiert.

Ticketvorreservierungen sind nicht verpflichtend, aufgrund der limitierten Saalkapazitäten aber empfehlenswert. Das endgültige Kinok-Filmprogramm wird ab dem 16.4. online einsehbar sein.

Ein Jazzkonzert im Palace St.Gallen im Oktober 2020. Bild: Ralph Ribi

Nur verhaltene Freude ist in Fabian Möschs Stimme zu erkennen. Absolut nicht habe er am Mittwochabend mit einer Lockerung gerechnet, sagt der Co-Programmleiter des Palace St.Gallen. Die Fallzahlen hätten eigentlich etwas anderes erwarten lassen. Auch sehe er sich als Veranstalter in der Pflicht gegenüber dem Team, den Bands, aber auch dem Publikum, da für ihn die Gesundheit an erster Stelle stehe.

Fabian Mösch, Co-Programmleiter des Palace St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Natürlich, betont Mösch, freue man sich als Veranstalter, endlich wieder präsent sein zu können, gleichzeitig sei eine Veranstaltungsplanung etwas Langfristiges. Aktuell bereite man das Frühlingsprogramm für 2022 vor, so Mösch.

«Am Mittwoch Öffnungen beschliessen und am Wochenende darauf Konzerte geben – so einfach läuft das nicht.»

Eine Künstlerin oder einen Künstler für einen Auftritt anreisen zu lassen, findet Mösch schwierig zu begründen: «Die Homeofficepflicht besteht weiter, weil man möglichst nicht mobil sein soll. Zu Zeiten von Corona ist schon Genf weit weg.»

Die früheste geplante Veranstaltung sei aktuell der Auftritt des österreichischen Hip-Hop-Duos Klitclique am 13. Mai. In den folgenden Tagen wollen Mösch und das gesamte Palace-Team sowohl intern als auch gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern diskutieren: Was ist möglich und was wollen wir? Wollen wir wirklich Polizei spielen und die Leute ans Hochziehen der Masken erinnern? Wer zählt zu den 50 Leuten – auch das Personal und die Band? Und ob zum Beispiel ein Rockkonzert, sitzend, ohne Begleitung und dazugehöriges Getränk die aktuellen Bedürfnisse aller Gesellschaftsschichten treffe, dahinter möchte er ein ganz grosses Fragezeichen setzen.

Eine der wenigen Lesungen im November 2020, die im Literaturhaus Thurgau in Gottlieben noch stattfanden. Bild: Donato Caspari

Es ist inzwischen eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die Gallus Frei-Tomic, Leiter des Literaturhauses Thurgau in Gottlieben, immer wieder von einem Monat auf den nächsten schieben musste. Es sei eine Zeit des Bangens, Hoffens und Vertröstens für ihn, besonders aber für die Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Hause gewesen, sagt Frei-Tomic.

Gallus Frei-Tomic, der Leiter des Literaturhauses Thurgau. Bild: Reto Martin

«Teilweise sitzen Autorinnen und Autoren seit einem Jahr daheim am Schreibtisch. Selbstverständlich können sie es kaum erwarten, vor Publikum zu lesen.»

Das Zentrum für Literatur am Bodensee in Gottlieben funktioniere nur analog, so Frei, der in der ganzen Zeit nicht daran dachte, auf eine digitale Lesebühne umzustellen: «So etwas funktioniert vielleicht in einem Literaturhaus Aarau», sagt Frei-Tomic. Die Lesenden stehen bis in den Oktober hinein fest, erste Rückmeldungen der Autoren bestätigten Frei-Tomics eigenes Empfinden: «Endlich, oder?», hiess es auf beiden Seiten erleichtert.

Und die Zuschauer? Der Literat rechnet mit einer Spaltung im Publikum, wie er sie an den letzten Veranstaltungen im Winter 2020 erlebte. «Es wird jene geben, die sich so schnell wie möglich wieder auf den Heimweg machen und den Kontakt, etwa beim Buchsignieren, fürchten. Aber es gibt auch andere, die jede Sekunde der Begegnung aufsaugen und geniessen.»

Cilette Ofaire wird die neue Saison mit ihrer Lesung am 22. April einläuten. Im Mai folgen Literaturgrössen wie Rolf Lappert, Franz Hohler oder Hildegard Keller. Frei-Tomic hofft nun auf gutes Wetter, um mit der Bühne ins Freie zügeln zu können. Und darauf, dass das Bangen dann ein für alle Mal ein Ende hat.

Die Lesungen stehen bis Oktober 2021 fest, Tickets sind auf der Website des Literaturhauses Thurgau ab sofort buchbar.