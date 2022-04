Reaktionen auf die Programmänderung bei den St.Galler Festspielen

Umfrage «Tschaikowski wäre gegen diesen Krieg»: Reaktionen auf die Streichung der russischen Oper bei den St.Galler Festspielen Ein ukrainischer Musiker, eine russische Sopranistin, eine ukrainisch-russische Konzertorganisatorin und ein Russlandexperte nehmen Stellung zur kurzfristigen Programmänderung bei den St.Galler Festspielen aufgrund des Ukraine-Kriegs. Christina Genova, Claudio Weder Jetzt kommentieren 22.04.2022, 20.16 Uhr

«Giovanna d'Arco» von Verdi stand schon 2008 auf dem Programm der St.Galler Festspiele. Nun wird die Oper nochmals aufgeführt, als Ersatz für Tschaikowski. Bild: Reto Martin

Im Juni wird die französische Nationalheilige Jeanne d'Arc nicht Russisch, sondern Italienisch singen, wenn sie in den Krieg zieht. Das Theater St.Gallen hat sich kurzfristig dazu entschlossen, «Giovanna d'Arco» von Verdi und nicht «Die Jungfrau von Orléans» von Tschaikowski im Rahmen der 17. St.Galler Festspiele aufzuführen. Russische Gesänge im öffentlichen Raum und ein Stoff, der vom Krieg handelt, das scheint den Verantwortlichen angesichts des brutalen Angriffskriegs auf die Ukraine eine Kombination, die sich nicht verantworten lässt. Die Meinungen zu dieser Programmänderung sind geteilt, wie eine Umfrage zeigt.

Vitalij Vosnjak, Musiker: «Putins Russland benutzt nicht nur Öl und Gas als Waffe, sondern auch die Kultur»

Der Musiker Vitalij Vosnjak stammt aus der Ukraine. Bild: PD

Vitalij Vosnjak ist Musiklehrer für Klarinette und Saxofon an der Musikschule Romanshorn und Dirigent der Musikgesellschaft St.Georgen in St.Gallen. Der gebürtige Ukrainer, der in der Nähe von Winterthur lebt, hat fünf ukrainische Geflüchtete bei sich aufgenommen. Der 50-Jährige findet die Entscheidung des Theaters St.Gallen richtig, die Tschaikowski-Oper angesichts des Krieges in der Ukraine nicht zur Aufführung zu bringen. Er ist der Meinung, dass im Moment mit russischen Künstlerinnen und Künstlern vorsichtig umgegangen werden sollte.

«Wenn man eine russische Oper aufführt, könnte dies von der russischen Propaganda missbraucht werden.»

Leute, die sich nicht für politische Zusammenhänge interessierten, könnten den Eindruck erhalten, dass der Krieg Russlands gar nicht so schlimm sei. Zumindest jetzt sollte man alles einfrieren, was mit russischer Kultur zu tun habe, denn alle Schriftstellerinnen, Künstler und Musikerinnen würden von der Propaganda dazu benutzt, um Russland im Westen reinzuwaschen. «Putins Russland benutzt nicht nur Öl und Gas als Waffe, sondern auch die Kultur.»

Tatjana Schneider, Sopranistin: «Wenn Tschaikowski heute leben würde, wäre er gegen diesen Krieg»

Die Sopranistin Tatjana Schneider ist Teil des Musiktheater-Ensembles am Theater St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Tatjana Schneider gehört zum Ensemble des Musiktheaters St.Gallen. Die gebürtige Russin hätte in «Die Jungfrau von Orléans» die Rolle der Agnessa übernehmen sollen, sie hatte sie bereits einstudiert. Schneider bedauert nicht nur aus beruflichen Gründen, dass die Oper nicht zur Aufführung kommt:

«Ich finde es sehr schade, dass man Politik und Kultur in einen Topf wirft.»

Sie verstehe, dass man gegen das russische Regime kämpfen müsse. Aber wenn dies dazu führe, dass man russische Kultur streiche, sei das traurig, diese könne ja nichts für den Krieg: «Man sollte auch die positive Seite Russlands zeigen, nicht nur die negative.»

Die Sopranistin ist überzeugt: «Wenn Tschaikowski heute leben würde, wäre er gegen diesen Krieg.» Schneider kann nachvollziehen, dass die Leute sofort an den Krieg dächten, wenn sie Russisch hörten. Sie ist aber der Meinung, dass man mit Tschaikowski auch ein Zeichen gegen den Krieg hätte setzen können, indem man die Inszenierung der Oper entsprechend angepasst hätte. Dies hätte gerade in russischer Sprache eine besondere Wirkung gehabt.

Ulrich Schmid, Russlandexperte: «Mit einem pauschalen Boykott von russischer Kultur lässt sich der Krieg nicht stoppen»

Ulrich Schmid, HSG-Experte für Kultur und Gesellschaft Russlands, hält den Entscheid der St.Galler Festspiele für unklug. «Man kann nicht einen führenden Komponisten des 19. Jahrhunderts in Sippenhaft nehmen für die Verbrechen des aktuellen Kreml-Regimes», sagt er auf Anfrage. Bei patriotischen russischen Opern wie etwa «Ein Leben für den Zaren» hätte er es nachvollziehen können. Bei der «Jungfrau von Orléans» könne er aber keinen Zusammenhang zum russischen Angriffskrieg erkennen. Es sei ein falsches Zeichen, die Tschaikowski-Oper aus dem Programm zu nehmen.

Ulrich Schmid, Russlandexperte an der HSG. Bild: Mareycke Frehner

«Gerade Tschaikowski ist als Homosexueller keine Aushängefigur der hurrapatriotischen Staatskultur in Russland.»

Dem Russland-Bashing, das längst auch im Kulturbereich zur Mode geworden sei, kann Schmid wenig abgewinnen. «Es ist falsch, alles, was aus Russland kommt, als toxisch zu verurteilen.» Schmid nennt als Beispiel den Fall einer Mailänder Uni, die Anfang März ein Dostojewski-Seminar gestrichen hat. «Russland hat von dieser westlichen Cancel Culture Wind bekommen und daraufhin eine Kampagne gestartet. In den sozialen Medien werden Slogans verbreitet wie: ‹Im Westen verbietet man Dostojewski, doch in Russland liest man weiterhin Goethe und Schiller.›» Mit einem pauschalen Boykott von russischer Kultur lasse sich der Krieg nicht stoppen, findet Schmid. Im Gegenteil: «Man spielt damit nur der russischen Propaganda in die Hände.»

Yulia Di Bella, Konzertorganisatorin: «Es ist ein Protest gegen den Krieg, nicht gegen Tschaikowski»

Yulia Di Bella ist halb Russin, halb Ukrainerin und lebt seit 1993 in der Schweiz. Als Präsidentin des St.Galler Vereins Cosmokultur organisiert sie regelmässig Konzerte, um Brücken zwischen den verschiedenen Kulturen zu schlagen. Im Gespräch outet sie sich als Tschaikowski-Fan. «Ich liebe seine Musik und möchte eigentlich nicht darauf verzichten.» Trotzdem findet sie den Entscheid, «Die Jungfrau von Orléans» vom St.Galler Klosterhof zu verbannen, richtig:

Yulia Di Bella sieht sich als künstlerische Vernetzerin zwischen Kulturen. Bild: Ralph Ribi

«Die Musik ist leider seit dem Ausbruch des Krieges zu einem politischen Instrument geworden.»

Di Bella nennt ein Beispiel aus Moskau, wo kürzlich ein Konzert mit Werken des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov durch die Polizei unterbrochen wurde. Gleichzeitig macht sie darauf aufmerksam, dass an den Olympischen Spielen bei russischen Siegen neuerdings das Klavierkonzert Nr. 1 von Tschaikowski anstelle der russischen Nationalhymne ertönt.

Dass der Komponist keine Schuld am Krieg hat, ist Yulia Di Bella bewusst. Trotzdem sei es richtig, die Aufführung seiner Werke zu pausieren, solange der Krieg andauert. Sie kann die Entscheidung des Theaters St.Gallen gut verstehen. «Ein vorübergehender Verzicht auf Tschaikowski ist ein Protest gegen den Krieg – nicht gegen Tschaikowski.»

