Promistimmen zum St.Galler Musical "Lady Bess".

Umfrage «Komplett überwältig», «absolut genial», «mir kamen die Tränen»: Promistimmen zur Premiere von «Lady Bess» am Theater St.Gallen Am Samstag fand in St.Gallen die Europa-Premiere des Musicals «Lady Bess» statt. In der ausverkauften Vorstellung sassen auch zahlreiche Prominente von Paola Felix bis Walter Andreas Müller. Christina Genova Jetzt kommentieren 20.02.2022, 13.58 Uhr

Katia Bischoff als Elizabeth Tudor im Musical« Lady Bess». Bild: Edyta Dufaj

Das Theater St.Gallen hat einen Stoff aus dem 16. Jahrhundert, den dramatischen Weg der jungen Lady Bess bis zu ihrer Krönung als Königin Elizabeth I., als Musical auf die Bühne gebracht. Ist das gelungen? Der St.Galler Stadtrat und Historiker Mathias Gabathuler bejaht diese Frage. Autor Michael Kunze habe das Thema «toll umgesetzt». «Meine Erwartungen wurden absolut erfüllt.» Er habe die Aufführung entspannt und ohne Maske genossen: «Ich freue mich über die neue Freiheit.» Es sei fast schon ein bisschen symbolisch, weil auch Lady Bess für ihre Freiheit einstand.

Der St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler. Bild: Benjamin Manser

Alt Stadtrat Fredy Brunner und seine Frau Yvonne Brunner haben die Masken ebenfalls abgelegt, wie auch die Mehrheit des Publikums an der ausverkauften Premiere von «Lady Bess». «Absolut genial» findet Yvonne Brunner das Musical. Besonders lobend erwähnt sie die aufwendigen Kostüme und das Bühnenbild. Fredy Brunner will die Einschätzung seiner Frau nicht relativieren, stellt aber fest, dass die Musik von Sylvester Levay, die er auch von Produktionen wie «Rebecca» kennt, immer etwas ähnlich klinge:

«Unter den Songs sind keine Ohrwürmer.»

Yvonne Brunner und ihr Ehemann, alt Stadtrat Fredy Brunner. Bild: Benjamin Manser

«Aufregend» fand Operndirektor Jan Henric Bogen das erste grosse Musical, dass er in der Produzentenrolle zu verantworten hatte. Er ist froh, dass an der Premiere alles geklappt hat. Denn an der Vorpremiere am Tag zuvor war ein Motor des beweglichen Bühnenbildes ausgestiegen. «Total begeistert» ist er von der Besetzung. Er freut sich, dass dank der Lockerungen nur auch die Bar wieder geöffnet ist und die Menschen wieder ins Gespräch miteinander kämen: «Dieser Austausch ist so wichtig fürs Theater.»

Jan Henric Bogen, Operndirektor und designierter Gesamtleiter des Theaters St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Sängerin Paola Felix kennt Autor Michael Kunze gut: «Er hat sehr viele Texte für meine Lieder geschrieben.» Kunze und Komponist Sylvester Levay seien Garanten für gute Musicals. «Ich freue mich von Herzen für das Theater St.Gallen, dass es zu einem renommierten Musicaltheater geworden ist.» Besonders beim Schlussapplaus kämen bei ihr Erinnerungen an eigene Auftritte auf. «Ich freue mich jeweils mit jedem einzelnen der Darsteller und Darstellerinnen.» Sie seien mit Herzblut dabei gewesen.

Sängerin Paola Felix. Bild: Benjamin Manser

Der St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa hat «Lady Bess» sehr gut gefallen, obwohl sie kein spezieller Musicalfan ist: «Ich lasse mich jedoch gerne überraschen und bin sehr offen für alles, was kommt.» Aufgefallen sind ihre die starken Stimmen und die «genialen Kleider». Gefreut hat sie sich über den humorvollen Auftritt der Vertreter des spanischen Hofes.

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Benjamin Manser

Tanja Scartazzini, Kulturamtsleiterin des Kantons St.Gallen, ist kurz nach der Premiere noch «ganz beseelt» von den Darbietungen auf der Bühne.

«Besonders der Schlussapplaus hat mich berührt. Mir kamen die Tränen.»

Psychologisch interessant fand sie jene Szene, in welcher sich die beiden gegensätzlichen Schwestern Lady Bess und Königin Mary, die zum Spielball ihres Vaters, König Henry, geworden waren, einander annähern.

Tanja Scartazzini leitet das Kulturamt des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Schauspieler Walter Andreas Müller hat selbst schon bei zahlreichen Musicals mitgewirkt. Auch am Theater St.Gallen ist er schon oft aufgetreten, zuletzt 2019 in «Hello Dolly». Er lobt die in jeder Hinsicht «hochprofessionelle Aufführung».

«Das Theater St.Gallen wird als Top-Musical-Theater respektiert.»

Geboten worden sei ein «Weltklasse-Musical». Texte und Melodien seien eingängig, es sei gefällige Musik, jedoch fehlten die Ohrwürmer.

Schauspieler Walter Andreas Müller. Bild: Benjamin Manser

Komponist Sylvester Levay hat es sich nicht nehmen lassen, an die Europa-Premiere seines Musicals anzureisen, das 2014 in Japan uraufgeführt wurde. Das Sinfonieorchester habe grossartig gespielt, die Darstellerinnen und Darsteller hätten genial gesungen. «Sie haben nicht einfach geschauspielert, sondern sich mit Herz in die Figuren eingelebt.» Er lobt auch den souveränen Umgang von Regisseur Gil Mehmert mit den beengten Platzverhältnissen im Theaterprovisorium. «Ich bin komplett überwältigt von der ganzen Produktion.»

Regisseur Gil Mehmert (links) mit dem Komponisten Sylvester Levay. Bild: Benjamin Manser

