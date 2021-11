Umfrage «Katastrophe», «fatal», «Schuss ins eigene Bein»: Ostschweizer Kulturplayer warnen vor einem Nein zum Covid-Gesetz Die Kultur ist noch weit von der Normalität entfernt. Deshalb sind vier Ostschweizer Kulturvertreter einstimmig der Ansicht, dass es die im Covid-19-Gesetz vorgesehenen Unterstützungsmassnahmen dringend braucht. Das zeigt auch eine Umfrage unter über 1000 Kulturschaffenden. Christina Genova, Claudio Weder Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Covid-Zertifikat war auch beim Kulturfestival «Neustart» in St.Gallen im September Pflicht.

Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 11. September 2021)

Wie halten es die Kulturschaffenden und -veranstalter mit dem Covid-Gesetz, über welches wir am 28. November abstimmen? Mit der Zürcher Autorin Sibylle Berg äusserte sich schon Anfang Oktober in dieser Zeitung eine prominente Stimme gegen das Gesetz. Berg befürchtet, dass mit dem Zertifikat «die Infrastruktur für eine totale Überwachung gelegt» werde. Danach blieb es lange still.

Vor zehn Tagen meldete sich nun Suisseculture, der Dachverband der professionellen Kulturschaffenden der Schweiz, mit der Empfehlung für ein Ja zu Wort. Und auch die IG Kultur Ost, die sich für Ostschweizer Kulturschaffende und -institutionen einsetzt, befürwortet gemäss einer Medienmitteilung vom 12. November das Covid-Gesetz klar. «Der Kultursektor hat Long-Covid», mit dieser eingängigen Formel begründet die IG, weshalb das Gesetz unverzichtbar sei.

Peter Surber: «Freischaffende fielen bisher durch alle Maschen»

Peter Surber, Vorstandsmitglied IG Kultur Ost und «Saiten»-Redaktor.

Bild: Andrea Stalder

Peter Surber ist Vorstandsmitglied der IG Kultur Ost und Redaktor des Kulturmagazins «Saiten». Er verweist auf die kürzlich publizierte Umfrage der Taskforce Culture, die sich aus verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern von Kulturverbänden zusammensetzt. Die Studie besagt, dass auch 2022 noch kein Kulturbetrieb wie vor der Pandemie zu erwarten sei. Nur 21 Prozent der befragten 1076 Kulturschaffenden geben an, ein Auftragsvolumen wie vor Corona zu haben. Zwei von drei Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern seien auch 2022 noch von Unterstützungsgeldern abhängig. Es sei der IG wichtig darauf hinzuweisen, dass das Covid-Gesetz einige Punkte enthalte, die für viele Player in der Kulturszene existenziell seien:

«Das wird nicht diskutiert, alle reden nur über das Zertifikat.»



Surber nennt insbesondere die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die zeitlich befristet und projektbezogen arbeiteten. Diese hätten bisher keine Möglichkeit gehabt, Ausfallentschädigungen zu beantragen. «Sie fielen durch alle Maschen.» Nun könnten auch sie finanziell unterstützt werden: «Das ist ein Durchbruch.» Wichtig sei auch der «Schutzschirm» für grosse Events, die wegen Corona nicht oder nur teilweise stattfinden könnten: «Das gibt den Veranstaltern eine gewisse Sicherheit.»

Stefan Breitenmoser: «Ein Nein wäre eine Katastrophe»

Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer von domino Event mit Sitz in Herisau. Bild: PD

Wie schwierig die Situation für die Kulturveranstalter ist, weiss Stefan Breitenmoser. Er ist Gründer der Veranstaltungsagentur domino Event mit Sitz in Herisau und Geschäftsführer des Branchenverbands Swiss Music Promoters Association (SMPA). Normalerweise führt domino pro Jahr zwischen 60 und 100 Anlässe durch, vom Rockkonzert bis zum Comedyabend. «Aktuell sind es drei Mal weniger.»

Gerade grössere Veranstaltungen mit internationalen Kulturschaffenden seien momentan schwierig durchführbar. Dies zeige auch ein Blick auf das Zürcher Hallenstadion: «Im zweiten Halbjahr 2021 gab es nur sieben Konzerte – im zweiten Halbjahr 2019 waren es 28.» Für Breitenmoser ist klar:

«Eine Normalität ist noch lange nicht in Sicht – auch wenn jetzt wieder vermehrt Veranstaltungen stattfinden können, die meisten allerdings nicht kostendeckend.»

Ein Nein am 28. November wäre aus seiner Sicht «eine Katastrophe». Auch deshalb, weil ein Nein das Covid-Zertifikat beerdigen würde. «Vom Zertifikat kann man halten, was man will», meint Breitenmoser. Für die Veranstaltungsbranche aber sei es die einzige Lösung, um wieder ein Stück Normalität erreichen zu können: «Ohne Zertifikat wären Veranstaltungen entweder gar nicht oder dann nur mit noch stärkeren Einschränkungen durchführbar, was einem Veranstaltungsverbot gleichkäme.»

Alex Meszmer: «Es wäre fatal, wenn die Massnahmen gestoppt würden»



Der Pfyner Künstler Alex Meszmer ist Geschäftsführer des Verbandes Suisseculture. Bild: Andrea Stalder

Eine klare Haltung zum Covid-Zertifikat hat auch Suisseculture: «Für den Kulturbereich ist das Zertifikat essenziell», meint der im Thurgau wohnhafte Geschäftsleiter Alex Meszmer. Es ermögliche Reisen ins Ausland, vor allem in die benachbarten EU-Länder, und schaffe damit die Grundlage, dass Schweizer Kulturschaffende wieder ihrer internationalen Tätigkeit nachgehen können.

Der Verband kämpfe seit Beginn der Pandemie für Unterstützungsmassnahmen im Kulturbereich, welche «der Wirklichkeit angepasst sind», so Meszmer weiter.

«Mit den bisherigen Massnahmen sind wir Kulturschaffenden gut durchgekommen – wenn sie gestoppt würden, wäre dies fatal.»

Dies macht auch die oben zitierte Umfrage deutlich: 22 Prozent der Befragten gaben an, dass sich bei einem Nein zum Covid-Gesetz ihre wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtern würde, weitere 12 Prozent erwarten eine starke Verschlechterung. Insgesamt 16 Prozent sprechen sogar von existenzieller wirtschaftlicher Not oder von der Aufgabe der künstlerischen Tätigkeit.

Stefan Wagner: «Es gibt keine Alternative zur Zertifikatspflicht»

Stefan Wagner, Beauftragter der Kulturstiftung des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Stefan Wagner ist als Beauftragter der Kulturstiftung des Kantons Thurgau für die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern zuständig. Er kennt einige Kulturschaffende mit Vorbehalten gegenüber dem Covid-Gesetz, insbesondere wegen des Zertifikats. Wagner ist sich der Tatsache bewusst, dass durch die Zertifikatspflicht gewisse Menschen von Kulturveranstaltungen ausgeschlossen würden. Er sieht aber keine Alternative dazu:

«Ohne Zertifikat gibt es einen erneuten Lockdown.»



Auch er bedauert, dass sich die öffentliche Diskussion fast ausschliesslich auf das Zertifikat beschränke: «Das Covid-Zertifikat ist aber nicht das Covid-Gesetz.» Vielen Kulturschaffenden sei nicht bewusst, dass bei einem Nein auch Entschädigungen für die Kultur wegfielen und man sich damit ins eigene Bein schiessen würde. Als Kulturförderer sei es ihm ein Anliegen, dafür zu sensibilisieren: «Für die Kulturförderung hängt sehr viel von diesem Gesetz ab.»

Jenen, die wie die Autorin Sibylle Berg der Ansicht sind, dass das Zertifikat Tür und Tor zu einem Überwachungsstaat öffne, gibt er zu bedenken, dass dieses auf Open-Source-Technologie beruhe. Ausserdem hätten die meisten Menschen keinerlei Bedenken, soziale Medien wie Facebook oder Instagram zu nutzen, die sehr viele persönliche Daten sammelten: «Das nimmt man einfach hin.»