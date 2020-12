Umfrage «Es ist eine himmeltraurige Zeit, in der wir gerade leben»: Das sagen St.Galler Kulturveranstalter zu den verschärften Coronamassnahmen des Kantons Im Kanton Thurgau gilt seit Mittwoch eine Obergrenze von zehn Personen für kulturelle Veranstaltungen. Der Kanton St.Gallen zieht ab Sonntag, 13. Dezember, nach – sofern der Bundesrat ab Samstag Kulturveranstaltungen nicht ganz verbietet. Wie ist die Gefühlslage bei Ostschweizer Kulturinstitutionen?

Roger Berhalter, Christina Genova Aktualisiert 09.12.2020, 19.32 Uhr

Leere Plätze im Provisorium: Das Theater St.Gallen stellt seinen Betrieb ab Samstag vorübergehend ein.

Bild: Benjamin Manser

Werner Signer, Direktor Theater St.Gallen.

Bild: Nik Roth

Bis jetzt hat das Theater St.Gallen tapfer weiter gespielt, Konzerte, Schauspiel- und Musicalaufführungen haben vor 50 Personen stattgefunden. Doch nun kapituliert es vor den neuerlichen Einschränkungen der Behörden: «Objektiv gesehen ist Spielbetrieb ab Samstag nicht mehr möglich», sagt Werner Signer, der Direktor des Theaters St.Gallen. Er gehe davon aus, dass die strengen Bestimmungen des Bundesrates umgesetzt würden. Intern bereite man sich darauf vor, bis 20. Januar schliessen zu müssen:

«Für zehn Personen können wir keine Konzerte und Theateraufführungen mehr durchführen.»

Die neuen Vorgaben beeinflussten den Probenbetrieb nicht, man werde weiter proben und sich auf die Zeit vorbereiten, in welcher Kulturveranstaltungen wieder möglich seien. Das Positive im Negativen sei, dass alle Endproben der laufenden Produktionen noch abgeschlossen werden könnten, so am Freitag jene der Musicalgala «Na, und?», die am Samstag Premiere gehabt hätte.

Konzerte des Sinfonieorchester St.Gallen vor 50 Personen, wie hier am 22.November 2020, sind ab Samstag bis auf weiteres nicht mehr möglich.

Bild: Michel Canonica

Man könne nicht langfristig planen im Moment, man müsse flexibel bleiben: «Darin haben wir dieses Jahr Übung bekommen.» Was heute gelte, sei nächste Woche schon Makulatur: «Es ist eine himmeltraurige Zeit, in der wir gerade leben.» Die ganze Coronasituation treibe die Leute in die Einsamkeit. Es sei nicht mehr möglich, etwas miteinander zu erleben. Als kleiner Lichtblick plane man, das Weihnachtskonzert des Sinfonieorchesters mit Maurice Steger am 20. Dezember gratis auf der Homepage des Theaters zu streamen, ebenso das Neujahrskonzert.

Die Situation sei ärgerlich, sagt Matthias Peter, Leiter der St.Galler Kellerbühne. Dass die Behörden weitere Massnahmen treffen, finde er grundsätzlich sinnvoll, nur: «Ärgerlich ist die Staffelung der Informationen von Kanton und Bund.» Am Dienstag informierte der Bundesrat, am Mittwoch informierte die St.Galler Regierung, und am Freitag könnte der Bundesrat auf nationaler Ebene weitere Massnahmen beschliessen. Peter: «So bleibt uns Kulturveranstaltern nichts anderes übrig, als von Tag zu Tag abzuwarten, und immer wieder neu zu handeln.»

Matthias Peter, Leiter der St.Galler Kellerbühne.

Bild: Michel Canonica

Konkret wisse er derzeit nicht, ob er am Samstag die zwei ausverkauften Vorstellungen der Advents-Show «Liederliche Weihnachten» durchführen könne. Gemäss aktuellem Stand wären diese Aufführungen noch möglich, da die Massnahmen des Kantons St.Gallen erst ab Sonntag gelten. Aber was, wenn der Bundesrat am Freitag erklärt, dass die Theater schon am Samstag schliessen müssen? «Ich wäre froh um klarere Vorgaben», sagt Matthias Peter. «Damit ich besser planen kann und nicht Vorstellungen kurzfristig wieder aus dem Programm kippen muss.»

«Man kann nichts planen», sagt auch Ann Katrin Cooper, Präsident von IG Kultur Ost. Die fehlende Perspektive und damit die Planbarkeit treibe derzeit viele Kulturschaffende und -institutionen um, das ständige Verschieben und Neuplanen von Veranstaltungen sei für alle ermüdend. Cooper hat grosses Verständnis für die Massnahmen der Behörden:

«Wir waren immer dafür. Die Einschränkungen hätten auch früher kommen und strenger ausfallen dürfen, wenn so hätte verhindert werden können, dass sich die Situation derart in die Länge zieht und für die Kultur immer existenziellere Folgen hat.»

Für viele sei das Vorgehen der Behörden immer weniger nachvollziehbar. Wenn beispielsweise Skigebiete weiterhin öffnen dürfen, Kulturlokale aber wohl bald schliessen müssen, «dann empfinden viele aus der Kulturbranche das als eine Wertung, was relevant ist». Dabei würden sich die Leute nachweislich nicht an Konzerten oder Theatervorstellungen infizieren, wo die Schutzkonzepte mit grosser Sorgfalt geplant und umgesetzt würden.

Ann Katrin Cooper, Präsidentin von IG Kultur Ost. Bild: Arthur Gamsa

Die IG Kultur Ost beteiligt sich auf Einladung des kantonalen Amtes für Kultur am kommenden Montag an einer Telefonkonferenz mit der St.Galler Kulturministerin Laura Bucher. Dabei soll laut Cooper auch die mittel- bis langfristige Perspektive zur Sprache kommen: Was passiert mit der Kulturbranche nach Corona? Wie findet man wieder zurück in einen Normalzustand, nachdem man den Veranstaltungsbetrieb so lange heruntergefahren hat?

«Für uns hat sich mit den verschärften Coronamassnahmen nichts geändert» sagt der St.Galler Kulturveranstalter Lukas Hofstetter. Er organisiert unter anderem das Kulturfestival im Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Ausserdem ist er Vorstandsmitglied von «Nacht Gallen», der Interessengemeinschaft von Gastronomie- und Kulturbetrieben sowie Veranstaltern der Stadt St.Gallen. Schon mit einer Beschränkung auf 50 Personen sei der Betrieb für 90 Prozent der Veranstalter nicht mehr rentabel gewesen:

«Es herrscht Katastrophenstimmung, besonders unter den Gastronomen. Diese Massnahmen gehen an die Existenz.»

Lukas Hofstetter, Vorstandsmitglied von «Nacht Gallen».

Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Entscheidend sei jetzt, ob der Bundesrat die Sperrstunde auf 19 Uhr vorverlegen werde. Das hätte für die Barbetreiber laut Hofstetter einschneidende Konsequenzen, denn vor 19 Uhr laufe bei ihnen nichts. Viele der Entschädigungen hätten bei den Mitgliedern von «Nacht Gallen» zu wenig gegriffen: «Wir werden im eiskalten Wasser stehengelassen.» Hofstetter, der eine Einzelfirma betreibt, konnte Ausfallentschädigung beantragen und steht deshalb nicht allzu schlecht da. Er plant vorsichtig, «mit angezogener Handbremse», für 2021: «Ich will positiv und optimistisch sein.»

Es sei eine absurde Situation, sagt Johannes Rickli, Co-Leiter des Palace in St.Gallen. Doch träfen die jüngsten Entwicklungen das Kulturlokal nicht unerwartet. «So, wie man im Kanton mit der Pandemie umgeht, war absehbar, dass man an diesen Punkt kommt», kritisiert Rickli das Vorgehen der Behörden.

Johannes Rickli, Co-Leiter des St.Galler Palace.

Bild: Benjamin Manser

Schon seit einem Monat arbeite das Palace-Team daran, Formate zu entwickeln, die notfalls auch ohne Publikum funktionieren. So wandelt sich die Diskussionsreihe «Erfreuliche Universität» bald zu einer Fernsehsendung. Ab 22. Dezember wird sie wöchentlich als Stream aus dem Palace gesendet.

Zudem möchten die Palace-Betreiber ihr nun häufig leerstehendes Lokal Künstlern als Werkplatz zur Verfügung stellen. Am 1. Januar startet laut Rickli ein «künstlerisches Residenzprogramm»: Verschiedene Kulturschaffende werden jeweils eine Woche lang neue Inhalte im Palace erarbeiten und, wenn möglich, auch präsentieren.