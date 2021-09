Was Ostschweizer Kulturveranstalter von der 3G-Regel halten

Umfrage «Ein Schritt in Richtung Normalität»: Was Ostschweizer Kulturveranstalter von der Zertifikatspflicht halten Der Bundesrat hat sich vorerst gegen die flächendeckende Einführung der 3G-Regel entschieden. Etliche Ostschweizer Konzertlokale und Theater verlangen aber bereits jetzt ein Covid-Zertifikat von ihren Besucherinnen und Besuchern. Christina Genova, Kathrin Signer Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für viele Ostschweizer Kulturveranstalter bedeutet das Covid-Zertifikat einen Schritt in Richtung Normalität.

Bild: Valentin Flauraud / KEY

Bei manchen Kulturbetrieben war die Unsicherheit vor der gestrigen Sitzung des Bundesrats gross. Von der angekündigten Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht wären auch kleinere Kulturveranstaltungen betroffen gewesen. Soweit kommt es nun aber nicht, der Bundesrat verzichtet vorerst auf eine Ausweitung des 3G-Obligatoriums für Veranstaltungen unter 1000 Personen. Eine Umfrage bei Ostschweizer Kulturhäusern zeigt jedoch: Bereits jetzt gilt in manchen Theatern und Konzertlokalen eine Zertifikatspflicht. Und die Resonanz ist mehrheitlich positiv.

Fabian Mösch ist Co-Programmchef des Palace St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Das Kulturhaus Palace in St.Gallen führte die Zertifikatspflicht bereits bei der Tanznacht am 17. Juli ein. Co-Programmleiter Fabian Mösch sagt:

«Es war fast absurd, dass man sich auf einmal wieder ins Gesicht schauen konnte.»

Insgesamt sei es aber eine sehr freudige Angelegenheit gewesen. Die Mehrheit der Gäste habe positiv reagiert.

Bedauerlich sei schon, dass man einzelne Gäste ohne Zertifikat vor der Tür wieder ausladen müsse. Mösch ist trotzdem überzeugt: «Das ist der einzige gangbare Weg für die Zukunft.» Am wichtigsten sei, dass die Gesundheit aller Beteiligten gewährleistet sei und die Kapazität nicht wieder eingeschränkt werden müsse. Vor allem die Konsumation während den Konzerten bedinge die 3G-Regel. Wenn die Bar nicht laufe, könne das Palace die Hälfte seiner Mitarbeitenden nicht beschäftigen, sagt Mösch. Auch für das Konzerterlebnis an sich sei die Zertifikatspflicht unabdingbar. «Es ist nicht das Gleiche ohne Gewusel und Getränk», sagt Mösch.

Gerade für die Nachtkultur sieht Mösch kaum eine andere Möglichkeit. Sorgen macht ihm die Aussicht auf kostenpflichtige Tests ab Oktober: 20 Franken für das Ticket und 50 Franken für einen Test – das sei nicht erschwinglich, bedauert Mösch.

Judith Zwick ist Büroleiterin der Theaterwerkstatt Gleis 5. Bild: Andrea Stalder

In der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld gilt die Zertifikatspflicht schon, seit sie am 20. August den Betrieb wieder aufgenommen hat. Judith Zwick, die das Büro des Theaters koordiniert, sagt: «Die Zertifikatspflicht ist kein vorauseilender Gehorsam, sondern wir hätten sonst andere Massnahmen ergreifen müssen: Abstände einhalten und dadurch weniger Publikum zulassen.»

Sie hätten gewusst, dass ihre erste Produktion, das Sommertheater «Moby Dick», im Innenhof des Naturmuseum stattfinden würde. Dort seien die Platzverhältnisse beschränkt.

«Hätten wir kein Zertifikat verlangt, hätten wir das Stück nicht aufführen können.»

Auch im Theater in der Frauenfelder Lokremise gibt es Platz für maximal 100 Personen. «Die Zertifikatspflicht ist kein Statement. Ob geimpft oder ungeimpft, wir schliessen niemanden aus.» Als kleines Theater sei man darauf angewiesen, möglichst viele Plätze zu besetzen.

Mit dem Covid-Zertifikat, das bei «Moby Dick» zum ersten Mal verlangt wurde, hätten sie positive Erfahrungen gemacht, auch bezüglich der Zuschauerzahlen: «Ohne Masken war die Atmosphäre entspannter.» Nur etwa drei kritische Mails habe man im Vorfeld bezüglich des Zertifikats erhalten.



Dass die Schnelltest ab dem 1. Oktober kostenpflichtig werden, ist laut Judith Zwick ein Problem. Denn bisher habe die Zertifikatspflicht funktioniert, weil der Schnelltest gratis und unkompliziert sei. Ob wegen der Kosten für den Schnelltest die Zuschauerinnen und Zuschauer ausbleiben werden, sei noch nicht abschätzbar. Man müsse jetzt beobachten, wie im September der Vorverkauf anlaufe.



Der Geschäftsführer des Theaters St.Gallen Werner Signer. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Für Werner Signer, den Geschäftsführer des Theaters St.Gallen, war es wichtig, eine einheitliche Regelung für alle Spielstätten einzuführen. Deshalb habe man sich für die 3G-Regel entschieden, die für die neue Spielzeit 2021/22 gilt. Ausserdem wolle man einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten und das Risiko einer Ansteckung minimieren:

«Für uns bedeutet das Covid-Zertifikat einen Schritt in Richtung Normalität.»

Natürlich habe man auch überlegt, wie man die Spielzeit finanziell durchhalten könne, da es im Theaterprovisorium gegenüber dem Stammhaus einen Drittel weniger Plätze gebe: «Mit der 3G-Regel können wir alle Plätze besetzen.» Das Theater St.Gallen plant, in der Nähe seiner Spielstätten für ungeimpfte Besucher ein Testcenter einzurichten.



Man habe nicht gewusst, wie die Zertifikatspflicht von der Bevölkerung angenommen werde, sagt Signer. Doch bei der Saisoneröffnung vom vergangenen Freitag sei die Tonhalle bis auf den letzten Platz besetzt gewesen: «Es gibt eine sehr hohe Akzeptanz.» Als Vertreter einer Branche, die unter der Pandemie besonders gelitten habe, ruft Signer die Bevölkerung dazu auf, sich impfen zu lassen. «Ich weiss, dass dies polarisiert, aber ich sehe keinen anderen Weg aus der Pandemie. Die hohle Hand beim Staat zu machen, ist keine befriedigende Lösung.»

Richard Lehner, Projektleiter bei der Kleberei Rorschach. Bild: PD

«Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass der Bundesrat die Zertifikatspflicht flächendeckend einführt», sagt Richard Lehner von der Kleberei Rorschach. Falls eine Zertifikatspflicht eingeführt werde, sollte sie schweizweit für alle Kulturbetriebe gelten, findet Lehner. Sonst würde die Leute in andere Kantone ausweichen.

Die Kleberei Rorschach als Kleinkulturveranstalter verfüge zwar über ein Schutzkonzept, aber auf ein Zertifikat habe man bisher verzichtet, sagt Lehner: «Das hat mit unseren räumlichen Verhältnissen zu tun.» Man habe einen grosszügigen Outdoorbereich im Innenhof einer ehemaligen Stickereifabrik, wo 80 Prozent der Veranstaltungen stattfänden: «Die Leute kommen sich dort nicht so nahe.»



Bisher hatte Lehner nicht das Gefühl, dass es für ihn als Veranstalter ein Vorteil sei, auf die 3G-Regel zu verzichten.

«Seit zwei, drei Wochen gibt es sogar Leute, die ihr Zertifikat an der Kasse freiwillig und mit einem gewissen Stolz zeigen.»