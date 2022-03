Theater St.Gallen: Das sind die Reaktionen auf den Kahlschlag

Umfrage «Armutszeugnis», «Ungeheuerlich», «Bin schockiert»: Reaktionen auf den Kahlschlag beim Theater St.Gallen Der künftige Direktor des Theaters St.Gallen, Jan Henric Bogen, will einen radikalen Neuanfang und stellt alle Direktoren vor die Türe. Auch organisatorisch wird auf seinen Stellenantritt 2023 hin einiges umgekrempelt. Vier Kennerinnen und Kenner der Theaterszene äussern sich überwiegend negativ. Christina Genova, Claudio Weder Jetzt kommentieren 09.03.2022, 21.18 Uhr

Sie alle müssen sich einen neuen Job suchen (von links): Tanzchef Kinsun Chan, Schauspieldirektor Jonas Knecht und Konzertdirektor Florian Scheiber. Bilder: Nik Roth

Alle bisherigen Spartendirektoren müssen gehen, der Chefdirigent Modestas Pitrenas wird auch Konzertdirektor, geführt wird das Theater St.Gallen in Zukunft von einem achtköpfigen Leitungsteam mit Jan Henric Bogen als mächtigem Generalintendanten an der Spitze. Diese und weitere Neuerungen wurden am Dienstag bekannt. In Kraft treten sie im Herbst 2023. Wie kommen diese personellen und organisatorischen Veränderungen an?

Ursula Frey ist seit 13 Jahren Präsidentin des Oratorienchors St.Gallen. Der älteste Chor der Schweiz feierte 2020 sein 400-jähriges Bestehen. Dass Florian Scheiber als Konzertdirektor abgesetzt wird, löst bei ihr heftige Emotionen aus:

«Ich bin entsetzt, wir können es nicht fassen. Das ist ungeheuerlich.»

Ursula Frey ist Präsidentin des Oratorienchors St.Gallen. Bild: PD

Als sie von der Reorganisation am Theater St.Gallen erfuhr, war ihr erster Gedanke: «Es sind moderne Strukturen, aber es ist eine unzeitgemässe Haltung, alle auszutauschen, die da sind.»

Damit, dass Scheiber gehen muss, hat Frey nicht gerechnet: «Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel.» Die Zusammenarbeit mit Scheiber habe sie immer als sehr schön empfunden: «Wir haben sehr viel Wohlwollen gespürt.» Es sei ein Armutszeugnis, jemanden wie Scheiber zu entlassen. Eigentlich müsse man etwas dagegen unternehmen und es nicht einfach so hinnehmen.

Nicht nur als Präsidentin des Oratorienchors, sondern auch als regelmässige Besucherin der Tonhalle-Konzerte schätzt Ursula Frey Scheibers Arbeit sehr. Das Sinfonieorchester St.Gallen begleitet den Oratorienchor beim alljährlichen Palmsonntagskonzert – eine Tradition, die seit 1877 besteht.

Dass mit Scheiber ein langjähriger Partner gehen muss, löst bei Frey grosses Bedauern aus, denn der Oratorienchor sei auf gute Kontakte zum Orchester angewiesen. Als «sehr abschätzig» wertet sie die auf Scheiber gemünzte Aussage Jan Henric Bogens, es gebe eine Halbwertszeit in künstlerischen Fragen.

Andreas Gut, Domkapellmeister St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Betroffen zeigt sich auch der St.Galler Domkapellmeister Andreas Gut: «Ich bin schockiert», so seine Reaktion auf die Absetzung des Konzertdirektors. Er habe Florian Scheiber als «tollen Musiker mit originellen Ideen» erlebt. Das Argument, es brauche frischen Wind, lässt er nicht gelten. «Florian Scheiber bringt bereits ausreichend frischen Wind mit.»

Dass Chefdirigent Modestas Pitrenas gleichzeitig Konzertdirektor sein wird, stimmt Gut nachdenklich. «Es ist fragwürdig, ob dies den gewünschten Effekt mit sich bringen wird.» Es sei nicht die Aufgabe eines Dirigenten, Konzertprogramme zu gestalten oder Solisten zu engagieren:

«Ein Dirigent ist ein Musiker, kein Manager.»

Die beiden Funktionen sollten getrennt voneinander sein, so wie in anderen Institutionen üblich, sagt Gut. Es sei sonderbar, dass die beiden Aufgabenbereiche nun zusammengelegt würden. «Da fragt man sich, ob womöglich Spargründe dahinterstecken.» Wenn dem so sein sollte, dann solle man dies auch so kommunizieren, findet Gut.

Ann-Marie Arioli ist leitende Dramaturgin am Theater des Kantons Zürich. Bild: Andrea Stalder

Ann-Marie Arioli ist seit Herbst 2019 leitende Dramaturgin am Theater des Kantons Zürich. Das neue Organigramm des Theaters St.Gallen mit einem achtköpfigen Leitungsteam hat für sie nichts Revolutionäres:

«Es sind scheinbar flache Hierarchien, aber da der Direktor ein Vetorecht hat, liegt die Macht bei ihm.»

Das Positive an der neuen Struktur sei, dass alle wichtigen Bereiche des Theaters in der Geschäftsleitung vertreten seien. So seien alle immer auf demselben Informationsstand und könnten gemeinsam neue Ideen entwickeln.

Dass bei einem Wechsel in der Direktion alle Spartendirektoren ausgewechselt würden, sei branchenüblich. «Ungewöhnlich ist, dass Bogen als derzeitiger Opernchef einen so extremen Cut macht, obwohl er die anderen Direktoren im laufenden Betrieb kennen lernen konnte und bereits mit ihnen zusammenarbeitet.» Den Neuanfang wolle er wohl, weil er in einen kreativen Furor hineinkommen und Neues entwickeln wolle, ohne dabei durch das Tagesgeschäft gebremst zu werden.

Dass die Dramaturgie gestärkt werde, freue sie natürlich als Dramaturgin. «Ich finde es zeitgemäss, dass die Dramaturginnen und Dramaturgen zukünftig spartenübergreifend und thematisch eng zusammenarbeiten.» Das sei ein Trend, den man in den letzten 20 Jahren an verschiedenen Theatern beobachten konnte.

Thomas Schmidt ist Professor für Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt am Main. Bild: Conny Winkler

Als eine «sehr bedauerliche und rückschrittliche Entwicklung» beurteilt Thomas Schmidt, Professor für Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt am Main, die neuen Organisationsstrukturen am Theater St.Gallen. Dies vor allem aufgrund der damit verbundenen Machtkonzentration auf die Person Jan Henric Bogens. Seine Befürchtungen, die er bereits im November in einem Interview mit dieser Zeitung äusserte, hätten sich bewahrheitet.

«Der Schritt hat weniger mit einem künstlerischen Neuanfang zu tun als mit dem Wunsch, in allen Sparten ungehindert Einfluss nehmen und durchregieren zu können.»

Das Haus verliere die Vielfalt der Handschriften, die ein Mehrspartentheater benötige. Es werde auf eine Person gleichgeschaltet, damit künstlerisch uninteressant und zu einer Kunstfabrik gemacht. Dass Bogen immer das letzte Wort haben und ihm sogar noch die Finanzdirektion untergeordnet sein werde, widerspreche allen progressiven Entwicklungen, die derzeit in Deutschland mit Teamentwicklung und Partizipation stattfänden. «Hier wird über ein Modell und die Zukunft des Theaters von oben herab von einer Person und ohne die Belegschaft entschieden. Das spricht leider Bände.»

Die Stärkung der Dramaturgie sei auf den ersten Blick eine gute Idee, aber auch hier werde wieder Macht auf den Generalintendanten konzentriert, der damit die Dramaturgie beherrschen und die Spartenleiter noch weiter entmachten möchte.

«Solche Entwicklungen sind von Ambitionen geprägt, denen ein Verwaltungsrat eigentlich mit Vorschlägen zur Teilung von Macht begegnen müsste.»

Zudem sei der Vorschlag von einigem Unwissen und einer unerfahrenen und mechanischen Herangehensweise an den sensiblen Organismus eines Theaters geprägt. Ein Schauspiel-, ein Musiktheater- und ein Tanzdramaturg seien völlig verschiedene Funktionen und nicht untereinander austauschbar, sonst werde der Anspruch an künstlerische Exzellenz verwässert. «Mich beunruhigen solche Entwicklungen sehr.»

