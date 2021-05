UMFRAGE Die Gäste kommen in Scharen, die Zahlen bleiben rot – doch die Ostschweizer Kulturveranstalter halten durch Einen Monat nach den Lockerungen vom 19. April sind die Betreiber der regionalen Kulturhäuser von Theater bis Literaturhaus gespalten. Denn die Freude über alles, was geht, wird von Geld- und Planungssorgen überschattet. Viola Priss 19.05.2021, 05.00 Uhr

Im Publikum herrscht Freude, man kommt mit Maske und in kleinem Kreis, wie hier bei einer Tanzpremiere in der St.Galler Grabenhalle. Bild: Arthur Gamsa

Am 15. April entschied der Bundesrat, Kulturanlässe dürfen wieder stattfinden. Die Beschränkungen: maximal 50 Personen pro Veranstaltung, bei einer maximalen Raumauslastung von einem Drittel, allgemeine Hygienevorschriften, Maskentragepflicht sowie ein allgemeines Konsumationsverbot. Fünf Ostschweizer Kulturveranstalter berichten, was dies für sie bedeutet.

Das Literaturhaus Thurgau könnte ohne Probleme wöchentlich drei Veranstaltungen durchführen, sagt Gallus Frei-Tomic, Leiter des Literaturhauses Thurgau. Die Tickets zu der eher abgelegen liegenden Kulturstätte in Gottlieben sind, kaum online geschaltet, sehr schnell ausverkauft. Die Lesung des Schriftstellers Franz Hohler am 20. Mai etwa hätte man um ein Vielfaches füllen können. Doch müssten die Gäste gewillt sein, sich den Regeln zu unterwerfen, sagt Frei-Tomic:

Gallus Frei-Tomic, Leiter des Literaturhauses Thurgau. Bild: Urs Bucher

«Es besucht das Literaturhaus Thurgau nur, wer ohne Mühe eine Stunde mit einer Maske vor dem Gesicht geniessen kann.»

Und nach wie vor fehle das Klirren der Gläser beim anschliessenden Apéro, der spontane Austausch: «Etliche Gäste verlassen das Literaturhaus nach einer Veranstaltung ziemlich schnell.» Was die Mitarbeiter des Betriebes tröste, sei die Dichte und Intensität positiver Rückmeldungen, die selten so gross wie in den Wochen seit der Wiederaufnahme des Programms gewesen sei.

Gallus Frei-Tomic bei der Buchtaufe zu «Kapitulation» von Michèle Minelli am 2. Mai. Bild: Lauro Zanabria

Rentabel sei die Öffnung wirtschaftlich gesehen nicht. «Sowohl im Jahr 2020 wie im aktuellen Jahr werden wir rote Zahlen schreiben, weil die Ausgaben wie immer sind, die Besucherzahlen aber sehr begrenzt», sagt Frei-Tomic. Wo normalerweise hundert Besucher Platz haben, dürfen aktuell 33 Zuhörende gleichzeitig anwesend sein. Das Literaturhaus verzichte dennoch auf höhere Eintrittspreise.

Das Schutzkonzept kann so schön bunt aussehen: Die bekleideten Stühle dienen als Platzhalter in den Besucherreihen. Bild: Kellerbühne St.Gallen

Vom 22. April bis 15. Mai sind 21 Vorstellungen in der Kellerbühne St.Gallen gespielt worden. Dass davon die Hälfte ausverkauft und sieben Vorstellungen sehr gut besetzt waren, gibt dem Theaterleiter Matthias Peter Grund zur Freude. Insbesondere angesichts des Kaltstarts habe er so innerhalb kurzer Zeit eine positive Bilanz ziehen können.

«Die Gäste geben ihrer Dankbarkeit im Anschluss an die Aufführungen immer wieder explizit Ausdruck.»

Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne

St.Gallen.

Bild: Michel Canonica

Die Besucherinnen und Besucher hätten besonders geschätzt, dass gleich Mitte April der Betrieb mit Comedy-Grössen wie Lorenz Keiser, Arno Camenisch und Anet Corti wieder hochgefahren wurde. Eine einmonatige Verlängerung des Spielbetriebes bis Ende Juni solle zudem ein wenig über die kulturellen Fastenmonate hinwegtrösten. «Praktisch alle durch die beiden Lockdowns ausgefallenen Gastspiele stehen bei uns noch dieses Frühjahr, spätestens aber im Herbst und dem nächsten Frühjahr auf dem Spielplan», sagt Peter.

Zwar gäbe es bei der aktuell eingeschränkten Platzzahl sowohl für die Künstlerinnen und Künstler als auch die Kellerbühne als Veranstalterin Einbussen. Diese würden jedoch gemeinsam getragen.

Ausverkauft sind die Kinosäle des Cinema Luna Frauenfeld derzeit schon bei 10 Gästen im kleinen Kinosaal und 26 Plätzen im grossen Kinosaal. Bild: Cinema Luna Frauenfeld

Die Gäste des Cinema Lunas in Frauenfeld sind über die Abwechslung zu den eigenen vier Wänden und Filmen auf der grossen Leinwand sehr erleichtert, sagt die Mitarbeiterin Noemi Signer. Einige der gezeigten Filme waren seit der Wiedereröffnung zwar ausverkauft. Bei einer Saalauslastung unter Coronalimitation bedeute ein ausverkaufter Saal aber zehn bis 26 verkaufte Tickets, abhängig von der Saalgrösse.

Noemi Signer, Geschäftsführerin Cinema Luna Frauenfeld. Bild: PD

«Wir hören aber auch von Leuten, die noch nicht ins Kino kommen wollen, solange sie nicht geimpft sind.»

Der finanzielle Aufwand sei mit Sicherheit grösser als der Ertrag, was auf Dauer schwierig würde, sagt sie. «Wir sind sehr froh, dass wir Unterstützung von unseren Gönnerinnen und Gönner und dem Kanton Thurgau erhalten.»

Die Winterspielzeit wurde bis Anfang Juli verlängert, es gibt zusätzliche Vorabendvorstellungen sowie Vorstellungen für Kinder und Jugendliche am Mittwochnachmittag. Ausserdem ist das Open-Air-Kino vom 6. bis 13. August in Planung.

Derzeit ist die Ausstellung «Jenseits aller Regeln», über Aussenseiterkunst im Thurgauer Kunstmuseum zu sehen. Bild: Kevin Roth

Auf die Frage, wie es läuft, antwortet Cornelia Mechler, Kommunikationsleiterin des Kunstmuseums Thurgau, klar: «Sehr gut.» Seit der Wiedereröffnung der Museen habe der Besucherzustrom ständig zugenommen. Es scheint ihr, die Museumsbesuche hätten den Menschen sehr gefehlt. Insbesondere die Veranstaltungen. Ganz besonders zeigt sich das bei den Veranstaltungen im Museum. Alle derzeitigen Führungen, Vorträge und Vernissagen seien restlos ausverkauft.

Cornelia Mechler, Kommunikationsleiterin des Kunstmuseums Thurgau. Bild: Reto Martin

Die Pflichtanmeldungen und die Einhaltung der diversen Personenobergrenzen brächten natürlich einen bürokratischen und organisatorischen Mehraufwand mit sich. Das nähmen sie und ihre Mitarbeiter aber bereitwillig in Kauf.

«Wir sind froh, wieder Anlässe abhalten zu dürfen. Denn auch wir haben unser Publikum doch sehr vermisst.»

Dank der weitläufigen Räumlichkeiten komme es nie zu Engpässen oder Menschenansammlungen auf kleinem Raum, wodurch die Gäste sich sicher fühlten. Vernissagen, auf denen wir normalerweise 120 Gäste empfangen, sind derzeit auf 45 Personen plus Personal beschränkt, auch Führungen sind von 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf 14 reduziert worden.

Vom 23. April bis 8. Mai zeigte das «Junge Theater Thurgau» sein Programm «Level up» im Eisenwerk in Frauenfeld. Proben mussten die Jugendlichen im Winter teilweise via Zoom. Bild: Kultur im Eisenwerk

Die Auftretenden sind froh, wieder auf die Bühne zu können, sagt Claudia Rüegsegger, Geschäftsführerin des Kultur im Eisenwerk in Frauenfeld. Doch die Hürden für das Publikum seien nicht unerheblich. Das beschränkte Platzangebot, die Registrationspflicht, die Pflichtabstände und besonders die eingeschränkte Gastronomie würden bedingen, dass nur diejenigen kommen, die eine bestimmte Aufführung auf keinen Fall verpassen wollen. «Die Veranstaltungen sind unter diesen Umständen natürlich schwer defizitär.»

Claudia Rüegsegger, Geschäftsführerin von Kultur im Eisenwerk in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Insbesondere das Konsumationsverbot sei zu spüren. In der Folge käme das Publikum sehr knapp vor Vorstellungsbeginn und sei unmittelbar danach wieder weg, sagt Rüegsegger.

«Möglicherweise haben sich auch manche daran gewöhnt, dass monatelang keine Veranstaltungen stattfinden.»

Mit zehn Theaterveranstaltungen startete das Kulturprogramm im Eisenwerk vor vier Wochen mit jeweils maximal 22 Personen wegen der Ein-Drittel-Regelung. Die Vorstellungen seien entweder ganz oder beinahe ausverkauft gewesen. Wer ein Ticket bekommen habe, sei mit grosser Vorfreude gekommen, sagt Rüegsegger. Dennoch stimme die Entwicklung sie nachdenklich.

Die Zukunft bleibe so weiterhin schwer planbar. Wann welche Bedingungen gelten und auf welches Datum sie Veranstaltungen terminieren solle, sei ihr derzeit unklar. «Zum Beispiel die verschobene doppelte Plattentaufe der zwei Heavy-Metal-Bands, die im Mai keinen Sinn machte vor maximal 50 Personen, auf wann soll ich die verschieben?»