Seit Anfang März sind sie als erste und bislang einzige Kulturstätten wieder in Betrieb: die Museen. Kommen Kunstliebhaber in Scharen, oder zögern sie noch? Während die Gäste des Naturmuseums Thurgau sogar bei strömendem Regen auf Einlass warten, vermisst man im Napoleonmuseum am Bodensee seine deutschen und französischen Nachbarn.

Viola Priss 12.04.2021, 12.00 Uhr