TonhalleKonzert Walzer tanzen mit dem Schicksal: Das Sinfonieorchester St.Gallen spielte zum Saisonauftakt Tschaikowskys Fünfte Kein Sparmenü mehr in der Tonhalle zum Auftakt der Konzertsaison, sondern ein voller, grosser Dreigänger mit Raminta Serksnytes «Midsummer Song», mit Werken von Janácek und Tschaikowsky, angerichtet von Gastdirigent Arvo Volmer – vor der Pandemie wäre der Abend in der Tonhalle St.Gallen sicher ausverkauft gewesen. Bettina Kugler 25.09.2021, 05.00 Uhr

Nicht zum ersten Mal am Pult des Sinfonieorchesters St.Gallen: Der estnische Dirigent Arvo Volmer. Bild: PD

Zum Auftakt des Tonhalleherbstes dreht das Sinfonieorchester St.Gallen zunächst sehnsüchtig die Zeit zurück – und versetzt mit Raminta Serksnytes atmosphärischem Stimmungsbild «Midsummer Song» in die nordischen weissen Nächte. Kein Frühnebel, keine kräftigen Farben und würzigen Noten durchziehen das knapp fünfzehnminütige Werk. Stattdessen wirft die Musik der 1989 in Vilnius geborenen Komponistin flirrendes Licht auf weite Klangflächen; ein Gefühl ewigen Sommers entsteht durch das feine Sirren und Zirpen der Geigen, durch Glissandi und gläsern zerbrechliche Töne, den grossen Gesang der Natur.

Am Pult steht der estnische Dirigent Arvo Volmer; er kennt die Magie der langen Tage, das Spiel des sommerlichen, die Dunkelheit verschlingenden Lichtes als Balte sehr gut und evoziert sie präzis mit den Streichern und Perkussionisten des Orchesters in einem lyrischen, mystisch entrückten Tableau. Schicksalsschwere Dramen, emotionale Wechselbäder gibt es danach noch reichlich im ersten regulären Sinfoniekonzert der Saison nach dem unterhaltsamen Gratis-Willkommensgruss im August.

Noch bleiben zu viele Plätze frei

Das Sinfonieorchester St.Gallen – hier maskenfrei. Derzeit wird noch mit Schutzkonzept gespielt, an Einzelpulten. Bild: Anna-Tina Eberhard

Schweift der Blick übers Parkett und die seitlichen Galerien, so zeigt sich: Das Virus ist noch immer da; entsprechend viele Plätze sind frei geblieben, obwohl sie nun mit Covid-Zertifikatspflicht voll besetzt werden könnten. Das Orchester spielt weiterhin, mit Ausnahme der Bläser, maskiert, zum Schutze aller. Bei einer fast einstündigen Sinfonie und einem fordernden Programm auch vor der Pause verdienen die Musikerinnen und Musiker dafür einen Extraapplaus.

Satter Streicherklang, eine Fülle von Farben

Oper kompakt bringt Leos Janáceks Suite aus «Katja Kabanowa», arrangiert 2007 von Jaroslav Smolka, auf das Konzertpodium. In vier Sätzen und einer Introduktion leuchtet sie farblich vielfältig in die Seele der Titelfigur in ihrer Zerrissenheit zwischen Liebe und Pflicht, zwischen Gefühl und Moral; das Drama packt in der Verdichtung mindestens so stark wie die ganze Oper, besonders im Finalsatz – dabei bleibt der Grundton ein lyrischer. Schön ziehen sich die Kantilenen hier durch die Register; der satte Streicherklang ist dunkel getönt, mit viel Bratschentimbre. Pfeilgenau positioniert Arvo Volmer seine Einsätze: Das kommt auch anschliessend der Tschaikowsky-Sinfonie entgegen.

Man könnte sich zurücklehnen und geniessen; das Werk ist schliesslich ein Repertoireliebling; trotz aller Selbstzweifel, die den Komponisten angeblich beim Schreiben plagten, trotz aller Schicksalsschwere. Oft klebt sie süss wie Sirup auf dem wiederkehrenden Thema oder wird betont grell ausgespielt im Walzer des dritten Satzes. Nicht so am Donnerstagabend in der Tonhalle. Arvo Volmer erwies sich als ansteckend leidenschaftlicher Interpret am Pult, der aber stets die Übersicht behielt. Spannend, ihm dabei zuzuschauen, die Musik zugleich im Augenblick zu durchleben in ihren feinen Verästelungen und starken Aufwallungen - und doch immer schon einen Wimpernschlag vorauszuhören.