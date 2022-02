Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt Mahlers Vierte

Tonhallekonzert Himmlisches Schlachtfest zum schmutzigen Donnerstag: Mit Mahlers vierter Sinfonie hat in der Tonhalle St.Gallen die Zeit nach Corona begonnen Unter der Leitung von Chefdirigent Modestas Pitrenas spielte das Sinfonieorchester St.Gallen am Donnerstag und Freitag zwei Jugendwerke von Webern und Britten - und nach langem Verzicht auf gross besetzte Sinfonien die Vierte von Gustav Mahler. Bettina Kugler 25.02.2022, 17.30 Uhr

Die Sopranistin Tatjana Schneider, Mitglied des St.Galler Opernensembles, sang in Mahlers 4.Sinfonie das Lied vom himmlischen Leben. Bild: Jos Schmid

Das Unbehagen an den Wonnen des himmlischen Schlaraffenlandes, wie sie im Schlusslied von Gustav Mahlers vierter Sinfonie lustvoll und mit sarkastischem Augenzwinkern besungen werden, stellt sich an diesem Tonhallekonzert ganz zwangsläufig ein. Da muss Tatjana Schneider ihren klangschönen, hell timbrierten Sopran nicht ins Grelle wenden, muss keine grausamen Untertöne beimischen.

Man muss nicht einmal den leicht makabren Text aus der volkspoetischen Sammlung «Des Knaben Wunderhorn» mitlesen (macht es aber doch, weil ihn Tatjana Schneider nicht gerade auf dem Silbertablett serviert). In der Stadt lärmt die Strassenfasnacht, weltpolitisch hat dieser Schmutzige Donnerstag eine hässliche Doppeldeutigkeit nach der Invasion russischer Truppen in der Ukraine.

Anders als «in Anführungszeichen» also kann man das Tanzen und Springen in dieser Sinfonie, ihr Schwelgen in (falschem) Wiener Walzer, Ländlern und Kinderliedern an einem solchen Abend kaum hören. Das ist durchaus im Sinne des Komponisten – allenthalben deuten jähe Stimmungswechsel, scharfe Bläserakzente oder die um einen Ton höher gestimmte Sologeige (Igor Keller) im zweiten Satz auf Brüche in der schönen, sonnig-heiteren Oberfläche hin. Chefdirigent Modestas Pitrenas entfaltet diese Kippmomente mit dem Sinfonieorchester St.Gallen jedoch äusserst subtil, in einer Interpretation, die aufs Ganze gesehen aus einem Guss ist und zugleich das dichte Stimmengeflecht bis in die kleinste Nebenstimme ausleuchtet.

Walzer, Ländler und Kinderlied – aber «mit Schellenkappe»

Dieses Tonhallekonzert Ende Februar hätte ein Freudenfest werden können und auch zur fünften Jahreszeit bestens gepasst: Schliesslich ist die Narrenkappe der vierten Sinfonie mit einkomponiert und kehrt als Motiv von Schelle und Flöten mehrfach wieder, Auch wenn die vierte in Mahlers Kosmos die am schlanksten besetzte Sinfonie ist, so sitzen die Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters zwar noch mit Maske, doch wieder einmal so dicht wie seit zwei Jahren nicht mehr auf der Bühne. Die Streicherinnen und Streicher teilen sich wieder zu zweit ein Pult.

Die Transparenz des Klangs, die man in Pandemiezeiten zu schätzen gelernt hat, bleibt erhalten. Umso besser kommt der klassizistisch grazile Tonfall der Vierten zur Geltung; die Aufmerksamkeit beim Hören ist aufs äusserste gespannt, um die Zwischentöne und die fein ausgearbeiteten Details nicht zu verpassen. Eine knappe Stunde lang - für eine Mahlersinfonie vergleichsweise kurz - lässt Pitrenas den Einfallsreichtum der Partitur funkeln, ohne es krachen zu lassen. Gut so.

Ballett für flinke Fingerspitzen

Das Vorspiel dazu gab es vor der Pause mit Benjamin Brittens Simple Symphony op.4, geschrieben für Schul- und Amateurorchester. Wer immer sich einmal als Streicher daran versucht haben sollte, wird in Erinnerungen schwelgen und sich zugleich ein wenig schämen: Denn richtig prickelnd, charmant, britisch dezent und witzig wird diese Musik natürlich erst in professionellen Händen, auch im schwermütigen dritten Satz, der «Sentimental Sarabande». Es fegt im Finale, «Frolicsome» nennt es Britten, «lustig» - auf eine Weise wie in Mahlers vierter Sinfonie. Und dann das «Playful Pizzicato», Ballett für flinke Fingerspitzen, alles sehr präzis, verspielt, für Schüler und Laien freilich Schwerstarbeit.

Eine Entdeckung auch das zweite Jugendwerk im Programm, zum Auftakt: Anton Weberns Langsamer Satz, geschrieben für Streichquartett, noch ganz unter dem Einfluss spätromantischer Klangsinnlichkeit. Ein Vorgefühl himmlischen Lebens, abseits des weltlichen Getümmels, so wie im Schlusssatz von Mahler - aber ohne Metzger, die Lämmlein und Ochsen schlachten. Sondern in reiner, innig ausgespielter Wonne.