TONHALLEKONZERT Der «Feuervogel» in St. Gallen: Russisch kann auch sehr französisch klingen Am Donnerstag begeisterte das Sinfonieorchester St. Gallen unter der Leitung von Jamie Phillips in der Tonhalle nicht nur mit Strawinski. Ein Erlebnis war auch der französische Pianist Bertrand Chamayou – im Klavierkonzert von Saint-Saëns ebenso wie bei seinem Late-Night-Special mit Ravel. Martin Preisser 25.03.2022, 18.00 Uhr

Der französische Pianist Bertrand Chamayou. Bild: Marco Borggreve

Der aus Toulouse stammende Pianist Bertrand Chamayou spielt so, wie man spielt, wenn man die spezielle französische Pianistenschule bis zum Topniveau durchlaufen hat. So verband er in Camille Saint-Saëns' zweitem Klavierkonzert Brillanz und Virtuosität zu einem pianistischen Ereignis, das durch plastische Leuchtkraft bestach. Entfesselte Kraft ohne Kraftmeierei beherrschte schon den ersten Satz, in dem Saint-Saëns eine virtuose Idee nach der anderen auftischt, ja mit seinen Mitteln geradezu auftrumpft. Auftrumpfen, das muss man als Solist bei diesem Konzert, damit die Effekte wirklich effektsicher wirken.

Auch im zweiten Satz begeisterte Chamayou durch prickelnde, perlende Raffinesse, zeigt ein gestochen scharfes pianistisches Handwerk, das es ihm erlaubt, den Flügel in jedem Moment intensiv erstrahlen und funkeln zu lassen. Völlig entfesselt geht der Franzose den Schlusssatz an und zeigt mit einem rasanten Tempo, wo es hier wirklich langgeht.

Auf die Bläsergruppe des Orchesters war Verlass

Überraschend viel Französisches hat man im am Donnerstagabend auch in der russischen «Feuervogel»-Suite von Igor Strawinski (in der Fassung von 1945) gehört. Mit Jamie Phillips war ein Gastdirigent engagiert, der einmal diese geniale russische Archaik Strawinskis im Körper hat, die vertrackten Rhythmen völlig sicher auf ein begeisternd interpretierendes Sinfonieorchester St. Gallen übertragen konnte. Dann bietet er das Tänzerische des «Feuervogels» fast als etwas elegant und filigran Französisches dar, wobei er sich auf die sehr sicheren und eindringlichen Bläsersoli verlassen konnte.

Und richtig russisch tönt es natürlich dann im Höllentanz des Kaschtschei. Da brachte Phillips das Orchester zum Beben, in dumpfen, stampfenden Klangballungen. Ja, die St. Galler können Strawinski! Phillips setzte auf genaue Details, auch auf die Gestaltung von märchenhaften Landschaften und Episoden, die beim Hören vor dem inneren Auge auftauchen. Viel Engagement verriet der Dirigent auch bei den Übergängen zwischen den Suitensätzen. Und so glückte ihm und dem Orchester auch die Schlusshymne, wunderbar geheimnisvoll aufgebaut bis hin zu diesen schaurig-schönen Schlussdissonanzen, in denen sich Strawinski nochmals als der zeigt, der er ist: ein genialer Klangtüftler, ganz durchdrungen von den archaischen Kräften der Traditionen, die ihn geprägt haben.

Bertrand Chamayou spielt Franck, Debussy und Saint-Saëns. Quelle: Youtube

Ganz anders märchenhaft war der Beginn des sehr geschlossenen und spannenden Abends gehalten: Mit Maurice Ravels fünf Kinderstücken «Ma Mère l'Oye» konnte man ganz tief eintauchen in diese ganz spezielle Magie von Ravels musikalischer Eleganz. Seine so fein geschnittene und wie bei Mozart (Ravels Vorbild) so durchsichtig gehaltene Musik ist bei aller Poesie eben auch technisch perfekt geschliffen. Da kommen die Wurzeln väterlicherseits durch, die in die jurassische Uhrmacherkunst zurückgehen. Jamie Phillips gelang hier mit dem Sinfonieorchester diese entspannte Balance zwischen feiner Klangkultur und genau ziselierter Ausführung, Miniaturen in musikalischer und rhythmischer Präzision.

Drei taufrische Ravel-Zugaben nach dem Konzert

Immer wieder ein schönes Dolce nach einem gelungenen Konzert ist das Format Late-Night-Special, bei dem die Solisten des Abends nochmals intimer zu erleben sind. Bertrand Chamayou spielte drei Stück von Maurice Ravel. Er ist ein Pianist, der sich nicht in allzu vielen impressionistischen Klangdüften verliert, sondern Ravel von einer spannend plastischen Seite zeigt, die Architektonik dieser ganz unverwechselbaren Klaviermusik untermauernd. Das gibt Ravel Frische und Unmittelbarkeit.

Mit «Jeux d'Eau» gelangen dem Franzosen perlende, tröpfelnde und überschäumende, rauschende Wasserfantasien. Mit der «Pavane pour une Infante défunte» nahm Chamayou die Kinderwelt der orchestralen «Ma Mère d'Oye» nochmals auf. Und in «Alborada del gracioso» (aus den «Miroirs») beleuchtete er auch die ganzen anderen Wurzeln Ravels, diesmal mütterlicherseits, die in den spanischen Tanz reichen. Angriffig und teilweise mutig gehämmert geriet dieses farbenprächtige und rhythmisch zwingende Stück. Ein Dolce für Feinschmecker!