TONHALLEKONZERT Ein grandioses Bruckner-Fest: Das Sinfonieorchester St.Gallen zeigt sich in Bestform Kraftvoll, präzise und voller Leidenschaft dirigierte Modestas Pitrenas am Sonntagabend in der Tonhalle St.Gallen Bruckners dritte Sinfonie. Maxim Rysanov lebte zuvor mit Schubert viel Charme auf der Bratsche aus. Martin Preisser 29.11.2021, 12.00 Uhr

Der Bratschist Maxim Rysanov spielte Schubert tänzerisch und mit ein bisschen Schmalz. Bild: PD

Natur, Religion, Mystik, und das alles in einer bis heute modern und überraschend wirkenden Formsprache: Chefdirigent Modestas Pitrenas gelang mit dem Sinfonieorchester St.Gallen eine packende, mitreissende Interpretation von Anton Bruckners dritter Sinfonie. Und er setzte alles erfolgreich daran, diesen Klangmassen absolute Transparenz zu geben. Also wurde dieser Bruckner am Sonntagabend nicht zu einem spätromantischen Klangbad, sondern erklang in klar und präzise durchstrukturierten Motiven. Das machte diese Bruckner-Stunde zu einem elektrisierenden Hörerlebnis. Die Gegensätze zwischen hauchzarten Empfindungen und geballten Klangtürmen unterstrich Pitrenas mit der ihm eigenen Passion, Das unvermittelte Nebeneinander verschiedener Klangmixturen gab diesem Bruckner etwas zeitlos Faszinierendes.

Eine Klangreise wie ein spannender Krimi

Fallende Quarte und fallende Oktave - überspitzt gesagt dreht sich in dieser Sinfonie alles um dieses einfache, aber archaisch wirkende Grundmotiv. Da gilt es immer wieder klanglich abzuwandeln, aber auch die Klänge sich bis zum Ausbruch steigern lassen. Hierbei gelangen dem voller Hingabe interpretierenden Sinfonieorchester St.Gallen fulminante und immer durchhörbare Steigerungen. Bruckner wird oft auch einfach auf die wunderbaren Bläsersätze hin gespielt. Nicht so unter Modestas Pitrenas. Natürlich konnte er sich auf die bestens disponierten Holz- und Blechbläser in jedem Moment verlassen. Aber bei dieser dritten Sinfonie waren auch die Streicher sehr präsent, machten die oft begleitenden Klangteppiche zu einem unmittelbaren Erlebnis.

Die Sinfonie geriet zu einer fast wie ein Krimi spannenden Klangreise. Unmittelbarkeit herrschte, gespickt mit Kraft und Wärme. Absolut pikant und würzig der Beginn des Scherzos mit den an Schubert erinnernden wienerischen Einwürfen. Und im Mittelteil des Scherzos blitzte schon mal ein wenig der Überschwang auf, den man oft in Gustav Mahlers Liedern erlebt. Stringent und ohne ein Zaudern war das Finale durchgestaltet. Der Abend geriet zu einem grossen, wunderbaren Bruckner-Fest, das beim Publikum grosse Emotionen auslöste und ein Orchester zeigte, das diesen Komponisten, technisch wie interpretatorisch, überzeugend beherrschte.

Musik für Cello auf der Viola gespielt: Tschaikowskys «Rokoko-Variationen» mit dem Solisten Maxim Rysanov. Quelle: Youtube

Tänzerisches und Zigeunergeigerisches

Zum Start des Tonhalleabends gab es dann mit Schuberts Arpeggione-Sonate quasi einen versteckten Vorgänger Bruckners. Die Fassung für Streichorchester und Viola (eingerichtet von Dobrinka Tabakova) ist der originalen für Klavier und Soloinstrument deutlich überlegen. Die Begleitklänge erweisen sich als wesentlich reichhaltiger und farbiger.

Mit Maxim Rysanov war ein ukrainischer Meister der Viola in St.Gallen, der diesem Schubert mit einem dunklen, warmen Klang den nötigen Schwung verleihen konnte, ja da und dort einen dezenten Schuss klanglichen Schmalz beimischte und bei den tänzerischen Passagen auch mal eine zigeunergeigerische Note wagte. Das war ein sehr romantischer, glutvoller Schubert mit der richtigen Balance zwischen Leichtigkeit und Klangintensität.

Maxim Rysanov ist ein sehr präsenter, charmanter Solist, ganz musikantisch verspielt auch. So geriet diese Arpeggione-Sonate zu einem entspannten kleinen Tanzfest mit einem Orchester, das sich durch den verführerischen Schwung des Solisten spätestens am Ende des ersten Satzes zu feinen Dialogen anregen liess. Nach so viel Schubert-Schönklang gab es von Rysanov eine Zugabe, einen Satz aus einer Solosuite für Cello, auf der Bratsche einfach eine Oktave höher gespielt.