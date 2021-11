Tonhalle-Konzert Sommerlich-träges Landleben und krachende Gewitter: Das Sinfonieorchester St.Gallen bewegt sich klanglich zwischen Idylle und bedrohlicher Natur Im dritten Tonhallekonzert der laufenden Saison bringt Chefdirigent Modestas Pitrenas die «Pastorale d’été» Honeggers und Beethovens «Pastorale» farbenreich zum Klingen.

Rolf App Jetzt kommentieren 12.11.2021, 17.40 Uhr

Das Sinfonieorchester St.Gallen. Bild: Anna-Tina Eberhard

Was tut ein Konzertdirektor, wenn er am Morgen erfährt, dass eine fürs abendliche Sinfoniekonzert engagierte Sängerin nicht auftreten kann, weil krankheitshalber ihre Stimme versagt? In dieser Situation befindet sich Donnerstag früh in St.Gallen Florian Scheiber. An Ersatz für die Mezzosopranistin Alix Le Saux ist nicht zu denken.