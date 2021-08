Premiere von "Mirandolina" bei den Schlossfestspielen Hagenwil

Theater «Verrückt, wie sich hier alle verlieben»: Die Schlossfestspiele Hagenwil bieten dem Regen mit heisser Italianità Paroli Das Wasserschloss Hagenwil präsentiert sich derzeit als italienischer Gasthof. Das Theaterensemble zeigt mit der Komödie «Mirandolina» ein lustvolles Intrigenspiel um die Gunst der Liebe. Kathrin Signer 06.08.2021, 15.00 Uhr

Bigna Körner als Mirandolina (Mitte) betört ihre Gäste mit kalkulierter Schmeichelei. Bild: Manuel Nagel

Espressi, ein Topolino und Aperol Spritz am Pool: Das Wasserschloss Hagenwil wird im August ein italienisches «weisses Rössl» – Spielort ist statt des Hotels am Wolfgangsee ein Gasthof im Florenz des 18. Jahrhunderts. Die Komödie «Mirandolina» will das prominente Premierenpublikum am 4. August in ein hochsommerliches, staubtrockenes Italien entführen. Kein einfaches Unterfangen, denn in Hagenwil schifft es pausenlos und das Wasserschloss steht in der Nebelsuppe.

Die Festspiel-Crew gibt sich alle Mühe, dass die 150 Zuschauerinnen und Zuschauer trocken bleiben und ihnen die verregnete Schweiz nicht buchstäblich auf den Kopf fällt. Es braucht ein bisschen Zeit, bis man den Weg nach Italien im Topolino mental zurückgelegt hat, aber dann wird es tatsächlich wärmer und man lebt sich ein in die turbulente Commedia um Gasthofpächterin Mirandolina (dargestellt von Bigna Körner). Das fast 300 Jahre alte Theaterstück von Carlo Goldoni wird unter Regie von Florian Rexer in einer deutschen Fassung in Szene gesetzt.

Der Marchese (Falk Döhler) verspricht den Damen immerzu «Protektion». Bild: Manuel Nagel

Im Gasthof Mirandolinas – den man sich problemlos im mittelalterlichen Ambiente des Wasserschlosses vorstellen kann – treffen die skurrilsten Gestalten aufeinander. Da sind der unerträglich schnöselige Graf von Alba mit Handtaschenhündchen und der mittellose Marchese von Forlipopoli, die beide um die Gunst ihrer Pächterin buhlen. Zu ihnen gesellt sich der abgeklärte Cavaliere Ripafratta (Sebastian Menges). Manieren hat er wenige und von Frauen will er nichts wissen. «Verrückt, wie sich alle hier verlieben», stellt er fest. Empört macht es sich Mirandolina zum Projekt, den Cavaliere zu verführen und dadurch seinen Respekt zu erlangen. Denn, sie habe sie «alle studiert, die Mannsbilder».

Neue Dynamik bringen zwei Schauspielstudentinnen, die ebenfalls im Gasthof Logis beziehen. Damit nicht genug: Auch der Kellner Fabrizio (Marcel Zehnder) hat sein Herz an seine Chefin verloren und greift tief in die Trickkiste, um seine Nebenbuhler auszustechen. Er werde im nächsten Leben «Theaterintrigant», sagt er; man kann es verstehen, denn viel Spass macht das Irren und Wirren der Protagonisten.

Poolparty bei 16 Grad Aussentemperatur

Graf von Alba (Mischa Löwenberg) mit Chouchette. Bild: Oliver Gerber

Heimlicher Protagonist der Szenerie ist der im Bühnenboden eingelassene Pool: Wird die Leidenschaft zu hitzig, gehört sie abgekühlt, aber dalli. Nicht selten endet ein verkapptes Liebesgeständnis in einem unfreiwilligen Bad. Mischa Löwenberg als Graf von Alba allerdings genügen sein Hündchen Chouchette, eine Nagelfeile und verblüffendes Mimenspiel, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Fast noch komischer ist er im verschrobenen Duo mit Falk Döhler (Marchese von Forlipopoli): Aus einem unmöglichen Konkurrenzkampf wird eine missverstandene Männerallianz.

Heimlicher Star der Show: Max Müller. Bild: Oliver Gerber

Dauer-Gag ist ein blinder oder tauber (da sind sie sich nicht ganz sicher) Rentner, der zwei Stunden auf der Bühne sitzt, keine Miene verzieht und Espresso trinkt. Es gebe in Italien doch immer «diese alten Männer, die im Wirtshaus sitzen, Würfel spielen, nichts sagen und alles mitkriegen», sagt Regisseur Florian Rexer im Gespräch nach der Aufführung.

Ohne Kuss kein Schluss

Am Ende hält Mirandolina ein politisches Plädoyer: «Wissen Sie, was es heisst, eine Frau als gleichberechtigtes Wesen zu erkennen?», fragt sie. So emanzipiert endet der Reigen dann aber doch nicht. Die Dame des Hauses hat sich am Ende des Stücks nämlich für einen Mann zu entscheiden – Mirandolina leistet brav Folge und fällt Kellner Fabrizio in die Arme. Der «mag sie, so, wie sie ist», wollte ihr aber bei seinen ersten Avancen mitunter die Geschäftsführung des Gasthofs absprechen. So landen wir mit dem Schlusskuss wieder unsanft im 18. Jahrhundert: Emanzipation im Jahr 2021 geht anders.

Weitere Vorstellungen bis 4. September; Termine und Ticketreservation unter www.schlossfestspiele-hagenwil.ch